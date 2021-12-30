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Стрельба, катастрофы, происшествия: главные криминальные события 2021 года

30 декабря 2021, 21:05  •  99 • В России
Уходящий год запомнится целым рядом трагических происшествий, вызвавших большой общественный резонанс. Одним из них стал взрыв на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унёсший жизни 51 человека. Ситуация с безопасностью на шахте вызвала жёсткую реакцию со стороны президента Владимира Путина. Потрясли страну и массовые расстрелы в образовательных учреждениях Казани и Перми, загадочный взрыв автобуса в Воронеже, убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этих и других резонансных происшествиях 2021 года — в материале RT.
 
 

Бой в Подмосковье

В коттеджном посёлке Вешки-Заречье, что в окрестностях подмосковных Мытищ, 30 марта прошла крупная спецоперация силовых структур по обезвреживанию местного жителя. 61-летний Владимир Барданов в течение дня в одиночку вёл бой с сотрудниками Росгвардии, забаррикадировавшись в собственном особняке.

В то утро стражи порядка пришли к нему с обыском, подозревая хозяина в незаконном обороте оружия. Вместо того чтобы впустить силовиков, Барданов открыл огонь из автомата и метнул в их сторону гранаты. Перестрелка длилась 12 часов и завершилась лишь после того, как на верхних этажах особняка возник пожар. Тело мужчины было найдено на пепелище.

При обыске в доме нашли огромный арсенал: несколько десятков единиц огнестрельного оружия, в том числе три автомата Калашникова, ручной пулемёт, пистолет-пулемёт Судаева, пистолет-пулемёт «Кедр», а также сотни упаковок патронов разного калибра, множество гранат и взрывчатки. Весомая часть относилась к эпохе ВОВ.

Кроме того, на территории роскошного особняка с богатыми интерьерами при обыске нашли частный мини-зоопарк, в котором обитали тигр, медведь и рысь.

Личность Барданова и после его гибели во многом остаётся загадкой. До сих пор непонятны точные мотивы, которые толкнули его на столь отчаянный поступок. Известно, что первую судимость Барданов получил ещё в 16 лет, в 1976-м, после чего не раз имел проблемы с законом. По официальным данным, погибший занимался охранным бизнесом и торговлей мотоциклами.

Авиапроисшествия

В 2021 году в России произошло несколько авиакатастроф. Крупнейшей из них стало крушение 6 июля самолёта Ан-26 недалеко от аэропорта посёлка Палана на Камчатке, в результате которого погибли все находившиеся на борту 28 человек.

Лайнер авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» выполнял регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского, но незадолго до посадки врезался в гору.

  • Ан-26, разбившийся на Камчатке
  • © МЧС России

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в рамках предварительного отчёта после расшифровки бортового самописца с записями переговоров пилотов пришли к выводу, что причиной трагедии стали неправильные действия при заходе на посадку командира воздушного судна Дмитрия Никифорова.

Вскоре на Камчатке произошла ещё одна катастрофа. 12 августа вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту при заходе на посадку упал в Курильское озеро и затонул на глубине около 130 м в 700 м от берега.

Всего на борту были 16 человек, в том числе три члена экипажа и один ребёнок. Лишь восьмерым удалось выбраться из тонущего вертолёта и выплыть на поверхность, где они были спасены сотрудниками Кроноцкого заповедника.

Среди спасённых оказались шестеро туристов и два члена экипажа. Позже водолазам удалось поднять на поверхность тела погибших, а в сентябре и сам вертолёт. Чёрные ящики были переданы специалистам МАК. Сразу после трагедии в качестве приоритетной версии крушения называлась ошибка пилотирования.

Кроме того, год запомнился трагедией в Подмосковье, где в ходе испытательного полёта 17 августа загорелся в воздухе и разбился опытный экземпляр новейшего российского военно-транспортного самолёта Ил-112В. На его борту находились три члена экипажа, в том числе Герой России, заслуженный лётчик-испытатель России Николай Куимов. При столкновении с землёй все они погибли.

До трагедии самолёт успел совершить лишь два полёта. Официальные результаты расследования пока не представлены. Источники информагентств отмечали, что наиболее вероятной причиной крушения стала неисправность двигателя.

Стрельба в образовательных учреждениях

В 2021 году произошло два случая массовых убийств. В Казани 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию №175, где привёл в действие взрывное устройство и устроил стрельбу. Жертвами атаки стали девять человек — семь учеников 8-го «а» в возрасте от 14 до 15 лет и два педагога. Более 30 человек были ранены.

  • Цветы в память о погибших в результате стрельбы в пермском университете
  • РИА Новости
  • © Алексей Смирнов

Галявиева удалось задержать. Ранее он неоднократно жаловался на сильные головные боли, вследствие чего ему была диагностирована энцефалопатия, свидетельствующая о заболевании головного мозга.

Несмотря на то что Галявиев ассоциировал себя с Богом, молодой человек в конце концов был признан вменяемым и вскоре предстанет перед судом.

Ещё одно массовое убийство произошло 20 сентября в Перми. Хорошо вооружённый 18-летний студент местного госуниверситета Тимур Бекмансуров в маске и шлеме ворвался в родное учебное заведение и устроил беспорядочную стрельбу. Её жертвами стали шесть человек, ещё 47 получили ранения.

Злоумышленника удалось обезвредить сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову, которые первыми из силовиков прибыли на место происшествия. Бекмансуров в перестрелке с ними был тяжело ранен, в больнице ему ампутировали ногу.

Взрыв в Воронеже

12 августа в самом центре Воронежа произошёл взрыв в городском автобусе, в результате которого два человека погибли и ещё 26 получили ранения. Первая версия — о возможной неисправности газобалонного оборудования — была быстро опровергнута, так как автобус ПАЗ работал на солярке и не подвергался переоборудованию. Не подтвердилась версия и о конкурентных разборках местных транспортных компаний.

К расследованию обстоятельств взрыва сразу были привлечены взрывотехники ФСБ и следователи СК из Москвы, однако до сих пор экспертам не удалось установить не только подозреваемых во взрыве, но и достоверно определить состав взрывчатого вещества. Ответственность за происшествие на себя также до сих пор никто не взял.

По данным источников RT, специалисты в настоящее время склоняются к версии о теракте, но в интересах следствия пока не спешат озвучивать свои наработки.

Убийство ребёнка в Тюмени

Настя Муравьёва пропала 30 июня в районе Лесобаза на окраине Тюмени. Она предупредила взрослых, что пойдёт гулять и собирается скачать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме, после чего домой больше не возвращалась.

После долгих поисков, лишь 19 августа, тело восьмилетней девочки было найдено в 2 км от дома в пакете со следами изнасилования и удушения. При этом оказалось, что вскоре после исчезновения девочки это место уже обследовалось волонтёрами, но никаких следов тогда не нашли.

  • Игрушки и свечи у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьёва
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова
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Задержать подозреваемого в убийстве удалось 25 августа. Им оказался ранее несудимый сборщик мебели 40-летний Виталий Бережной, проживавший в соседнем доме.

30 июня именно в его подъезд за бесплатным интернетом пришла девочка. Будучи в состоянии наркотического опьянения, он заговорил с ней и заманил в квартиру, где связал, надругался и задушил. Несколько дней мужчина хранил труп в холодильнике, после чего отнёс на берег озера, где тело и было найдено. Сам Бережной сознался в убийстве.

Жестокое преступление в отношении ребёнка, которого безуспешно искали сотни людей, вызвало огромный общественный резонанс по всей стране.

На волне слухов о том, что девочка могла стать жертвой маньяка, на счету которого есть и другие жертвы, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил детально доложить ему об обстоятельствах девяти случаев исчезновения детей, произошедших в городе за последние 24 года.

Массовый побег заключённых из ИВС 

В ночь на 6 августа из изолятора временного содержания (ИВС) отдела полиции в подмосковном городе Истра сбежали пять человек. Четверо из них были выходцами из Молдавии и являлись фигурантами уголовного дела о кражах. Пятым оказался уроженец Казахстана Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Незадолго до побега по просьбе Мавриди охранники перевели его в камеру к молдаванам.

Около 02:30 заключённые смогли сломать окно для подачи еды в двери камеры, затем открутили замки, прошли через весь ИВС, сбили навесной замок на воротах и оказались на свободе. Охрана заметила их исчезновение только утром.

Двух первых беглецов удалось задержать лишь 11 августа в Подольске. Третий участник побега сдался сам на следующий день, всё это время он не покидал Истры. Четвёртого сбежавшего поймали 18 августа в Новгородской области.

Дольше всех от сыщиков прятался Мавриди, его удалось задержать лишь 13 сентября в Москве. Он пытался оказать оперативникам активное сопротивление.

В рамках расследования обстоятельств побега следователи тщательно проверяли работников ИВС. Однако в конце декабря стало известно, что доказательств умышленного содействия беглецам с их стороны не нашлось. Тем не менее обвинения в превышении должностных полномочий предъявлены трём сотрудникам изолятора.

Гибель Евгения Зиничева

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на Большом Иркиндинском водопаде на плато Путорана в 120 км от Норильска. На Таймыр он прибыл для проведения масштабных учений МЧС.

  • Евгений Зиничев
  • globallookpress.com

Трагический инцидент произошёл около семи часов утра, когда Зиничев и режиссёр Александр Мельник стояли на краю обрыва. На глазах у нескольких подчинённых главы МЧС и его охраны Мельник оступился и потерял равновесие, на что моментально отреагировал Зиничев. Он попытался удержать спутника от падения, но вместо этого сам оступился на мокрых камнях и упал вместе с ним с большой высоты.

На следующий день Зиничеву было присвоено звание Героя России. На церемонии прощания с погибшим, состоявшейся 10 сентября в Москве, присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Депутатская охота

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в конце октября оказался в эпицентре громкого скандала. В ночь на 29 октября в Лысогороском районе Саратовской области автомобиль, за рулём которого находился депутат, был остановлен на лесной дороге участковым и представителем комитета охотничьего хозяйства. При осмотре в кузове были найдены фрагменты туши лося и два ножа со следами крови.

В декабре Рашкину было предъявлено обвинение по уголовному делу о незаконной охоте, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Поначалу парламентарий утверждал, что случайно нашёл тушу животного в лесу, однако 18 ноября он опубликовал видеообращение, в котором представил новую версию событий.

Политик всё-таки признался в убийстве лося, заявив, что перепутал его с кабаном, и добавил, что стал жертвой провокации.

  • Валерий Рашкин
  • © ГУ МВД России по Саратовской области
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Помимо уголовного дела, которое грозит ему лишением свободы на срок до пяти лет, мировой суд 28 декабря лишил Рашкина водительских прав на полтора года и оштрафовал его на 30 тыс. рублей. Он был признан виновным в отказе от медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Трагедия на шахте «Листвяжная»

Самая крупная техногенная катастрофа 2021 года произошла в Кемеровской области. Там 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» на глубине 250 м произошёл взрыв метана. В этот момент под землёй находились 285 шахтёров. Большинству из них удалось подняться на поверхность, однако 46 человек самостоятельно выбраться не смогли и в итоге погибли. Число пострадавших горняков перевалило за сотню.

Ещё пять сотрудников Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда погибли в ходе срочно организованной поисково-спасательной операции.

Изначально МЧС официально сообщило о шести погибших спасателях, все они были награждены орденами Мужества. Однако спустя несколько часов после трагического сообщения один из шести пропавших, 51-летний врач Александр Заковряшин, смог самостоятельно выйти живым из шахты.

В ходе расследования причин взрыва были выявлены системные нарушения как при организации работы шахтёров, так и со стороны контролирующих органов, в том числе коррупционные. Резкой критике руководство шахты подверг президент Владимир Путин. По его словам, оно систематически принимало меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном.

  • Шахта Листвяжная
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Серьёзные вопросы возникли у него и к собственникам шахты. «Совет директоров следит, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» — спрашивал президент у главы холдинга «СДС» Михаила Федяева в ходе специального совещания, посвящённого угольной отрасли.

Оно состоялось 2 декабря, а 15 декабря он был задержан, как и гендиректор компании «СДС-Уголь», которой принадлежит шахта, Геннадий Алексеев. В ходе совещания с президентом он признавал свою ответственность за трагедию и заявлял, что «готов понести все наказания».

Помимо них, сразу после трагедии были задержаны руководство шахты и участка, а также сотрудники Ростехнадзора, которые работали на «Листвяжной» за неделю до трагедии. Они составили акт о проверке вентиляционного штрека, где погибли люди, без его фактического осмотра.

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