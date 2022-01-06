Стрельба и крики: Ночные бои в Алма-Ате попали на видео

Ночные бои в Алма-Ате попали на видео. Сейчас там разворачиваются столкновения между силовиками и участниками беспорядков. В ролике можно услышать стрельбу и крики людей. Сообщается, что митингующие ведут огонь из автоматов.

На улицах Алма-Аты разворачиваются столкновения между силовиками и участниками беспорядков, передаёт Sputnik, ссылаясь на данные свидетелей боёв.

В городе ведётся стрельба. Сообщается, что митингующие ведут огонь из автоматов. В Telegram-канале агентства появилось видео, где слышны звуки очередей и крики людей.

Напомним, заместитель мэра Ержан Бабакумаров ранее объявил о старте антитеррористической кампании. Он также добавил, что у участников погромов уже удалось отбить ранее захваченный городской аэропорт.

Между тем в МВД страны привели данные о количестве жертв среди правоохранителей. Так, в результате действий радикальной части демонстрантов скончались восемь правоохранителей. Ещё как минимум 317 получили ранения.