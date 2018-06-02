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Стреляющая американская дипломатия

02 июня 2018, 06:24  •  89 • Аналитика


Закрытая встреча Меркель и Трампа на высшем уровне

— Господин Трамп! – Меркель нервно одёргивала свой фирменный кургузый пиджачок, ей явно было не по себе. — С прискорбием вынуждена констатировать, что нынешние разногласия между США и ЕС по многим экономическим и политическим вопросам столь велики, что их уже невозможно игнорировать. Однако вы предпочитаете этого не замечать и в последнее время принимаете важнейшие решения, абсолютно игнорируя мнение своих европейских партнёров. ЕС уполномочил меня прямо заявить, что Европа более не потерпит диктата Вашингтона и готова защищать свои интересы, чего бы это ни стоило!



Трамп, во время гневной тирады канцлера Германии с тоской разглядывавший потолок, с удивлением перевёл взгляд на Меркель.

Посланник ЕС продолжила:

— Мы настаиваем… нет, мы требуем, чтобы отныне Вашингтон каждый свой политический шаг, каждое своё заявление, затрагивающее интересы Европы, согласовывал с Брюсселем! Теперь будет только так!

Меркель выдохнула воздух и гордо взглянула на президента США.

Трамп несколько секунд непонимающе смотрел на Меркель, кашлянул и ответил:

— О кей, я готов выслушать претензии европейских друзей. Что вас конкретно не устраивает?

Меркель расслабилась и расплылась в улыбке.

— О, Дональд, я была уверена, что мы сумеем договориться. Прежде всего, нас беспокоит ваше решение об одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном. Мы никак не можем это одобрить и тем более поддержать – это грозит европейским компаниям многомиллиардными убытками!

— Понятно, — сказал Трамп и обернулся к стоявшему за его спиной генералу, — переведите личный состав наших военных баз на территории Европы в режим повышенной боевой готовности. Что ещё?

Меркель с тревогой продолжила:

— Нас также беспокоит ваше решение о введении импортных пошли на сталь и алюминий. Мы как старые добрые экономические партнёры рассчитываем на смягчение позиции Вашингтона в этом вопросе.

Трамп снова обернулся к генералу:

— Отправьте к берегам Европы парочку авианосцев.

— И вы поддерживаете режим Порошенко. Этот шоколадник вот-вот разожжёт в Европе третью мировую войну! Мы требуем…

— И чтоб нашим мальчикам не было скучно, пусть проведут военные учения, — кинул Трамп через плечо.

— Ситуация на Корейском полуострове накалена до предела…

— С высадкой десанта, танками, самолётами – всё как положено.

— А ваши действия в Сирии…

— И с боевыми стрельбами. Ещё есть вопросы? – вежливо обратился Трамп к Меркель.

Меркель, увидев, во что ей обходится каждое сказанное слово, обиженно поджала губы.

— Я знал, что мы поймём друг друга, — удовлетворённо сказал Трамп.

Президент США взял у стоявшего за спиной генерала маленький чемоданчик, положил его себе на колени и принялся демонстративно поглаживать.

— Госпожа Меркель, я внимательно выслушал претензии моих европейских друзей и в ответ хочу сделать чертовски соблазнительное коммерческое предложение.

Меркель с тревогой следила за манипуляциями Трампа.

— Вы прекращаете строительство «Северного потока-2» и вместо российского газа по 200 долларов покупаете наш американский сланцевый по 350. Согласны?

Меркель не отводила глаз от рук Трампа и молчала.

Трамп печально вздохнул, щёлкнули замки, крышка дипломата поднялась.

— Мы рассмотрим ваше предложение, — сухими губами прошептала Меркель.

— Я знал, что мы поймём друг друга, — улыбнулся Трамп, крышка дипломата опустилась.

Меркель с облегчением перевела дух.

— А чего там рассматривать, я же по глазам вижу, что согласны. Разве нет?

Госпожа Меркель подавленно молчала.

Трамп встал, давая понять, что переговоры завершены.

— Как говорят у нас на Wall Street, превосходство в огневой мощи – сильный аргумент при ведении мирных переговоров!
Автор: Klim Podkova

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