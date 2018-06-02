Стреляющая американская дипломатия • 89 • Аналитика



Закрытая встреча Меркель и Трампа на высшем уровне



— Господин Трамп! – Меркель нервно одёргивала свой фирменный кургузый пиджачок, ей явно было не по себе. — С прискорбием вынуждена констатировать, что нынешние разногласия между США и ЕС по многим экономическим и политическим вопросам столь велики, что их уже невозможно игнорировать. Однако вы предпочитаете этого не замечать и в последнее время принимаете важнейшие решения, абсолютно игнорируя мнение своих европейских партнёров. ЕС уполномочил меня прямо заявить, что Европа более не потерпит диктата Вашингтона и готова защищать свои интересы, чего бы это ни стоило!





Трамп, во время гневной тирады канцлера Германии с тоской разглядывавший потолок, с удивлением перевёл взгляд на Меркель.



Посланник ЕС продолжила:



— Мы настаиваем… нет, мы требуем, чтобы отныне Вашингтон каждый свой политический шаг, каждое своё заявление, затрагивающее интересы Европы, согласовывал с Брюсселем! Теперь будет только так!



Меркель выдохнула воздух и гордо взглянула на президента США.



Трамп несколько секунд непонимающе смотрел на Меркель, кашлянул и ответил:



— О кей, я готов выслушать претензии европейских друзей. Что вас конкретно не устраивает?



Меркель расслабилась и расплылась в улыбке.



— О, Дональд, я была уверена, что мы сумеем договориться. Прежде всего, нас беспокоит ваше решение об одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном. Мы никак не можем это одобрить и тем более поддержать – это грозит европейским компаниям многомиллиардными убытками!



— Понятно, — сказал Трамп и обернулся к стоявшему за его спиной генералу, — переведите личный состав наших военных баз на территории Европы в режим повышенной боевой готовности. Что ещё?



Меркель с тревогой продолжила:



— Нас также беспокоит ваше решение о введении импортных пошли на сталь и алюминий. Мы как старые добрые экономические партнёры рассчитываем на смягчение позиции Вашингтона в этом вопросе.



Трамп снова обернулся к генералу:



— Отправьте к берегам Европы парочку авианосцев.



— И вы поддерживаете режим Порошенко. Этот шоколадник вот-вот разожжёт в Европе третью мировую войну! Мы требуем…



— И чтоб нашим мальчикам не было скучно, пусть проведут военные учения, — кинул Трамп через плечо.



— Ситуация на Корейском полуострове накалена до предела…



— С высадкой десанта, танками, самолётами – всё как положено.



— А ваши действия в Сирии…



— И с боевыми стрельбами. Ещё есть вопросы? – вежливо обратился Трамп к Меркель.



Меркель, увидев, во что ей обходится каждое сказанное слово, обиженно поджала губы.



— Я знал, что мы поймём друг друга, — удовлетворённо сказал Трамп.



Президент США взял у стоявшего за спиной генерала маленький чемоданчик, положил его себе на колени и принялся демонстративно поглаживать.



— Госпожа Меркель, я внимательно выслушал претензии моих европейских друзей и в ответ хочу сделать чертовски соблазнительное коммерческое предложение.



Меркель с тревогой следила за манипуляциями Трампа.



— Вы прекращаете строительство «Северного потока-2» и вместо российского газа по 200 долларов покупаете наш американский сланцевый по 350. Согласны?



Меркель не отводила глаз от рук Трампа и молчала.



Трамп печально вздохнул, щёлкнули замки, крышка дипломата поднялась.



— Мы рассмотрим ваше предложение, — сухими губами прошептала Меркель.



— Я знал, что мы поймём друг друга, — улыбнулся Трамп, крышка дипломата опустилась.



Меркель с облегчением перевела дух.



— А чего там рассматривать, я же по глазам вижу, что согласны. Разве нет?



Госпожа Меркель подавленно молчала.



Трамп встал, давая понять, что переговоры завершены.



— Как говорят у нас на Wall Street, превосходство в огневой мощи – сильный аргумент при ведении мирных переговоров! — Господин Трамп! – Меркель нервно одёргивала свой фирменный кургузый пиджачок, ей явно было не по себе. — С прискорбием вынуждена констатировать, что нынешние разногласия между США и ЕС по многим экономическим и политическим вопросам столь велики, что их уже невозможно игнорировать. Однако вы предпочитаете этого не замечать и в последнее время принимаете важнейшие решения, абсолютно игнорируя мнение своих европейских партнёров. ЕС уполномочил меня прямо заявить, что Европа более не потерпит диктата Вашингтона и готова защищать свои интересы, чего бы это ни стоило!Трамп, во время гневной тирады канцлера Германии с тоской разглядывавший потолок, с удивлением перевёл взгляд на Меркель.Посланник ЕС продолжила:— Мы настаиваем… нет, мы требуем, чтобы отныне Вашингтон каждый свой политический шаг, каждое своё заявление, затрагивающее интересы Европы, согласовывал с Брюсселем! Теперь будет только так!Меркель выдохнула воздух и гордо взглянула на президента США.Трамп несколько секунд непонимающе смотрел на Меркель, кашлянул и ответил:— О кей, я готов выслушать претензии европейских друзей. Что вас конкретно не устраивает?Меркель расслабилась и расплылась в улыбке.— О, Дональд, я была уверена, что мы сумеем договориться. Прежде всего, нас беспокоит ваше решение об одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном. Мы никак не можем это одобрить и тем более поддержать – это грозит европейским компаниям многомиллиардными убытками!— Понятно, — сказал Трамп и обернулся к стоявшему за его спиной генералу, — переведите личный состав наших военных баз на территории Европы в режим повышенной боевой готовности. Что ещё?Меркель с тревогой продолжила:— Нас также беспокоит ваше решение о введении импортных пошли на сталь и алюминий. Мы как старые добрые экономические партнёры рассчитываем на смягчение позиции Вашингтона в этом вопросе.Трамп снова обернулся к генералу:— Отправьте к берегам Европы парочку авианосцев.— И вы поддерживаете режим Порошенко. Этот шоколадник вот-вот разожжёт в Европе третью мировую войну! Мы требуем…— И чтоб нашим мальчикам не было скучно, пусть проведут военные учения, — кинул Трамп через плечо.— Ситуация на Корейском полуострове накалена до предела…— С высадкой десанта, танками, самолётами – всё как положено.— А ваши действия в Сирии…— И с боевыми стрельбами. Ещё есть вопросы? – вежливо обратился Трамп к Меркель.Меркель, увидев, во что ей обходится каждое сказанное слово, обиженно поджала губы.— Я знал, что мы поймём друг друга, — удовлетворённо сказал Трамп.Президент США взял у стоявшего за спиной генерала маленький чемоданчик, положил его себе на колени и принялся демонстративно поглаживать.— Госпожа Меркель, я внимательно выслушал претензии моих европейских друзей и в ответ хочу сделать чертовски соблазнительное коммерческое предложение.Меркель с тревогой следила за манипуляциями Трампа.— Вы прекращаете строительство «Северного потока-2» и вместо российского газа по 200 долларов покупаете наш американский сланцевый по 350. Согласны?Меркель не отводила глаз от рук Трампа и молчала.Трамп печально вздохнул, щёлкнули замки, крышка дипломата поднялась.— Мы рассмотрим ваше предложение, — сухими губами прошептала Меркель.— Я знал, что мы поймём друг друга, — улыбнулся Трамп, крышка дипломата опустилась.Меркель с облегчением перевела дух.— А чего там рассматривать, я же по глазам вижу, что согласны. Разве нет?Госпожа Меркель подавленно молчала.Трамп встал, давая понять, что переговоры завершены.— Как говорят у нас на Wall Street, превосходство в огневой мощи – сильный аргумент при ведении мирных переговоров! Автор: Klim Podkova Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 89 Источник Похожие новости Первое серьёзное испытание для Москвы и Дамаска в анклавной войне и секрет железного спокойствия США Турция угрожает закрыть для США Инджирлик и купить Су-57 "Газпром" будет вечно должен "Нафтогазу"

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