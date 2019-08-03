Стреляли под прикрытием тумана: Боевики атаковали родное селение президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад объявил о прекращении огня и наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации с нуля часов 2 августа. Спустя почти 7 часов после этого террористы обстреляли родное селение главы государства.

Речь идет о населенном пункте Кардаха в провинции Латакия. Он находится всего в 14 километрах от российской авиабазы Хмеймим, которая также постоянно подвергается атакам террористов.

Удар по населенному пункту пришёлся 06:55 утра, сообщает российский миротворческий центр. Террористы использовали для обстрела реактивную систему залпового огня. Огонь велся с территории Идлибской зоны деэскалации. Стрельба велась под прикрытием тумана, поэтому подготовку к атаке не удалось заметить с воздуха на ранней стадии.

По Кардаху было выпущено 12 снарядов. В результате атаки погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения.