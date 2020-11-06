Стратегия переизбрания Дональда Трампа помогла победить

Автор:

Якоб Хайлбрунн

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Президент Дональд Трамп, напротив, без колебаний объявил о своей победе. Стоя в Восточной комнате Белого дома, он настаивал на том, чтобы любой дальнейший подсчёт голосов закончился немедленно:

Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны. Мы готовились к победе на этих выборах. Честно говоря, мы действительно выиграли эти выборы.

Сюрприз без сюрприза

Это не должно было стать сюрпризом. Трамп включил в свою предвыборную кампанию упреждающее заявление о том, что это были "сфальсифицированные выборы".

Трамп мобилизует свои команды юристов, чтобы попытаться остановить подсчёт, в то время как Байден развернёт свои, чтобы продолжить его. Пересчёт не прекратится. Он будет продолжаться до тех пор, пока не будет подсчитан каждый должным образом поданный голос. Потому что именно этого требуют наши законы – законы, которые защищают конституционное право каждого американца голосовать,

– сказала руководитель предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон.

Но вот в чём дело: независимо от того, победит он или проиграет выборы 2020 года, стратегия предвыборной кампании Трампа была оправдана. Его критики заявили, что поляризующее послание Трампа отразится на нём. Не совсем так. Результаты из Пенсильвании, Мичигана и Висконсина, возможно, ещё не известны, но результат Трампа и Республиканской партии выглядит довольно впечатляюще. Существует огромная база белых сельских избирателей, которая теперь продвигает Трампа на двух последовательных выборах. Разрыв между городом и деревней в Америке кажется более сильным, чем когда-либо.

Во-первых, южная стена, похоже, выдержала. Демократы надеялись, что им удастся захватить Флориду. Ни малейшего шанса. Латиноамериканские избиратели и чернокожие мужчины увеличили количество своих голосов за Трампа. Джорджия и Северная Каролина остаются неопределившимися, но, скорее всего, пойдут за Трампом. Единственный штат, который остался для Байдена, по крайней мере до сих пор, – это Аризона.

А как же хвалёная "голубая" стена? Трамп сломал её в 2016 году. В настоящее время Трамп опережает в Пенсильвании на 700 000 голосов, а 1,4 миллиона бюллетеней не подсчитаны. Байден удерживает узкое лидерство в Висконсине. Трамп едва ли опережает его в Мичигане. Подсчитанные бюллетени, скорее всего, будут "синими", но Трамп делает ставку на то, что Верховный суд остановит подсчёт голосов в разных штатах. Как отмечает Рэйчел Бучино, выборы вполне могут решаться в зале суда.

Всё только начинается

Несмотря на прогнозы, что Трамп свергнет республиканцев в Сенате, это, похоже, не так. В Колорадо Джон Хикенлупер победил Кори Гарднера. Но Джони Эрнст, Стив Дейнс и Линдси Грэм - все они выиграли свои гонки. Сьюзен Коллинз снова готова победить. Республиканская партия может пройти в Сенат.

Если Байден одержит победу с небольшим отрывом в коллегии выборщиков, претендуя на Висконсин, Мичиган и Пенсильванию, он будет подрезан с самого начала своего президентства. У Демократической партии нет ни мандата, ни возможности переорганизации. Совсем наоборот.

Если Трамп победит на выборах, он войдёт в историю как один из самых влиятельных президентов в американской истории. Его влияние на перестройку правительства, судебной системы и внешней политики будет огромным. Если Байден победит, он вряд ли будет иметь такой же эффект. Если Трамп победит, он снова потеряет народное голосование. Кто бы ни стал президентом, наиболее вероятным результатом будет неуклонное продолжение поляризации, которая поражала Америку в течение последнего десятилетия. Это ещё не конец раздоров в Америке. Это только начало.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь:

https://nationalinterest.org/blog/2020-election/donald-trumps-reelection-strategy-was-real-winner-last-night-171935

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".