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Стреляли под прикрытием тумана: Боевики атаковали родное селение президента Сирии

03 августа 2019, 01:39  •  36 • Политика
Боевики в Сирии обстреляли родное селение президента страны Башара Асада спустя несколько часов после объявления о прекращении огня. Стрельба велась под прикрытием тумана.
Президент Сирии Башар Асад объявил о прекращении огня и наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации с нуля часов 2 августа. Спустя почти 7 часов после этого террористы обстреляли родное селение главы государства.
Речь идет о населенном пункте Кардаха в провинции Латакия. Он находится всего в 14 километрах от российской авиабазы Хмеймим, которая также постоянно подвергается атакам террористов.
Удар по населенному пункту пришёлся 06:55 утра, сообщает российский миротворческий центр. Террористы использовали для обстрела реактивную систему залпового огня. Огонь велся с территории Идлибской зоны деэскалации. Стрельба велась под прикрытием тумана, поэтому подготовку к атаке не удалось заметить с воздуха на ранней стадии.
По Кардаху было выпущено 12 снарядов. В результате атаки погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения.

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