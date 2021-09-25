Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели &qu...
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
Главная / Политика

Стрелок был не один, сидели в засаде: На Украине раскрыли детали по делу Шефира

25 сентября 2021, 01:45  •  82 • Политика
Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин раскрыл детали расследования о покушении на Сергея Шефира - помощника и друга Владимира Зеленского. Стрелок был не один, сидели в засаде, рассказал Енин.
"Мы понимаем, что злоумышленник был не один", - произнёс Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что во время оперативно-следственных действий удалось составить предположительный портрет, установить рост и вес преступника или преступников. О каком количестве людей идёт речь, замглавы МВД Украины не уточнил.
По словам Енина, эксперты установили, что стрелок был не один, сидели в засаде, а затем за четыре секунды выпустили по машине Шефира примерно 20 пуль. Стреляли из пистолета с глушителем.
"Попытка покушения была совершена профессионально", - заявил Енин и намекнул, что её просто не довели до конца.
Целью злоумышленников было остановить машину, убив водителя, и уже после этого "совершить задуманное преступление".
Ранее в украинских СМИ появилось множество объяснений инцидента, произошедшего 22 сентября на подъезде к Киеву. Мнениями делятся не только журналисты и эксперты, но и рядовые украинцы. "Напугать очередью? Чушь", - пишут люди, не скрывая смущения от покушения на Шефира.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





82
Источник
Похожие новости
24 сентября 2021, 22:05
Зеленский не заметил флага Мальдив у себя за спиной на встрече в ООН
24 сентября 2021, 23:55
Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом"
24 сентября 2021, 22:05
Эксперт: Проект "Северный поток - 2" ждёт длинный бюрократический путь
24 сентября 2021, 23:55
Украина потеряет армию, если открыто нападёт на Донбасс - военный эксперт
24 сентября 2021, 23:55
"Свидетельство неспособности": Захарова назвала цель провокации в Косове
24 сентября 2021, 23:55
Украина пожаловалась на русские самолёты в зоне учений ВСУ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.