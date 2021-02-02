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Стрелков объяснил свое недоверие Ельцину

02 февраля 2021, 13:05  •  193 • Политика
Борис Ельцин Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Global Look Press
Общие антикоммунистические взгляды не сблизили активистов
Первый президент России Борис Ельцин был слабым человеком, неспособным вывести страну из кризиса. Так считает бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
По словам Стрелкова, он был негативно настроен к Ельцину, несмотря на общие антикоммунистические взгляды. Об этом он рассказал в интервью Антону Красовскому. Уже в 1988 г. Стрелков считал молодого политического активиста "слизняком", а когда тот встал во главе государства, его невысокое мнение о Ельцине только укрепилось, передает "МК".
1 февраля 2021 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина. Он умер в 2007 году. Цветы к его могиле возложил накануне президент РФ Владимир Путин.
О влиянии Запада на Россию после распада СССР ранее рассказал один из приближенных Ельцина.

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