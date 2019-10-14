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Стрельба в ночном клубе в Нью-Йорке, погибло четыре человека
14 октября 2019, 05:54 • 39 • В мире
Четыре человека погибли, трое получили серьёзные ранения в результате стрельбы в ночном клубе Бруклина в Нью-Йорке.
Сегодня, в субботу, как сообщает New York Post со ссылкой на местные власти, произошла стрельба. Местом действия стал Бруклин в Нью-Йорке. Как пишет Nation News, четыре человека - в списках погибших.
Трое получили серьёзные ранения. По известным данным, стрельба произошла в ночном клубе. Пострадавшие доставлены в больницы города. Других подробностей на данный момент не известно.
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