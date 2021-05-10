Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
Главная / Война

Стрельбы американской артиллерии в Эстонии — предупредительный сигнал для Москвы

10 мая 2021, 11:35  •  169 • Война
700 американских и британских военнослужащих высадились в Эстонии 8 мая для участия в учениях Swift Responce («Быстрый ответ»), которые являются этапом учений Defender Europe 2021 («Защитник Европы - 2021»). Учения посетят несколько американских генералов.
Обращает на себя внимание увеличение масштабов этих учений. Так, Defender Europe-2021 – крупнейшие за последние 25 лет учения США в Европе. В них участвуют 28 тыс. военнослужащих НАТО из 26 стран. Выполнение учебных задач осуществляется на 30 полигонах, расположенных в 12 странах от Балтики и Южной Европы до Северной Африки. В этот раз подразделения 41-й бригады полевой артиллерии Railgunners впервые произвели в Германии и Эстонии обстрел учебных целей с применением ракетных систем М270 MLRS и М142 HIMARS.
В ходе учений планируется оценить возможности применения дальнобойной американской артиллерии в составе смешанных артиллерийских подразделений. Бригадный генерал Кристофер Норри (Christopher Norrie) заявил, что такие учения дают армии США «огромное пространство для действий... по всей Европе». Генерал уточнил, что приоритетом для армии США является модернизация дальнобойных артиллерийских систем и «это будет в полной мере продемонстрировано в Эстонии».
Потенциальной целью для нанесения ракетных ударов является Чёрное море.
Министерство обороны России охарактеризовало действия США как провокационные. Высадка в Эстонии военнослужащих, дислоцированных в Северной Каролине (США), осуществлялась в тактических условиях, приближённых к боевым. Российских наблюдателей на подобные учения не приглашают. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называет учения НАТО у российских границ предупредительным сигналом для Москвы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
07 мая 2021, 02:00
Myśl Polska: Польша заманивает Киев в грузинскую ловушку
08 мая 2021, 17:25
Зачем во Владивостоке ко Дню Победы вывесили флаги милитаристской Японии?
03 мая 2021, 00:45
По темпам роста военных расходов чемпион мира – Украина
08 мая 2021, 14:40
Россия против НАТО: кто победит в конфликте в Черном море
08 мая 2021, 17:25
Немецкие СМИ о Сувалкском коридоре: Германия не будет воевать против России
06 мая 2021, 13:10
Конфликт в Ла-Манше: почему Британия отправила корабли к острову Джерси
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2021, 20:45
Дипломатическая "бомба" Путина сработала в Париже: Вызван посол
04 мая 2021, 15:15
По русским миротворцам в Карабахе предложили ударить "Градом" на 9 мая
07 мая 2021, 00:10
Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT
06 мая 2021, 15:00
Блинкен обратился к России после визита в Киев
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
09 мая 2021, 18:10
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.