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Стрелки в американской школе действовали вдвоём, расстреливая свой класс
08 мая 2019, 06:09 • 229 • В мире
В результате стрельбы в американской школе ранены 8 человек. Известно, что двое стрелков действовали сообща.
8 человек тяжело ранены в результате стрельбы в научно-технической школе штата Колорадо.
В школьном учебном заведении Highland School в штате Колорадо около 2 часов дня по местному времен подросток зашел в класс, достал пистолет из футляра гитары и открыл стрельбу по одноклассникам.
При этом он действовал не один, в кабинете уже был наготове второй стрелок, который также открыл огонь.
Полиция Штата сообщает о госпитализации 8 человек — 4 из них находятся в критическом состоянии.
Ранее в кампусе Шарлотт в Университете Северной Каролины студент убил двух человек и ранил четверых.
Расследованием происшествия в школе займётся ФБР.
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