Стрелки в американской школе действовали вдвоём, расстреливая свой класс

8 человек тяжело ранены в результате стрельбы в научно-технической школе штата Колорадо.

В школьном учебном заведении Highland School в штате Колорадо около 2 часов дня по местному времен подросток зашел в класс, достал пистолет из футляра гитары и открыл стрельбу по одноклассникам.

При этом он действовал не один, в кабинете уже был наготове второй стрелок, который также открыл огонь.

Полиция Штата сообщает о госпитализации 8 человек — 4 из них находятся в критическом состоянии.

Ранее в кампусе Шарлотт в Университете Северной Каролины студент убил двух человек и ранил четверых.

Расследованием происшествия в школе займётся ФБР.