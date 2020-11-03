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Стрелок ранил полицейского возле синагоги в центре Вены - СМИ

03 ноября 2020, 15:15  •  57 • В мире
В центре Вены вечером в понедельник произошла стрельба. По информации местных СМИ, в результате происшествия был ранен сотрудник полиции.
В центре столицы Австрии произошла стрельба. По данным издания Kronen Zeitung, вооружённый инцидент произошёл у здания синагоги.
Деталей о случившемся немного. Известно, что сотрудник полиции получил ранение.
Также сообщается, что одного из подозреваемых в стрельбе задержали. Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, что в октябре во Франции произошло несколько нападений. В пригороде Парижа был обезглавлен радикалом учитель. После этого в Ницце вооружённый мужчина убил троих прихожан в церкви Нотр-Дам и обезглавил одного из них.
В тот же день произошла череда нападений и задержаний во Франции и на территории французского посольства в Саудовской Аравии. 31 октября преступник дважды выстрелил из обреза в православного священника в Лионе.

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