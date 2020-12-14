Стравить Россию и Китай: Михеев объяснил опасную игру США, где "сгорят все"

Возродить однополярную модель мироустройства - такова цель Запада, описанная ранее министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Очевидно, что Россия больше не будет играть в монополярный мир. Мы готовы к сотрудничеству с другими странами мира, но не станем делать что бы то ни было во вред себе. В США это прекрасно понимают и делают всё возможное, чтобы ослабить нас. Например, стравливая с не менее сильным своим соперником - Китаем.

О плане в эфире Царьграда говорил политолог Сергей Михеев в своей авторской программе "Михеев. Итоги".

У них есть несколько очень серьёзных проблем. Главная проблема - это национальный суверенитет и наиболее сильные носители этого суверенитета в лице таких государств, как Китай, Россия или Индия. Мы, несомненно, являемся препятствием. Надо как-то с нами разобраться! Затевать полномасштабную третью мировую войну слишком опасно, потому что и у Китая, и у России очень серьёзный ядерный потенциал. Сгорят все, причём даже американцам не удастся отсидеться на их острове. А тогда зачем это вообще всё нужно? Раз может назад откинуть весь мир, - предположил Сергей Михеев.

Понимая риск, США не кидаются в реализацию глобального военного плана.