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Стратегия ПРО Трампа не способна защитить США от ядерной атаки России - немецкий физик

21 января 2019, 05:09  •  97 • Политика
Физик и эксперт по разоружению германского университета Дортмунда Юрген Альтман заявил, что даже несмотря на новую стратегию развития американских ПРО, предложенную Дональдом Трампом, США все еще не будут способны защитить себя от атаки в случае массированного ядерного удара со стороны России.
Хоть Трамп и планирует отправить на Аляску новую партию ракет-перехватчиков, их реальная эффективность крайне невелика. В лучшем случае они способны поразить и не дать достигнуть цели 10% ракет, которые Россия потенциально может выпустить в сторону США.
У России была масса возможностей и оснований усовершенствовать свой ракетный арсенал в годы после отмены Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Во многом это сделало его неуязвимым для американских систем ПРО.
В конце концов, от ракет перехватчиков те же баллистические ракеты с ядерной боеголовкой можно защитить просто с помощью ложных целей - специальных воздушных шаров. Перехватчики будут неспособны отличить их от настоящих ракет, направляющихся в сторону американских городов.
Вообще же идея о непробиваемом щите ПРО, который может защитить одну мировую державу от ядерного арсенала другой, по оценкам Альтмана, является некоторого рода иллюзией. Как бы американцы ни усиливали свои системы противоракетной обороны, это не защитит их от российской атаки.
Максимум, чего способны достичь подобные меры, это защитить Штаты от ядерной атаки со стороны Северной Кореи или Ирана, приводит позицию эксперта издание Deutschlandfunk.

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