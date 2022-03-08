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Стреляют по своим: в ООН назвали последствия раздачи оружия на Украине

08 марта 2022, 03:10  •  106 • Политика
Представитель России в ООН Василий Небензя рассказал о последствиях приказа Зеленского раздать автоматы населению. Вооруженные радикалы захватили в заложники мирное население, жертв с каждым днем становится больше.
Массовая раздача оружия гражданам Украины привела к тому, что радикалы стали стрелять по мирному населению. Жертв становится больше с каждым днем. Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя на совете безопасности организации. Он возложил ответственность на украинского лидера Владимира Зеленского, который и издал приказ о выдаче автоматов.
Оружие мирному населению стали раздавать с первых дней спецоперации России на Украине. После этого в Киеве и других городах участились случаи мародерства. Автоматы попали в руки не только обычным грабителям, но и радикалам. В том числе, выпущенным из колоний.
"Последствия такого безответственного поступка Зеленского, отдавшего соответствующий приказ, уже налицо: количество жертв от рук радикалов среди мирного населения растет с каждым днем, в первую очередь, в Киеве. Мы уже давно призываем обратить на это внимание", — цитирует ТАСС Небензю.
Представитель в ООН отметил, что вооруженные неонацисты используют мирных жителей как живой щит. По его словам, только в Мариуполе в ловушке радикалов находятся около 200 тысяч гражданских.
"Жители рассказывают, что, выгнав весь персонал роддома № 1 в Мариуполе, ВСУ оборудовали в нем огневую позицию. Ими был полностью разрушен один из детских садов города", — отметил дипломат.
Небензя подчеркнул, что украинские власти отказываются взаимодействовать с армией России по эвакуации мирного населения из Сум и Харькова. Судя по всему, Киев опасается, что оказавшиеся на свободе граждане расскажут о преступлениях радикалов.
Между тем, в 10 часов по московскому времени 8 марта русские войска прекратят огонь, чтобы открыть гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и других городов Украины. Об этом заявили в министерстве обороны России.

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