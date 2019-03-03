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Stratfor: давление Запада не заставит Россию отказаться от Крыма

03 марта 2019, 16:24  •  226 • Война
Аналитики «теневого ЦРУ» признают, что Москва имеет политическую поддержку крымчан
Давление Украины и Запада не заставит Россию отказаться от Крыма, оно лишь осложняет их отношения с Москвой – к такому выводу приходит американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, которую называют «теневым ЦРУ».
Военный аналитик Сим Тэк (Sim Tack) в статье «В ожидании реальной оценки в Крыму: пять лет спустя» пишет, что главная причина противостояния вокруг Крыма – разрыв между «новой реальностью» [имеется в виду воссоединение Крыма с Россией] и «символизмом», на котором строят свою позицию Киев и его евроатлантические союзники. Эта «символическая борьба» «может даже привести к конфронтации», предостерегает эксперт.
Новая реальность в отношении Крыма состоит в том, что Россия осуществляет военный контроль над полуостровом и имеет там большую политическую поддержку населения. Западу, считает аналитик Stratfor, целесообразно признать эту реальность и принять её.
Угрозы военных действий и дополнительные санкции имеют чисто символическое значение и вряд ли вынудят Россию «вернуть Крым» Украине, полагает Сим Тэк. «Тот факт, что санкции не смогли заставить Россию уйти с Крымского полуострова (и, судя по всему, они не смогут сделать это и в будущем), вызывает вопрос: продолжает ли существовать прагматическая связь между жёсткой линией Запада и проблемой Крыма или даже Украины в целом», – отмечает автор публикации.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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