Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатановский

Известный политолог Евгений Сатановский просчитал критику вице-премьера Марата Хуснуллина идеи министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири. Фактически то, что предлагает Хуснуллин, сродни стратегии уничтожения России. Политолог подчеркнул, что дело касается принципиального спора, в основе которого лежит разница подходов к стране: "В итоге у одного есть страна, а у другого её нет".

Критика Хуснуллина, напомним, сводится к тому, что на реализацию идеи Шойгу о с троительстве новых городов в Сибири нужно будет много д енег . Как следствие, и нагрузка на бюджет ляжет большая… Стоит учесть и идею самого вице-премьера, которая в корне противоречит задумке министра обороны: Хуснуллин ратует за создание агломераций, укрупнение центров. Так что восстание Хуснуллина против Шойгу в этом плане неудивительно.

П олитолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" отметил, что "это спор принципиальный, в основе которого лежит старая как мир разница подходов к стране и к жизни в целом".

"Для одних людей страна сама по себе важна и деньги, в том числе бюджетные, нужны именно для того, чтобы она развивалась и ни для чего другого, - развива л свою мысль политолог. - Для других она - в первую очередь источник дохода, так что лучше на неё тратить поменьше, а зарабатывать на ней побольше, причём здесь и сейчас. Какие могут быть проекты, рассчитанные на поколения?! Зачем они вообще?"

Рассуждая о разнице подходов Шойгу и Хуснуллина к развитию России, Сатановский подчёркивает, что у каждого из двух чиновников р азный подход к деньгам и разные результаты. Как следствие, у одного из них (и несложно догадаться у кого) с тратегия сводится к уничтожению России.