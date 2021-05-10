Стрельбы американской артиллерии в Эстонии — предупредительный сигнал для Москвы

700 американских и британских военнослужащих высадились в Эстонии 8 мая для участия в учениях Swift Responce («Быстрый ответ»), которые являются этапом учений Defender Europe 2021 («Защитник Европы - 2021»). Учения посетят несколько американских генералов.

Обращает на себя внимание увеличение масштабов этих учений. Так, Defender Europe-2021 – крупнейшие за последние 25 лет учения США в Европе. В них участвуют 28 тыс. военнослужащих НАТО из 26 стран. Выполнение учебных задач осуществляется на 30 полигонах, расположенных в 12 странах от Балтики и Южной Европы до Северной Африки. В этот раз подразделения 41-й бригады полевой артиллерии Railgunners впервые произвели в Германии и Эстонии обстрел учебных целей с применением ракетных систем М270 MLRS и М142 HIMARS.

В ходе учений планируется оценить возможности применения дальнобойной американской артиллерии в составе смешанных артиллерийских подразделений. Бригадный генерал Кристофер Норри (Christopher Norrie) заявил, что такие учения дают армии США «огромное пространство для действий... по всей Европе». Генерал уточнил, что приоритетом для армии США является модернизация дальнобойных артиллерийских систем и «это будет в полной мере продемонстрировано в Эстонии».

Потенциальной целью для нанесения ракетных ударов является Чёрное море.

Министерство обороны России охарактеризовало действия США как провокационные. Высадка в Эстонии военнослужащих, дислоцированных в Северной Каролине (США), осуществлялась в тактических условиях, приближённых к боевым. Российских наблюдателей на подобные учения не приглашают. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называет учения НАТО у российских границ предупредительным сигналом для Москвы.