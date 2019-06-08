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Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому

08 июня 2019, 13:09  •  62 • Война
Вооруженные силы Украины отказались следовать словам президента страны Владимира Зеленского, ранее предложившего запретить в Донбассе стрелять по ополченцам. Об этом на брифинге заявил заместитель командующего штаба Операции объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь.
«Учитывая то, что сейчас мы находимся в периоде «режима прекращения огня», Украина придерживается указанного режима, но во время отдачи распоряжений, указаний, указано, что подразделения ВСУ в Операции объединенных сил имеют полное право адекватно реагировать на все обстрелы, которые есть, они имеют право, не спрашивая старшего начальника, применять огневые средства в случае угрозы их жизни или потери территории. Это даже не обсуждается», — пояснил военный.
Со своей стороны в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что минувшей ночью киевские силовики два раза нарушили «режим тишины».
Обстрелам подверглись районы села Нижнее Лозовое и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, передает Луганский информцентр.
Глава же самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня с приходом к власти Владимира Зеленского.
Пушилин предположил, что Зеленский не дает приказ на прекращение огня из-за слабого авторитета. Также, глава ДНР выразил уверенность в том, что Зеленский в целом «мало на что влияет». В результате президент Украины вынужден оправдываться, обвиняя Россию в участии в гражданской войне в Донбассе, резюмировал Пушилин.
За день до этого украинские военные атаковали позиции ополченцев ДНР на горловском направлении. Об этом сообщили в народной милиции непризнанной республики.
«Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях»,
— указали в ведомстве.
Силовики уточнили, что попытку прорваться через позиции ополченцев осуществляли около 30 военнослужащих полка «Азов» в четверг, 6 июня. В столкновении погибли двое украинских военных, еще девять человек были ранены. Информация об убитых также проходила и в украинских СМИ.
При этом, в ДНР уверены, что распоряжение о проведении провокации отдал командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Александр Сырский, «который полностью игнорирует все указания и инициативы президента Зеленского». Кроме того, власти ДНР призвали международное сообщество «не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны».
Ранее в ОБСЕ заявили, что представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма выступил с предложением документально прописать «не стрелять в ответ» в этом регионе и ввести запрет на обстрел гражданских объектов. Эти идеи планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.
Такое предложение возмутило спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ходе заседания парламента он заявил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путем к капитуляции.
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, назвал заявление Парубия абсурдным.
«Заявление Андрея Парубия по итогам вчерашнего заседания в Минске просто абсурдно. Он считает, что Украина капитулирует, запрещая ответный огонь в Донбассе.
Хотелось бы напомнить, что согласно договоренностям, подписанным в Минске, нет вообще понятия «ответный огонь»,
— указал военный.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо решить те острые вопросы, которые возникли при его предшественнике – Петре Порошенко.
«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Президент России также вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева самопровозглашенными республиками, поскольку конфликт является внутриукраинским.
Интересно, что до этого Зеленский обещал «жесткий ответ» со стороны украинских военнослужащих на обстрелы в Донбассе. В Госдуме назвали причиной этого нежелание Киева устанавливать мир на юге Украины, передает ФАН.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, политика Зеленского в отношении Донбасса не отличается от политики его предшественника, передает НСН.
«Обещание «жесткого ответа» на обстрелы в Донбассе — это очередная провокация, которая должна оправдать невыполнение украинской стороной взятых на нее обязательств в рамках минских соглашений. Многие украинские политологи неоднократно открыто говорили, что Минск-1 и Минск-2 заключались, чтобы Киев мог вывести из «котлов» свои войска, а выполнять соглашения он не собирался», — указал депутат.

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