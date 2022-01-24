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Стрелять без предупреждения: По польским силовикам из Белоруссии могут открыть огонь
24 января 2022, 23:25 • 120 • Политика
По польским силовикам из Белоруссии могут открыть огонь, предупредил председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Он объяснил, когда будет выполнен его приказ стрелять без предупреждения.
Анатолий Лаппо рассказал, что ему поступила информация о возможной попытке захвата белорусского пограничника польскими силовиками. Тогда он посчитал, что действовать надо решительно.
"Я дал команду: без предупреждения, незамедлительно применять оружие", - произнёс председатель государственного пограничного комитета Белоруссии в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он сделал заявление: оружие без предупреждения будет применяться, если возникнет угроза жизни и безопасности военнослужащего на границе, выполняющего свои обязанности на территории своей же страны.
По словам Лаппо, Польша планирует устроить "мелкие провокации", чтобы заставить Белоруссию совершить "какие-то ответные меры".
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