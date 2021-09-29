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Стрелять по всем. Главком ВСУ отменил перемирие в Донбассе

29 сентября 2021, 12:05  •  172 • Политика
Украинским военным на линии разграничения разрешено стрелять всем, что у них имеется, без согласования с вышестоящим командованием.
Украина уверенно ведёт дело к обострению ситуации в Донбассе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил ключевую норму прошлогоднего соглашения с ДНР и ЛНР о режиме тишины - запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием.
Напомним, соглашение было заключено 22 июля 2020 года, и по нему сторонам конфликта разрешалось вести ответный огонь лишь в том случае, если координационный механизм в рамках Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня не срабатывал в случае обострения ситуации, а высшее командование отдавало разрешение на открытие ответного огня. Сейчас Залужный своей специальной директивой то решение отменил.
Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчинённых, - заявил он в одном из интервью на прошлой неделе. - Решения об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть.
Слова "ответный огонь" в данном случае не более чем красивая фигура речи. Украинские каратели в Донбассе из числа военнослужащих ВСУ достаточно часто открывают огонь сами, инициативно, обстреливая посёлки и города на территории ЛДНР, в которых живут мирные граждане. Так, например, в последнем случае применения артиллерии и миномётов украинские военные обстреляли школу-интернат для детей с проблемами позвоночника. Детей удалось эвакуировать в подвал, благодаря чему обошлось без жертв.
Но теперь, после директивы Залужного, даже самые минимальные ограничения для украинских военных сняты. "Командирам разрешено применять всё доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения - в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию", - приводит информацию журналистов по итогам встречи с главкомом ВСУ издание TheBabe.

Зачем был снят запрет

Можно сказать, что, принимая такое решение, Залужный преследует две цели. Первая, безусловно, обострение ситуации в Донбассе. Но вторая не менее значима. Отныне на все обвинения в обстрелах на линии разграничения и мирных жителей Донбасса, которые запрещены Минскими соглашениями, командование ВСУ сможет в любой момент откреститься от них, заявив, что они ничего не знали, никакое открытие огня не санкционировали, а всё произошедшее - инициатива непосредственно командиров младшего уровня командования.
Кстати говоря, это тот самый украинский генерал, который в недавнем интервью признался, что мечтает на украинском танке и под флагом Украины проехать в Москве по Красной площади и Арбату после победы над "клятыми москалями".
Как всегда, никакой реакции от наблюдателей ОБСЕ и самой этой организации на решения Киева, прямо нарушающие как Минские договорённости, так и дополнительные соглашения по урегулированию конфликта, не последовало. Чему, естественно, удивляться не приходится, поскольку для европейцев даже самые фашиствующие украинские ублюдки - это "свои сукины сыны".

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