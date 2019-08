Стрелял и вел трансляцию: Наркоторговец в Филадельфии ранил шестерых копов в прямом эфире – СМИ

Выстрелы в северном районе Филадельфии переполошили весь город. К жилым кварталам, где слышалась стрельба, были стянуты большие силы полиции.

По данным телеканала ABC, ранее стражи порядка пытались задержать преступников – другие СМИ сообщают, что речь идет о наркоторговцах. При этом те оказали сопротивление. Одного злоумышленника все же удалось задержать, другой скрылся в здании и открыл оттуда огонь.

Стрелок смог ранить шестерых полицейских, которые были госпитализированы. Еще двое стражей порядка попали в ДТП, когда спешили на место происшествия, и также из-за травм выбыли из строя.

При этом, сообщает твиттер-канал @BreakingNLive, преступник вел прямую трансляцию своей перестрелки с полицейскими. Самой трансляции при этом не публикуют.

По некоторым данным, на штурм здания направили специальное подразделение.

BREAKING: Philadelphia gunman is live streaming shooting from inside the building where he is holding up