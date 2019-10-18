Стратегия США - брать и кидать своих союзников: Эксперты дали оценку ссоре Трампа с Эрдоганом

Сирийские курды были нужны США лишь для того, чтобы украсть часть победы над террористами, которую одержала Россия. Об этом телеканалу "360" заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира", в которой задействованы турецкие солдаты и боевики из оппозиционного движения "Сирийская свободная армия" (ССА). Под ударом оказались курдские ополченцы и террористы из запрещённой в России группировки "Исламское государство".

После этого власти США ввели новые санкции против Турции, обвинив последнюю в дестабилизации обстановки на северо-востоке САР. Более того, Франция, ФРГ, Испания и Норвегия приостановили поставки оружия Анкаре.

Непосредственно оставшиеся без поддержки американцев курды уже заключили соглашение с Дамаском, передаёт "Вечерняя Москва". Это позволит им вместе противостоять турецким атакам.

Сам Эрдоган якобы выкинул в мусорную корзину письмо Трампа, в котором тот просил коллегу "не быть дураком". Более того, на турецкой территории находится почти четыре миллиона беженцев. Если против Анкары введут санкции, то она откроет границы, после чего поток мигрантов хлынет в Европу.

Как пояснил Марков, Вашингтон изначально не хотел давать возможности Москве объявить себя единоличной победительницей "Исламского государства". Именно для этого был заключён союз с курдами, который позволил американцам имитировать борьбу с радикалами.

"Курды особо не нужны, потому что ясно, что они воевать против Асада не будут. Штаты просто взяли их и бросили, предали и ушли", - пояснил он.

Давление же на Эрдогана со стороны Трампа связано с тем, чтобы замаскировать предательство. Но турецкий лидер к требованиям Белого дома не будет прислушиваться, балансируя на грани введения более жёстких ограничений. Американцев это тоже устроит, позволив сохранить лицо.

"Но это стратегическая линия нынешних Соединённых Штатов - просто брать и кидать своих союзников, когда они не нужны. Сегодня у США нет чёткой, ясной стратегии в мире", - пояснил он.

Непосредственно член Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил, что Реджеп Тайип Эрдоган постоянно откладывал начало военной операции в Сирии. И именно угрозы ввести санкции стали последней каплей для Анкары.

При этом сенатор рассчитывает, что меры по деэскалации конфликта в САР будут выработаны 22 октября на встрече президентов России и Турции.

"Надо находить, во-первых, соответствующие выражения в беседе, чтобы сохранить уважение к своему партнёру, и, конечно, надо искать пути компромисса. Потому что, повторю, реакция Эрдогана на санкции абсолютно предсказуема", - добавил он в интервью РИА ФАН.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация, запрещённая в Российской Федерации.