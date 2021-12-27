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Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатановский

27 декабря 2021, 09:45  •  399 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский просчитал критику вице-премьера Марата Хуснуллина идеи министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири. Фактически то, что предлагает Хуснуллин, сродни стратегии уничтожения России. Политолог подчеркнул, что дело касается принципиального спора, в основе которого лежит разница подходов к стране: "В итоге у одного есть страна, а у другого её нет".
Критика Хуснуллина, напомним, сводится к тому, что на реализацию идеи Шойгу о строительстве новых городов в Сибири нужно будет много денег. Как следствие, и нагрузка на бюджет ляжет большая… Стоит учесть и идею самого вице-премьера, которая в корне противоречит задумке министра обороны: Хуснуллин ратует за создание агломераций, укрупнение центров. Так что восстание Хуснуллина против Шойгу в этом плане неудивительно.
Политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" отметил, что "это спор принципиальный, в основе которого лежит старая как мир разница подходов к стране и к жизни в целом".
"Для одних людей страна сама по себе важна и деньги, в том числе бюджетные, нужны именно для того, чтобы она развивалась и ни для чего другого, - развивал свою мысль политолог. - Для других она - в первую очередь источник дохода, так что лучше на неё тратить поменьше, а зарабатывать на ней побольше, причём здесь и сейчас. Какие могут быть проекты, рассчитанные на поколения?! Зачем они вообще?"
Рассуждая о разнице подходов Шойгу и Хуснуллина к развитию России, Сатановский подчёркивает, что у каждого из двух чиновников разный подход к деньгам и разные результаты. Как следствие, у одного из них (и несложно догадаться у кого) стратегия сводится к уничтожению России.
"В итоге у одного есть страна, а у другого её нет, - резюмирует Сатановский. - А как её не будет, так и денег не будет - кому он такой нужен? Но этого он, пока всё не накроется, не понимает, а когда накроется, понимать поздно будет".

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