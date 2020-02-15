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Стрельба продолжается: В Донецкой народной республике погиб человек

15 февраля 2020, 03:24  •  98 • В мире
На территории ДНР продолжается стрельба. В Донецкой народной республике сообщили о гибели военнослужащего. По данным представителя аппарата омбудсмена ДНР, человек погиб на прошлой неделе - с 7 до 13 февраля. С начала года в ДНР уже семь погибших.
В ДНР погиб ещё один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата омбудсмена ДНР. Известно, что военнослужащий погиб с 7 по 13 февраля 2020 года.
Всего же с начала 2020 года погибли семь человек, были ранены шестеро. А с начала боевых действий в ДНР погибли 4 902 человека.
Напомним, до этого на Украине обнародовали данные о потерях бронированной техники в Донбассе. Общее число уничтоженных бронемашин перевалило за две тысячи - 2 576 единиц. И это только за два года. Такие данные представила информационно-консалтинговая фирма Defence Express со ссылкой на статистику Минобороны Украины. Некоторые СМИ утверждают, что эту информацию обнародовали впервые.
По данным компании, с 2014 до 2016 год армия Украины потеряла 2 576 единиц бронетехники. Причем из них 391 не подлежит восстановлению. Больше всего пострадало боевых машин пехоты (БМП): 1 415 повреждены и 214 уничтожены. Украина потеряла 79 танков, 519 единиц техники пострадали. Также уничтожено 68 бронетранспортеров, 439 повреждено. По данным фирмы, пострадали и другие виды бронетехники.
Больше всего потерь украинским военным нанесла артиллерия. Интересно, что самые тяжёлые потери армия понесла в 2014 году. Только тогда уничтожили больше двух тысяч единиц техники.

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