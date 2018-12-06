Стрелять без предупреждения: Рада разрешила украинским пограничникам открывать огонь в море

Верховная рада разрешила украинским пограничникам открывать огонь в море и стрелять без предупреждения «для отражения вторжения и нападения на украинские корабли».

Провал провокации в Керченском проливе, когда три украинских судна после нарушения государственной границы России и опасных маневров были задержаны, а экипажи арестованы, в Киеве вернулись к закону «О прилегающей зоне Украины». В его рамках депутаты Верховной рады разрешили украинским пограничникам открывать огонь и стрелять без предупреждения «для отражения вторжения и нападения на украинские корабли».

Для этого парламентарии дали «добро» на использование оружия кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы.

Впрочем, как пишет издание УНИАН, одобрение прошло не сразу. Депутатам для получения необходимого большинства голосов пришлось провести несколько переголосований.

В документе указываются случаи, когда украинские пограничники могут стрелять без предупреждения:

- отражение вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок;

- прекращение вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;

- отражение нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины;

- прекращение вооруженного сопротивления.