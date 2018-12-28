Стрелковое оружие и артиллерию переплавят в ступени храма Вооруженных сил России - Минобороны

Как заявил пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков, ступени и ряд элементов храма в парке «Патриот» будут изготовлены из переплавленного трофейного оружия вермахта. Речь идет о стрелковом оружии и артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации намерено использовать для выплавки ступеней для храма Вооружённых сил в честь Победы в Великой Отечественной войне элементы трофейного оружия, которые хранятся на складах армии. Такими данными поделился пресс-секретарь оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Как ранее сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, строительство здания на территории парка "Патриот"идет по плану. В частности, строители завершили возведение фундамента. Также завершаются работы художников и дизайнеров.

Непосредственно Конашенков уточнил, что при строительстве ступеней будут использованы трофеи, полученные в ходе Великой Отечественной войны. Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения, не имеющего исторической ценности.