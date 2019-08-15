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Стрелял и вел трансляцию: Наркоторговец в Филадельфии ранил шестерых копов в прямом эфире – СМИ

15 августа 2019, 06:09  •  58 • В мире
Стали известны подробности ЧП в Филадельфии, где произошла перестрелка. Оказалось, что шестерых полицейских ранил наркоторговец, которого пытались задержать. При этом, по данным СМИ, преступник вел прямую трансляцию того, как отстреливался.
Выстрелы в северном районе Филадельфии переполошили весь город. К жилым кварталам, где слышалась стрельба, были стянуты большие силы полиции.
По данным телеканала ABC, ранее стражи порядка пытались задержать преступников – другие СМИ сообщают, что речь идет о наркоторговцах. При этом те оказали сопротивление. Одного злоумышленника все же удалось задержать, другой скрылся в здании и открыл оттуда огонь.
Стрелок смог ранить шестерых полицейских, которые были госпитализированы. Еще двое стражей порядка попали в ДТП, когда спешили на место происшествия, и также из-за травм выбыли из строя.
При этом, сообщает твиттер-канал @BreakingNLive, преступник вел прямую трансляцию своей перестрелки с полицейскими. Самой трансляции при этом не публикуют.
По некоторым данным, на штурм здания направили специальное подразделение.
BREAKING: Philadelphia gunman is live streaming shooting from inside the building where he is holding up
— BNL NEWS (@BreakingNLive) August 14, 2019

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