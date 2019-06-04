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Стреляли по бутылкам, убили ребёнка: Зеленский через Facebook обещал покарать полицейских-убийц

04 июня 2019, 08:24  •  59 • В мире
Пьяные полицейские, смертельно ранившие пятилетнего ребенка в Киевской области, будут наказаны по всей строгости, заявил Зеленский. "Никакого смягчения или попытки замять дело", - написал он на своей странице в Facebook.
Смерть пятилетнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого, получившего смертельные огнестрельные ранения, всколыхнула жителей Украины. Пули, убившие ребенка, выпустили из своего оружия пьяные полицейские, развлекавшиеся стрельбой по бутылкам.
На трагическое сообщение отреагировал новый украинский президент Владимир Зеленский, пообещавший, что виновные в этой смерти будут наказаны.
"Как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности", - написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, 31 мая в украинском городе Переяслав-Хмельницком был случайным выстрелом тяжело ранен пятилетний ребенок. В понедельник, 3 июня, стало известно, что мальчик скончался в больнице от полученных ранений.
Ребенка после инцидента срочно доставили в больницу, где были проведены несколько операций. Однако состояние мальчика было крайне тяжелым, усилия врачей не увенчались успехом. Родственникам сообщили о его смерти.

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