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Стреляйте, я оплачу: Порошенко открыто поддержал военный конфликт в Донбассе

24 сентября 2020, 23:40  •  75 • Украина

Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко публично заявил, что готов оплатить все штрафы, которые могут наложить на украинских военнослужащих за открытый без приказа ответный огонь по территории ЛДНР.

В эфире телеканала «34» раскритиковал руководство Минобороны за приказ №330, который якобы лишает военнослужащих премий за ответный огонь без приказа.

«У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали», — сказал Порошенко.

На видео с 8:28:

Отметим, главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook выложил сканы приказа №330 и обвинил министра обороны Андрея Тарана в том, что он отдал приказ штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня в Донбассе.

В Минобороне информацию опровергли. Во – первых, приказ №330 еще не издан. Во –вторых, в документе нет речи о штрафах. В – третьих, цель приказа – «дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

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