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Стрельба и крики: Ночные бои в Алма-Ате попали на видео
06 января 2022, 01:20 • 136 • Политика
Ночные бои в Алма-Ате попали на видео. Сейчас там разворачиваются столкновения между силовиками и участниками беспорядков. В ролике можно услышать стрельбу и крики людей. Сообщается, что митингующие ведут огонь из автоматов.
На улицах Алма-Аты разворачиваются столкновения между силовиками и участниками беспорядков, передаёт Sputnik, ссылаясь на данные свидетелей боёв.
В городе ведётся стрельба. Сообщается, что митингующие ведут огонь из автоматов. В Telegram-канале агентства появилось видео, где слышны звуки очередей и крики людей.
Напомним, заместитель мэра Ержан Бабакумаров ранее объявил о старте антитеррористической кампании. Он также добавил, что у участников погромов уже удалось отбить ранее захваченный городской аэропорт.
Между тем в МВД страны привели данные о количестве жертв среди правоохранителей. Так, в результате действий радикальной части демонстрантов скончались восемь правоохранителей. Ещё как минимум 317 получили ранения.
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