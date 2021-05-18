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Стрелять по ракетам "деньгами". Украина захотела себе самую дорогую ПРО

18 мая 2021, 21:15  •  132 • Политика
Украина захотела себе израильскую систему "Железный купол", которая считается одной из самых дорогих ПРО в мире. В Киеве считают, что система подтвердила свою эффективность, но не задумываются, что стрелять по ракетам придётся "деньгами".
Украина рассматривает возможность приобрести себе систему "Железный купол", так как она показала высокую эффективность, защищая израильские города от палестинских обстрелов. Об этом во вторник заявил министр обороны страны Андрей Таран.
Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу "Железного купола", - отметил он.
В то же время специалисты отмечают, что "Железный купол" является одной из самых дорогостоящих систем. Каждый запуск противоракеты стоит 66 тыс. евро (5,9 млн рублей). Поэтому израильские военные в целях экономии сбивают только те снаряды, которые летят в сторону населённых пунктов, сообщает Deutsche Welle.
Напомним, что украинская ПРО считается одним из самых слабых элементов в системе обороны страны. В апреле Киев направил Германии список вооружения, которое страна хотела бы получить "для защиты черноморского побережья". В перечне оказались подержанные корветы, системы ПРО и средства по разминированию. Однако Берлин ответил отказом. Кандидат в канцлеры Германии от "Зелёных" Анналена Бэрбок рекомендовала Украине потратить деньги на разминирование Донбасса, а не на войну.

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