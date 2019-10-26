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Стрельба, взрыв гранаты, смерть: На Украине убили свидетеля по делу беглого депутата Вороненкова

26 октября 2019, 13:39  •  76 • Политика
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве беглого российского депутата Дениса Вороненкова. Подробности случившегося рассказал адвокат Святослав Пархоменко.
На Украине застрелили свидетеля по делу об убийстве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Речь идёт о Владимире Борохе, который погиб во время перестрелки в Харькове.
Сообщается, что перестрелка произошла возле одного из супермаркетов. Один из участников перестрелки скончался на месте, ещё один получил ранение, а третий погиб, когда попытался взорвать гранату, намереваясь уйти от сотрудников полиции. По информации адвоката Святослава Пархоменко, одним из погибших является Владимир Борох.
"Его (Бороха) задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось - это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", - пояснил юрист.
Напомним, что бывший российский депутат Госдумы Денис Вороненков сбежал с женой на Украину осенью 2016 года, а уже весной 2017-го был застрелен в центре Киева прямо на глазах у своего охранника. Убийцей оказался находившийся в розыске бывший участник карательной операции в Донбассе Павел Паршов. Он был ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице, пишет РИА ФАН.

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