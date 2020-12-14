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Стравить Россию и Китай: Михеев объяснил опасную игру США, где "сгорят все"

14 декабря 2020, 15:55  •  81 • Политика
Политолог Сергей Михеев объяснил опасную игру США, где в случае глобального военного конфликта "сгорят все". Понимая это, Вашингтон организует локальные конфликты - например, стравливая Россию и Китай.
Возродить однополярную модель мироустройства - такова цель Запада, описанная ранее министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Очевидно, что Россия больше не будет играть в монополярный мир. Мы готовы к сотрудничеству с другими странами мира, но не станем делать что бы то ни было во вред себе. В США это прекрасно понимают и делают всё возможное, чтобы ослабить нас. Например, стравливая с не менее сильным своим соперником - Китаем.
О плане в эфире Царьграда говорил политолог Сергей Михеев в своей авторской программе "Михеев. Итоги".
У них есть несколько очень серьёзных проблем. Главная проблема - это национальный суверенитет и наиболее сильные носители этого суверенитета в лице таких государств, как Китай, Россия или Индия. Мы, несомненно, являемся препятствием. Надо как-то с нами разобраться! Затевать полномасштабную третью мировую войну слишком опасно, потому что и у Китая, и у России очень серьёзный ядерный потенциал. Сгорят все, причём даже американцам не удастся отсидеться на их острове. А тогда зачем это вообще всё нужно? Раз может назад откинуть весь мир, - предположил Сергей Михеев.
Понимая риск, США не кидаются в реализацию глобального военного плана.
"Так что делать? Руками третьих стран создавать такие ситуации и локальные войны, даже, возможно, с применением ограниченного объёма ядерного оружия, но так, чтобы не ударило по США, - предположил Михеев. - Допустим, у Китая и Индии есть ядерное оружие, так почему бы их не отбросить назад таким столкновением?"
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