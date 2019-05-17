Стрела в сердце: Загадочная смерть мужчины и четырёх женщин озадачила немцев

Пять необычных смертей взбудоражили ФРГ. Сперва в постели пансионата баварского города Пассау нашли пару. Мёртвые мужчина и женщина лежали с пронзёнными стрелой сердцами.

На полу была обнаружена их подруга, умершая также от стрелы. Отличие было лишь в том, что у неё она торчала из шеи. А в квартире этой подруги были найдены ещё два тела - мёртвые женщины, погибшие по неизвестной причине.

По данным полиции, ещё одной загадкой стало то, что на всех пяти трупах не удалось обнаружить хотя бы каких-то признаков насилия либо борьбы, передают "Вести.ру". Единственная зацепка, которую огласил таблоид Bild, - покойные якобы увлекались Средневековьем, рыцарскими турнирами, оружием и алхимией.

Как сообщает "Эхо Москвы", погибший 53-летний мужчина владел магазином средневекового оружия. Когда он заселялся с пансионат с двумя подругами, с собой они взяли три арбалета и стрелы к ним. При этом, по некоторым данным, кто-то из них оставил заранее завещание.

Прокуратура опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы были членами секты, в которой практиковался средневековый культ.