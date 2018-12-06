Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сердце разрывается»: Глава ВМС Украины захотел в российскую тюрьму вместо арест...
«Попытка спровоцировать»: американский эсминец прошёл в районе российской базы в...
Встреча России, Украины и ЕК по газу намечена на вторую половину января
США снаряжают корабль в Черное море, пока Украина готовит наступление в Донбассе
Главная / Политика

Стрелять без предупреждения: Рада разрешила украинским пограничникам открывать огонь в море

06 декабря 2018, 16:54  •  105 • Политика
Верховная рада разрешила украинским пограничникам открывать огонь в море и стрелять без предупреждения «для отражения вторжения и нападения на украинские корабли».
Провал провокации в Керченском проливе, когда три украинских судна после нарушения государственной границы России и опасных маневров были задержаны, а экипажи арестованы, в Киеве вернулись к закону «О прилегающей зоне Украины». В его рамках депутаты Верховной рады разрешили украинским пограничникам открывать огонь и стрелять без предупреждения «для отражения вторжения и нападения на украинские корабли».
Для этого парламентарии дали «добро» на использование оружия кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы.
Впрочем, как пишет издание УНИАН, одобрение прошло не сразу. Депутатам для получения необходимого большинства голосов пришлось провести несколько переголосований.
В документе указываются случаи, когда украинские пограничники могут стрелять без предупреждения:
- отражение вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок;
- прекращение вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;
- отражение нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины;
- прекращение вооруженного сопротивления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

105
Источник
Похожие новости
06 декабря 2018, 16:54
«Копия крымского Мостика»: Порошенко запостил первого котика
06 декабря 2018, 00:39
«Авантюристичная власть»: Порошенко лгал об опасности вторжения России, заявил Пушков
06 декабря 2018, 16:54
Захарова увидела «новое извращение» киевского режима в заявлении главы ВМС Украины

05 декабря 2018, 21:24
В США думают над созданием новых помех для «Северного потока - 2» - Болтон
06 декабря 2018, 00:39
«Трамп умеет считать деньги»: Эксперт о призыве президента США к ОПЕК
06 декабря 2018, 10:24
Германия выступает против ужесточения санкций в отношении России — посол ФРГ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 00:39
Кипр отрекся от милитаризации острова после предупреждения МИД России
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанс...
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
06 декабря 2018, 03:54
«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 декабря 2018, 01:54
Источник назвал причину резкого ухода Грызлова с заседания ОБСЕ
01 декабря 2018, 13:24
Будущее Сирии Запад будет решать без Москвы
02 декабря 2018, 15:24
«Я же вам говорил!» Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
30 ноября 2018, 17:54
Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанского флота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.