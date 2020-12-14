|
Стравить Россию и Китай: Михеев объяснил опасную игру США, где "сгорят все"
14 декабря 2020, 15:55 • 81 • Политика
Политолог Сергей Михеев объяснил опасную игру США, где в случае глобального военного конфликта "сгорят все". Понимая это, Вашингтон организует локальные конфликты - например, стравливая Россию и Китай.
Возродить однополярную модель мироустройства - такова цель Запада, описанная ранее министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Очевидно, что Россия больше не будет играть в монополярный мир. Мы готовы к сотрудничеству с другими странами мира, но не станем делать что бы то ни было во вред себе. В США это прекрасно понимают и делают всё возможное, чтобы ослабить нас. Например, стравливая с не менее сильным своим соперником - Китаем.
О плане в эфире Царьграда говорил политолог Сергей Михеев в своей авторской программе "Михеев. Итоги".
Понимая риск, США не кидаются в реализацию глобального военного плана.
"Так что делать? Руками третьих стран создавать такие ситуации и локальные войны, даже, возможно, с применением ограниченного объёма ядерного оружия, но так, чтобы не ударило по США, - предположил Михеев. - Допустим, у Китая и Индии есть ядерное оружие, так почему бы их не отбросить назад таким столкновением?"
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2020, 08:30
|
13 декабря 2020, 18:50
|
13 декабря 2020, 03:15
|
09 декабря 2020, 04:50
|
11 декабря 2020, 04:30
|
12 декабря 2020, 22:35
|
12 декабря 2020, 02:30