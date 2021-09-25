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Стрелок был не один, сидели в засаде: На Украине раскрыли детали по делу Шефира
25 сентября 2021, 01:45 • 82 • Политика
Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин раскрыл детали расследования о покушении на Сергея Шефира - помощника и друга Владимира Зеленского. Стрелок был не один, сидели в засаде, рассказал Енин.
"Мы понимаем, что злоумышленник был не один", - произнёс Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что во время оперативно-следственных действий удалось составить предположительный портрет, установить рост и вес преступника или преступников. О каком количестве людей идёт речь, замглавы МВД Украины не уточнил.
По словам Енина, эксперты установили, что стрелок был не один, сидели в засаде, а затем за четыре секунды выпустили по машине Шефира примерно 20 пуль. Стреляли из пистолета с глушителем.
"Попытка покушения была совершена профессионально", - заявил Енин и намекнул, что её просто не довели до конца.
Целью злоумышленников было остановить машину, убив водителя, и уже после этого "совершить задуманное преступление".
Ранее в украинских СМИ появилось множество объяснений инцидента, произошедшего 22 сентября на подъезде к Киеву. Мнениями делятся не только журналисты и эксперты, но и рядовые украинцы. "Напугать очередью? Чушь", - пишут люди, не скрывая смущения от покушения на Шефира.
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