Стрелок ранил полицейского возле синагоги в центре Вены - СМИ

В центре столицы Австрии произошла стрельба. По данным издания Kronen Zeitung, вооружённый инцидент произошёл у здания синагоги.

Деталей о случившемся немного. Известно, что сотрудник полиции получил ранение.

Также сообщается, что одного из подозреваемых в стрельбе задержали. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, что в октябре во Франции произошло несколько нападений. В пригороде Парижа был обезглавлен радикалом учитель. После этого в Ницце вооружённый мужчина убил троих прихожан в церкви Нотр-Дам и обезглавил одного из них.

В тот же день произошла череда нападений и задержаний во Франции и на территории французского посольства в Саудовской Аравии. 31 октября преступник дважды выстрелил из обреза в православного священника в Лионе.