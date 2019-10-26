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Стрельба, взрыв гранаты, смерть: На Украине убили свидетеля по делу беглого депутата Вороненкова
26 октября 2019, 13:39 • 76 • Политика
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве беглого российского депутата Дениса Вороненкова. Подробности случившегося рассказал адвокат Святослав Пархоменко.
На Украине застрелили свидетеля по делу об убийстве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Речь идёт о Владимире Борохе, который погиб во время перестрелки в Харькове.
Сообщается, что перестрелка произошла возле одного из супермаркетов. Один из участников перестрелки скончался на месте, ещё один получил ранение, а третий погиб, когда попытался взорвать гранату, намереваясь уйти от сотрудников полиции. По информации адвоката Святослава Пархоменко, одним из погибших является Владимир Борох.
Напомним, что бывший российский депутат Госдумы Денис Вороненков сбежал с женой на Украину осенью 2016 года, а уже весной 2017-го был застрелен в центре Киева прямо на глазах у своего охранника. Убийцей оказался находившийся в розыске бывший участник карательной операции в Донбассе Павел Паршов. Он был ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице, пишет РИА ФАН.
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