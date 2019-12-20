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Стратегию Путина правительство "провалило с треском": Зюганов о том, что надо было обсудить на пресс-конференции президента

20 декабря 2019, 19:09  •  91 • Политика
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что "тремя руками" поддержал предложенную ВРНС стратегию "Русская мечта - 2050", поскольку страна сможет сделать рывок только с долгосрочным планированием. Главный коммунист России указал на то, что стратегию Владимира Путина "2020" правительство "провалило с треском". И именно это, по его мнению, стоило бы объяснить на пресс-конференции президента России. Своё видение будущего нашей страны Зюганов озвучил ведущему программы "Русская мечта" Константину Малофееву.
19 декабря состоялась традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства ответил на 90 с лишним вопросов, однако, по мнению главного коммуниста нашей страны Геннадия Зюганова, было то, что надо было бы обсудить на пресс-конференции, однако этого не случилось. Речь идёт о провале правительством "Стратегии 2020" Путина.
Разговор о ней в программе "Русская мечта" зашёл во время обсуждения стратегии развития России, предложенной Всемирным Русским Народным Собором (ВРНС) "Русская мечта - 2050". В беседе с ведущим программы, заместителем главы ВРНС Константином Малофеевым Зюганов активно поддержал предложенную идею.
"Я предложенную вами стратегию "Русская мечта - 2050" тремя руками поддерживаю. Понимаете, надо мыслить не "трёхлетками", а десятилетиями, - подчеркнул главный коммунист страны. - Обратите внимание: план ГОЭЛРО, советский прорыв в космос, наша великая Победа. Не будь на десять лет реальной программы, не реализуй её мы перед 1941 годом - мы бы не выиграли эту войну. Надо и сейчас наметить…"
И тут же он обратил внимание на то, что Владимир Путин попытался это реализовать в своей "Стратегии 2020". Но тут же обрушился на власти с критикой за то, что её исполнение с треском провалили: "И вот, вместо того чтобы отчитываться на пресс-конференции, они всё это замылили, потому что провалили всё с треском".
В качестве наглядного примера, как нужно было бы избавляться от бедности в стране, Зюганов привёл в пример Китай.
"Их прожиточный минимум в два раза выше нашего. Я был у них первый раз - они ездили на осликах, велосипедах. И мне казалось - из этого вылезти очень сложно будет. Они преодолели. Они 750 миллионов вывели из полной нищеты", - заметил собеседник Малофеева и добавил, что "только за это Компартии Китая поставят большой памятник на любом суде истории".
Напомним, предложенная ВРНС стратегия развития России "Русская мечта - 2050", - это глобальная идея, необходимая всем русским людям. Но никакая Русская мечта невозможна без семьи, напомнил Константин Малофеев. Потому первым воплощающимся сегодня этапом и стало народосбережение русских людей. Идеи ВРНС в этой части уже поддержали в Госдуме и администрации президента России, сообщил замглавы ВРНС.
Подобные стратегии есть в разных странах мира. Россия начинает свою работу над "Русской мечтой - 2050", потому что альтернативные варианты, в том числе известные либеральные идеи, не нашли понимания в обществе. И сегодня ВРНС принимает предложения, которые могут быть включены в "Русскую мечту - 2050" по разным каналам. Подробнее об этой части работы можно почитать здесь.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.

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