Стрельба в ночном клубе в Нью-Йорке, погибло четыре человека

Сегодня, в субботу, как сообщает New York Post со ссылкой на местные власти, произошла стрельба. Местом действия стал Бруклин в Нью-Йорке. Как пишет Nation News, четыре человека - в списках погибших.

Трое получили серьёзные ранения. По известным данным, стрельба произошла в ночном клубе. Пострадавшие доставлены в больницы города. Других подробностей на данный момент не известно.