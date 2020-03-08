Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений
Грубая сила против Партии Шария
Снова "русские хакеры"? Троих лиц "российского происхождения"...
Новгородская область решила бороться с коронавирусом методами Москвы
Главная / Украина

Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку

08 марта 2020, 06:35  •  182 • Украина


Вариант затянувшегося на десятилетия конфликта, как в Приднестровье, в Донбассе невозможен – скоро Киев начнёт новую, гораздо более ожесточённую войну против молодых республик.

Об этом в интервью писательнице Диане Кади заявил бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков.

«Такой вариант, как с Приднестровьем, в Донбассе не пройдёт, потому что совершенно другая ситуация. Если с 1992 года Молдавия никогда больше не стремилась к решению военного вопроса, то на Украине, начиная с первого дня подписания так называемых Минских соглашений, никогда не скрывали того, что намерены вернуть Донбасс любым путём, в том числе и военным», – отметил он.

По мнению Игоря Стрелкова, в скором времени война в Донбассе разгорится с новой силой.

«И непрерывная накачка военных, армии и спецслужб, шла, не останавливаясь, и продолжается по сей день. Поэтому новая острая стадия войны абсолютно неизбежна, и она будет отличаться намного большим размахом, нежели это было в 2014-2015 годах, я в этом практически уверен.

Но чем она закончится, и когда произойдёт, сказать сложно. Может быть, это произойдёт в ближайшие время, может быть, спустя некоторое. Но вариант, что республики будут жить десятилетиями в условиях ни мира, не войны, практически исключён», – резюмировал бывший ополченец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



182
Источник
Похожие новости
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
07 марта 2020, 13:35
Олейник назвал причину увольнения Рябошапки с поста генпрокурора Украины
07 марта 2020, 21:35
Из грязи в князи: украинский премьер Шмыгаль оперативно переобулся в воздухе
07 марта 2020, 18:35
Порошенко опасается ареста за махинации с налогами и хищения госсобственности
07 марта 2020, 13:35
Украина стала «ключевой монетой» в войне компроматов Трампа и Байдена
07 марта 2020, 13:35
Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2020, 00:35
Турки не дураки. Далеко не все поддерживают Эрдогана (Станислав Бышок)
08 марта 2020, 01:35
За какие грехи русские в Прибалтике погибают в одиночку?
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко...
08 марта 2020, 01:30
Под юридическим прессом: сможет ли Трамп засудить американские СМИ за публикации о ег...
08 марта 2020, 00:30
«Существующие правила недостаточно ясны»: Путин поручил провести реформу миграционных...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча
01 марта 2020, 17:39
"Теперь платить даже в удовольствие": Немцы из России поставили Мишустина в пример Западу
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.