Стрельба, взрыв гранаты, смерть: На Украине убили свидетеля по делу беглого депутата Вороненкова

На Украине застрелили свидетеля по делу об убийстве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Речь идёт о Владимире Борохе, который погиб во время перестрелки в Харькове.

Сообщается, что перестрелка произошла возле одного из супермаркетов. Один из участников перестрелки скончался на месте, ещё один получил ранение, а третий погиб, когда попытался взорвать гранату, намереваясь уйти от сотрудников полиции. По информации адвоката Святослава Пархоменко, одним из погибших является Владимир Борох.

"Его (Бороха) задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось - это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", - пояснил юрист.

Напомним, что бывший российский депутат Госдумы Денис Вороненков сбежал с женой на Украину осенью 2016 года, а уже весной 2017-го был застрелен в центре Киева прямо на глазах у своего охранника. Убийцей оказался находившийся в розыске бывший участник карательной операции в Донбассе Павел Паршов. Он был ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице, пишет РИА ФАН.