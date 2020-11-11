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Стрелять на поражение: охранникам Пашиняна развязали руки

11 ноября 2020, 17:45  •  133 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личных телохранителей армянского лидера снабдили пулеметами
Ситуация в Армении обостряется. Несогласные с политикой премьер-министра Никола Пашиняна в вопросе Нагорного Карабаха готовы на многое, чтобы отстоять свою позицию.
Армянский лидер всерьез забеспокоился о своей безопасности и дал личным охранникам полный карт-бланш – при необходимости они могут стрелять по протестующим на поражение. Об этом надежные источники рассказали военному эксперту Игорю Коротченко.
Кроме того, по данным эксперта, телохранителей до зубов вооружили – спецам выдали автоматы, пулеметы и портативные гранатометы.
Коротченко стало известно, что охранникам приказано стрелять на поражение в случае, если будет предпринята попытка штурма места пребывания армянского лидера или попытка захватить его кортеж. Полученной информацией эксперт поделился в своем телеграм-канале.
Народ Армении бушует из-за подписанного накануне соглашения по Нагорному Карабаху. Армяне считают этот документ несправедливым и невыгодным для Еревана. В порыве гнева протестующие уже успели разгромить офис премьера.

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