Стрелять на поражение: охранникам Пашиняна развязали руки

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Личных телохранителей армянского лидера снабдили пулеметами

Ситуация в Армении обостряется. Несогласные с политикой премьер-министра Никола Пашиняна в вопросе Нагорного Карабаха готовы на многое, чтобы отстоять свою позицию.

Армянский лидер всерьез забеспокоился о своей безопасности и дал личным охранникам полный карт-бланш – при необходимости они могут стрелять по протестующим на поражение. Об этом надежные источники рассказали военному эксперту Игорю Коротченко.

Кроме того, по данным эксперта, телохранителей до зубов вооружили – спецам выдали автоматы, пулеметы и портативные гранатометы.

Коротченко стало известно, что охранникам приказано стрелять на поражение в случае, если будет предпринята попытка штурма места пребывания армянского лидера или попытка захватить его кортеж. Полученной информацией эксперт поделился в своем телеграм-канале.

Народ Армении бушует из-за подписанного накануне соглашения по Нагорному Карабаху. Армяне считают этот документ несправедливым и невыгодным для Еревана. В порыве гнева протестующие уже успели разгромить офис премьера.