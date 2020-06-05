Стратегию борьбы с COVID-19 определили писатель-фантаст и порномодель? В Британии вскрыли обман

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и целый ряд государств изменили стратегию борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 на основе некорректных данных малоизвестной американской аналитической компании, среди сотрудников которой значатся писатель-фантаст и порномодель. К такому выводу пришло журналистское расследование британской газеты The Guardian.

Речь идёт об американской аналитической фирме из сферы здравоохранения под названием Surgisphere. Именно она предоставляла данные многочисленных исследований COVID-19, соавтором которых становился её генеральный директор, но так пока и не сумела должным образом объяснить их происхождение и методику сбора данных. Из-за этого многие научные статьи и целые методики борьбы с пандемией коронавируса поставлены под сомнение.

В Surgisphere утверждают, что получили данные из тысячи больниц в самых разных странах мира. Однако выявленные в ходе независимого расследования факты ставят заявления компании под сомнение.

Во-первых, даже самая поверхностная проверка показывает, что в фирме до недавнего времени работало всего 6 человек и большинство из них имели мало общего с медициной. Так, один из работников оказался писателем-фантастом, а менеджером по рекламе и организатором мероприятий и вовсе числится порномодель. Недавно половину сотрудников сократили.

Во-вторых, ссылка "Связаться" на домашней странице Surgisphere выводила на шаблон WordPress для вебсайта криптовалюты. Поэтому непонятно, каким образом больницы могли связываться с фирмой для подключения к её базе данных.

Ещё больше вопросов вызывает личность генерального директора компании Сапана Десаи. Его имя фигурирует в трёх судебных процессах по делам о недобросовестной медицинской практике. Кроме того, в 2008 году Сапан Десаи собирал деньги на портале Indiegogo на создание "устройства нового поколения по расширению человеческих возможностей, которое поможет вам достичь того, что раньше казалось невозможным". Данный продукт так и не был создан.

Все вместе эти факты складываются в весьма неприглядную картину и ставят под сомнение данные, предоставленные фирмой, пишет The Guardian.