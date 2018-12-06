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Стрелять без предупреждения: Рада разрешила украинским пограничникам открывать огонь в море
06 декабря 2018, 16:54 • 105 • Политика
Верховная рада разрешила украинским пограничникам открывать огонь в море и стрелять без предупреждения «для отражения вторжения и нападения на украинские корабли».
Провал провокации в Керченском проливе, когда три украинских судна после нарушения государственной границы России и опасных маневров были задержаны, а экипажи арестованы, в Киеве вернулись к закону «О прилегающей зоне Украины». В его рамках депутаты Верховной рады разрешили украинским пограничникам открывать огонь и стрелять без предупреждения «для отражения вторжения и нападения на украинские корабли».
Для этого парламентарии дали «добро» на использование оружия кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы.
Впрочем, как пишет издание УНИАН, одобрение прошло не сразу. Депутатам для получения необходимого большинства голосов пришлось провести несколько переголосований.
В документе указываются случаи, когда украинские пограничники могут стрелять без предупреждения:
- отражение вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок;
- прекращение вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;
- отражение нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины;
- прекращение вооруженного сопротивления.
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