Стратегия Трампа: Америка превыше всего! • 85 • Аналитика







После уничтожения Советского Союза с социалистическим лагерем США стали мировым жандармом — непререкаемым лидером. Разгром и разграбление советского лагеря с захватом рынков позволили Западу и США некоторое время наслаждаться «концом истории», победой западного либерально-капиталистического порядка. Однако однополярный мир оказался неустойчивым. Запад, мир-упырь, существующий только за счёт постоянного расширения жизненного пространства и его разграбления, высасывания всех ресурсов, энергии, снова впал в кризис. Навязанный миру западный «новый мировой порядок», грабительская хищническая капиталистическая система, как современное проявление рабовладения, мир господ и рабов, общество безудержного потребления, истребления и самоуничтожения, привел планету к системному кризису. Это кризис биосферы, кризис человека и человечества (его инволюция, упрощение, деградация), кризис белой расы, кризис библейской и коранической культуры, кризис капитализма, кризис Запада и США, кризис нефтедолларовой системы.





Единственный выход из системного кризиса – «перезагрузка матрицы», переформатирование старой системы. Изменить коренным образом систему можно на основе двух концепций – справедливой, идущей из добронравия, признания того факта, что человек создан по образу и подобию Божьему, что общество должно основываться на правде, знании, совести, созидании и служении. По этому пути людей вели великие учителя – Сварог, Кришна, Рама, Будда, Иисус, Мухаммед и многие другие. Первую успешную попытку создания такого общества «золотого века», общества будущего сделали в Советском Союзе. Отсюда его удивительные титанические успехи.



Однако хозяева Запада тысячелетия строят новый мировой порядок на основе несправедливой концепции – рабовладения, где немногие «избранные» господствуют над людьми. Их мировоззренческий базис – сатанизм (в понятиях христианства). Это общество «золотого тельца», господства материализма, животного эгоизма и гедонизма. Хозяева Запада видят, что их управленческие ошибки привели к системному кризису и ведут к глобальной катастрофе. И у них есть свой план как перезагрузить систему и сохранить своё господство. Они пытаются создать устойчивую толпо-элитарную модель, с резким сокращением потребления большей части человечества и его численности, и сохранения сверхпотребления для «элиты». Отсюда поддержка различных экологических, природоохранных организаций, создание новых заповедников, пропаганды противозачаточных средств, абортов, бездетной «семьи», разного рода извращений и т. д. Скрытый социал-дарвинизм, расизм и человеконенавистнический либеральный фашизм хозяев Запада ведёт человечество к бойне. Для этого и организовали четвертую мировую войну (третья мировая, «холодная» война завершилась крушением СССР) – цивилизационную, гибридную, иррегулярную войну, без столкновения мощных армий индустриального типа. Она позволяет разрушить социально-культурную, экономическую инфраструктуру стран (как в Ливии, Ираке и Сирии), и ведёт к тому что сотни тысяч, миллионы людей станут лишними. Миллионы людей уже погибли, другие стали беженцами, увеличивая хаос в соседних странах и регионах, третьи пополняют различные «армии» и бандформирования, усиливая «армию хаоса» и расширяя воронку инферно.



Евразия погружается в хаос, смуту. При этом хозяева Запада оставляют зоны безопасности, в частности, это США, Англия, Австралия и т. д. В странах же, которые погружаются в смуту, создаются «зеленые зоны» — поселки, кварталы, острова, области, которые пытаются отделиться от остальных территорий разного рода «стенами». «Элита» создает отдельный, особый мир – чистый, безопасный, красивый, обеспеченный, со всеми современными технологиями. А остальное человечество погружается в нищету и дикость. Записки Колорадского Таракана. Ой, да то не ветер ветку клонит...



Действия Соединенных Штатов как лидера Запада связаны с этим процессом переформатирования мировой системы. Американская элита расколота на «космополитов», готовых пренебречь национальными интересами в угоду глобальным, и «патриотов». Буш-младший, ставленник «патриотов», пытался сохранить США в качестве «мирового жандарма», обеспечить глобальное доминирование. Но в силу ряда причин эта стратегия провалилась. К примеру, часть глобальной элиты поддержала Китай, который выдвинул свой глобальный проект (золотой юань, Новый шелковый путь и т. д.). США, неся большую тяжесть по сравнению с остальными странами Запада в деле создания нового мирового порядка, надорвались. США были в жестком кризисе уже в 1970–1980 гг., но тогда их спасла капитуляция советской верхушки, не желающей строить светлое будущее для всех, а только для себя и своих семей. Гибель сильного конкурента и грабеж стран соцблока и СССР спас Штаты от жесткого кризиса и упадка. Но проблемы никуда не делись – расовые, социально-экономические, финансовые, проблема обновления инфраструктуры страны (дороги, мосты, энергетика и пр.) и новой индустриализации, падение уровня образования, деградация населения и т. д.



Барак Обама был ставленником космополитической части элиты США. Он продвигал стратегию «глобального лидерства» с передачей значительных полномочий и ресурсов создаваемым глобальным институтам. С добровольной передачей суверенитета с национального уровня на наднациональный. В итоге США становились часть «многополярного» мирового порядка, теряя положение мирового гегемона. При этом «космополиты» равнодушны к национальным проблемам США – им наплевать, что страну наводняют мигранты, лишая американцев рабочих мест; что промышленность выводится в Китай, Вьетнам, Мексику, Филиппины и т. д.; что белое большинство Америки (пока ещё) деградирует, теряет работу, образование; что США могут развалиться и т. д. Эту политику должна была продолжить Хиллари Клинтон. О чем на самом деле договорились Трамп и Ким



Но победил Трамп – выразитель интересов белого большинства Америки и части крыла «патриотов» (другая часть – сторонники глобального доминирования, были против Трампа). Поэтому Трампа не любят американские неолибералы, космополиты. Это проявляется и в ненависти голливудской верхушки, где господствуют «общечеловеческие ценности». Отсюда и «странности» Трампа: грубое выяснение отношений с КНДР, вплоть до личностей, а затем резкий поворот к соглашению о ядерном разоружении; торговая война с Китаем и Европой; удары по ВТО, которая раньше была создана американцами для обеспечения экономического доминирования США; резкие реплики в сторону стран Европы и НАТО; подрыв нефтедолларовой системы и т. д.



Таким образом, действия Трампа – это не набор глупостей дурака и «тролля», который странным образом оказался на американском троне, а чёткая стратегия по сохранению американской империи как лидера Запада и мира. В Вашингтоне увидели, что глобализм ведёт к краху США, и первыми решили вернуться в старый добрый империализм. Остальная же шестерка, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония, ещё существуют в модели глобализма. Отсюда все эти «странности» в ходе общения Трампа с другими мировыми лидерами. Трамп и стоящие за ним силы, быстрее других поняли, что мир изменился. Судя по всему, в Лондоне также это увидели и решили соскочить из идущего под откос поезда (выход Великобритании из Европейского союза).



Трамп ничего не изобретает и не издевается над партнерами, как это может показаться. А возвращается к стратегии, которая поможет США сохранить лидерство в мире после глобальной смуты. Поэтому Трамп и не желает платить за союзников по НАТО, предлагает им раскошелиться. Выражает готовность вывести войска из Южной Кореи, так как содержание военного контингента далеко от Америки дорого. Трамп занимается новой индустриализацией, возвращает промышленность в страну, давая людям новые рабочие места. Он готов выйти из соглашений, которые вредят национальным интересам США. Его лозунг: «Америка превыше всего!» Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей



Трамп понимает, что ресурсы нынешней Америки недостаточны для глобальной гегемонии. Штаты надорвались, ослаблены разбрасыванием ресурсов, выводом промышленности в другие страны и т. д. При этом потеря мирового лидерства будет иметь для США катастрофические последствия. То есть необходимо в условиях мировой смуты, которые Вашингтон последовательно разжигал длительное время, восстановить духовную, интеллектуальную, экономическую и военную мощь США с помощью возрождения традиционных ценностей американского общества (белого большинства), провести новую индустриализацию, обновить инфраструктуру страны и вооруженные силы, сохранив их лидерство. И Штаты останутся «островом стабильности» и лидером в новом мире.



Ресурсов у одной Америки для этого нет, как и нет времени для спокойной реализации этой стратегии. Отсюда спешка, «хорошие сделки», попытки Трампа заставить другие страны заплатить за то, что раньше было бесплатным (прием мигрантов, защитный зонтик НАТО на основе американских вооруженных сил и пр.), обиды прежних младших партнеров в деле строительства глобального мира. Отсюда и внешняя политика Вашингтона с давлением на Китай (торговый дисбаланс) и Евросоюз. Резкое давление на Северную Корею, а затем сделка. На очереди Иран и Россия, которые также должны пойти на сделки в интересах США.



Таким образом, действия Трампа — это попытка удержать мировую гегемонию в бушующем море наступающей смуты. Времени нет, ресурсы ограничены, отсюда риск, «волюнтаризм» Трампа, который ломает прежние правила и неформальные установки во имя лозунга «Америка превыше всего!» В случае успеха американская империя сможет сохранить после глобальной смуты (мирового кризиса и войны) мировое лидерство. «Американский остров» сохранит инфраструктуру, промышленность, высокие космические и военные технологии, способность системы готовить миллионы образованных людей, рабочих и инженеров. В случае провала крах наступит только немногим раньше, так как он объективен. Европа трещит по швам



России в этой борьбе США за жизненные интересы в стороне не отсидеться. Евразию сознательно погружают в хаос. И ресурсы России необходимы хозяевам Запада и Востока для реализации их планов мирового господства. Фактически России необходимо действовать по образцу Трампа, но только восстанавливать и вести страну к процветанию не за счёт окружающего мира, а на основе справедливой концепции. То есть нам необходимо отказаться от неолиберализма в отношении собственного населения (по сути, от социал-дарвинизма). Вернуться к идеологии справедливого, социального общества, отказаться от западного общества потребления, саморазрушения и истребления. Выходить из мировых соглашений, которые вредят нашему хозяйству, вводить разумный протекционизм; начать новую индустриализацию, идти к автаркии, то есть самостоятельно производить все жизненно необходимые товары, машины, оборудование, станки и т. д. Всемерно укреплять вооруженные силы, чтобы они могли сохранить нашу территорию, созданную тяжелым трудом многих поколений. Сохранять русскую культуру и русский язык – русскость, чтобы не утонуть в болоте глобализма, космополитизма и западного материализма. Оказать всестороннюю информационную, социальную и материальную поддержку семье, взять курс на «русский миллиард». Необходимо прямо сказать, что мы вымираем. В стране должны преобладать семьи с 3-4 детьми и более, чтобы сохранить русскую землю. Во внешней политике — курс на единство земель русской цивилизации (Великой, Малой и Белой Руси), единение частей русского суперэтноса: великоруссов, малороссов (украинцев) и белорусов. Включение в свою сферу влияния республик бывшего СССР. Многие называют американского президента Дональда Трампа «странным» и чуть ли не дурачком. В реальности же он реализует стратегию по удержанию гегемонии американской империи. США первыми возвращаются в старый добрый империализм, отказываясь от гонки глобализма, в которых сами Штаты были обречены стать лишь одним из центров силы.После уничтожения Советского Союза с социалистическим лагерем США стали мировым жандармом — непререкаемым лидером. Разгром и разграбление советского лагеря с захватом рынков позволили Западу и США некоторое время наслаждаться «концом истории», победой западного либерально-капиталистического порядка. Однако однополярный мир оказался неустойчивым. Запад, мир-упырь, существующий только за счёт постоянного расширения жизненного пространства и его разграбления, высасывания всех ресурсов, энергии, снова впал в кризис. Навязанный миру западный «новый мировой порядок», грабительская хищническая капиталистическая система, как современное проявление рабовладения, мир господ и рабов, общество безудержного потребления, истребления и самоуничтожения, привел планету к системному кризису. Это кризис биосферы, кризис человека и человечества (его инволюция, упрощение, деградация), кризис белой расы, кризис библейской и коранической культуры, кризис капитализма, кризис Запада и США, кризис нефтедолларовой системы.идущей из добронравия, признания того факта, что человек создан по образу и подобию Божьему, что общество должно основываться на правде, знании, совести, созидании и служении. По этому пути людей вели великие учителя – Сварог, Кришна, Рама, Будда, Иисус, Мухаммед и многие другие. Первую успешную попытку создания такого общества «золотого века», общества будущего сделали в Советском Союзе. Отсюда его удивительные титанические успехи.ОднакоИх мировоззренческий базис – сатанизм (в понятиях христианства). Это общество «золотого тельца», господства материализма, животного эгоизма и гедонизма. Хозяева Запада видят, что их управленческие ошибки привели к системному кризису и ведут к глобальной катастрофе. И у них есть свой план как перезагрузить систему и сохранить своё господство. Они пытаются создать устойчивую толпо-элитарную модель, с резким сокращением потребления большей части человечества и его численности, и сохранения сверхпотребления для «элиты». Отсюда поддержка различных экологических, природоохранных организаций, создание новых заповедников, пропаганды противозачаточных средств, абортов, бездетной «семьи», разного рода извращений и т. д. Скрытый социал-дарвинизм, расизм и человеконенавистнический либеральный фашизм хозяев Запада ведёт человечество к бойне. Для этого и организовали четвертую мировую войну (третья мировая, «холодная» война завершилась крушением СССР) – цивилизационную, гибридную, иррегулярную войну, без столкновения мощных армий индустриального типа. Она позволяет разрушить социально-культурную, экономическую инфраструктуру стран (как в Ливии, Ираке и Сирии), и ведёт к тому что сотни тысяч, миллионы людей станут лишними. Миллионы людей уже погибли, другие стали беженцами, увеличивая хаос в соседних странах и регионах, третьи пополняют различные «армии» и бандформирования, усиливая «армию хаоса» и расширяя воронку инферно.Евразия погружается в хаос, смуту. При этом хозяева Запада оставляют зоны безопасности, в частности, это США, Англия, Австралия и т. д. В странах же, которые погружаются в смуту, создаются «зеленые зоны» — поселки, кварталы, острова, области, которые пытаются отделиться от остальных территорий разного рода «стенами». «Элита» создает отдельный, особый мир – чистый, безопасный, красивый, обеспеченный, со всеми современными технологиями. А остальное человечество погружается в нищету и дикость.Действия Соединенных Штатов как лидера Запада связаны с этим процессом переформатирования мировой системы. Американская элита расколота на «космополитов», готовых пренебречь национальными интересами в угоду глобальным, и «патриотов». Буш-младший, ставленник «патриотов», пытался сохранить США в качестве «мирового жандарма», обеспечить глобальное доминирование. Но в силу ряда причин эта стратегия провалилась. К примеру, часть глобальной элиты поддержала Китай, который выдвинул свой глобальный проект (золотой юань, Новый шелковый путь и т. д.). США, неся большую тяжесть по сравнению с остальными странами Запада в деле создания нового мирового порядка, надорвались. США были в жестком кризисе уже в 1970–1980 гг., но тогда их спасла капитуляция советской верхушки, не желающей строить светлое будущее для всех, а только для себя и своих семей. Гибель сильного конкурента и грабеж стран соцблока и СССР спас Штаты от жесткого кризиса и упадка. Но проблемы никуда не делись – расовые, социально-экономические, финансовые, проблема обновления инфраструктуры страны (дороги, мосты, энергетика и пр.) и новой индустриализации, падение уровня образования, деградация населения и т. д.Барак Обама был ставленником космополитической части элиты США. Он продвигал стратегию «глобального лидерства» с передачей значительных полномочий и ресурсов создаваемым глобальным институтам. С добровольной передачей суверенитета с национального уровня на наднациональный. В итоге США становились часть «многополярного» мирового порядка, теряя положение мирового гегемона. При этом «космополиты» равнодушны к национальным проблемам США – им наплевать, что страну наводняют мигранты, лишая американцев рабочих мест; что промышленность выводится в Китай, Вьетнам, Мексику, Филиппины и т. д.; что белое большинство Америки (пока ещё) деградирует, теряет работу, образование; что США могут развалиться и т. д. Эту политику должна была продолжить Хиллари Клинтон.Но победил Трамп – выразитель интересов белого большинства Америки и части крыла «патриотов» (другая часть – сторонники глобального доминирования, были против Трампа). Поэтому Трампа не любят американские неолибералы, космополиты. Это проявляется и в ненависти голливудской верхушки, где господствуют «общечеловеческие ценности». Отсюда и «странности» Трампа: грубое выяснение отношений с КНДР, вплоть до личностей, а затем резкий поворот к соглашению о ядерном разоружении; торговая война с Китаем и Европой; удары по ВТО, которая раньше была создана американцами для обеспечения экономического доминирования США; резкие реплики в сторону стран Европы и НАТО; подрыв нефтедолларовой системы и т. д.Таким образом, действия Трампа – это не набор глупостей дурака и «тролля», который странным образом оказался на американском троне, аОстальная же шестерка, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония, ещё существуют в модели глобализма. Отсюда все эти «странности» в ходе общения Трампа с другими мировыми лидерами. Трамп и стоящие за ним силы, быстрее других поняли, что мир изменился. Судя по всему, в Лондоне также это увидели и решили соскочить из идущего под откос поезда (выход Великобритании из Европейского союза).Трамп ничего не изобретает и не издевается над партнерами, как это может показаться. А возвращается к стратегии, которая поможет США сохранить лидерство в мире после глобальной смуты. Поэтому Трамп и не желает платить за союзников по НАТО, предлагает им раскошелиться. Выражает готовность вывести войска из Южной Кореи, так как содержание военного контингента далеко от Америки дорого. Трамп занимается новой индустриализацией, возвращает промышленность в страну, давая людям новые рабочие места. Он готов выйти из соглашений, которые вредят национальным интересам США. Его лозунг: «Америка превыше всего!»Трамп понимает, что ресурсы нынешней Америки недостаточны для глобальной гегемонии. Штаты надорвались, ослаблены разбрасыванием ресурсов, выводом промышленности в другие страны и т. д. При этом потеря мирового лидерства будет иметь для США катастрофические последствия. То есть необходимо в условиях мировой смуты, которые Вашингтон последовательно разжигал длительное время, восстановить духовную, интеллектуальную, экономическую и военную мощь США с помощью возрождения традиционных ценностей американского общества (белого большинства), провести новую индустриализацию, обновить инфраструктуру страны и вооруженные силы, сохранив их лидерство. И Штаты останутся «островом стабильности» и лидером в новом мире.Ресурсов у одной Америки для этого нет, как и нет времени для спокойной реализации этой стратегии. Отсюда спешка, «хорошие сделки», попытки Трампа заставить другие страны заплатить за то, что раньше было бесплатным (прием мигрантов, защитный зонтик НАТО на основе американских вооруженных сил и пр.), обиды прежних младших партнеров в деле строительства глобального мира. Отсюда и внешняя политика Вашингтона с давлением на Китай (торговый дисбаланс) и Евросоюз. Резкое давление на Северную Корею, а затем сделка. На очереди Иран и Россия, которые также должны пойти на сделки в интересах США.Таким образом,Времени нет, ресурсы ограничены, отсюда риск, «волюнтаризм» Трампа, который ломает прежние правила и неформальные установки во имя лозунга «Америка превыше всего!» В случае успеха американская империя сможет сохранить после глобальной смуты (мирового кризиса и войны) мировое лидерство. «Американский остров» сохранит инфраструктуру, промышленность, высокие космические и военные технологии, способность системы готовить миллионы образованных людей, рабочих и инженеров. В случае провала крах наступит только немногим раньше, так как он объективен.России в этой борьбе США за жизненные интересы в стороне не отсидеться. Евразию сознательно погружают в хаос. И ресурсы России необходимы хозяевам Запада и Востока для реализации их планов мирового господства.То есть нам необходимо отказаться от неолиберализма в отношении собственного населения (по сути, от социал-дарвинизма). Вернуться к идеологии справедливого, социального общества, отказаться от западного общества потребления, саморазрушения и истребления. Выходить из мировых соглашений, которые вредят нашему хозяйству, вводить разумный протекционизм; начать новую индустриализацию, идти к автаркии, то есть самостоятельно производить все жизненно необходимые товары, машины, оборудование, станки и т. д. Всемерно укреплять вооруженные силы, чтобы они могли сохранить нашу территорию, созданную тяжелым трудом многих поколений. Сохранять русскую культуру и русский язык – русскость, чтобы не утонуть в болоте глобализма, космополитизма и западного материализма. Оказать всестороннюю информационную, социальную и материальную поддержку семье, взять курс на «русский миллиард». Необходимо прямо сказать, что мы вымираем. В стране должны преобладать семьи с 3-4 детьми и более, чтобы сохранить русскую землю. Во внешней политике — курс на единство земель русской цивилизации (Великой, Малой и Белой Руси), единение частей русского суперэтноса: великоруссов, малороссов (украинцев) и белорусов. Включение в свою сферу влияния республик бывшего СССР. Автор: Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 85 Источник Похожие новости Вся Россия аплодирует! На коленях О чем на самом деле договорились Трамп и Ким Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу

Европа трещит по швам Честь не бывает игрушечной Россия, капитулируй! Новости партнеров