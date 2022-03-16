«Стратегия одна — дегуманизация»: в МГИМО изучили антироссийские настроения и фейки украинского сегмента Facebook

Антироссийские настроения в украинском сегменте Facebook стали укореняться с 2014 года. Со временем агрессивный тренд только укрепился и приобрёл черты дегуманизации. Таковы выводы исследования «Дискурс украинских элит в отношении территории и населения Донбасса 2009—2018: анализ национального сегмента Facebook», проведённого в МГИМО. Результатами анализа поделился в интервью с RT ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО доктор политических наук Алексей Токарев.

— Алексей Александрович, какую роль в украинском сегменте социальной сети играет Facebook?

— Facebook на Украине совершенно не такой, как в России. Для них это средство коммуникации между обществом и властью. На Украине любой уважающий себя политик должен иметь Facebook, и хорошо, если он ведёт аккаунт сам. После «евромайдана» Facebook стал культурным феноменом для украинцев, они начали писать про него книги. Сложно было зайти в киевский или харьковский книжный магазин и не найти там книжку о Facebook. Причём иногда это могли быть исследования, а иногда — просто перепечатка постов.

По данным на январь 2022 года, Facebook остаётся третьим по популярности сайтом, после Google и YouTube. До мая 2017 года на втором месте была социальная сеть «ВКонтакте». Но потом на Украине запретили российские соцсети и ресурсы вообще. Май 2017 года — это некий перелом.

— Какие стратегии использовались в украинских соцсетях в отношении вооружённого конфликта в Донбассе? Как они менялись с 2014 года по настоящее время?

— Стратегия все эти годы была одна, и она очень простая — дегуманизация. Вместе с коллегами в МГИМО мы скачали из Facebook 1 млн 69 тыс. постов за десять лет, начиная с 2009 года, когда Facebook появился на Украине. Мы взяли посты 376 ведущих блогеров. Это наиболее заметные депутаты Верховной рады, губернаторы, президенты, премьер-министры, министры, главы ОГА (областные государственные администрации. — RT). Мы выбрали людей, у которых более 10 тыс. подписчиков. Исходили из того, что эти люди формируют общественное мнение.

Начиная с 2014 года украинская элита дегуманизировала, то есть расчеловечивала, население Донбасса. Мы выделяли два типа дискурса — в отношении территории и в отношении людей. В отношении территории настроение было такое: отдайте нам территорию. Людей совершенно точно не воспринимали как своих граждан. Нарратив был простой: нам эти люди не очень-то и нужны, в отличие от территорий.

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— То есть нарратив не менялся?

— Я говорю про данные и исследование, которое закончилось в 2018 году. На их основании я могу судить только до этого времени. Дальше моё экспертное мнение. Я думаю, что тренды не изменились, а только укрепились. Магистральный тренд все эти годы состоит в том, что это Россия ввела войска в Донбасс, это не наши люди и надо решать проблему силой.

Конечно, были отдельные люди, которые настаивали: с Донбассом нужно разговаривать. Один из самых известных — Сергей Сивоха, кавээнщик и хороший товарищ президента Зеленского. Но он не смог даже презентовать свою платформу «Примирение и единство», потому что на презентацию пришли националисты и сорвали её.

— Насколько объективны обсуждаемые в соцсетях тезисы?

— Facebook, как и любая социальная сеть, — это социальный пузырь, в котором алгоритмы работают так, что тебе кажется, что твоё мнение солидаризируется с миром. Социология борется с этим пузырём. Мне много раз приходилось слышать в отношении, например, российской Конституции: «У меня в окружении никто не голосовал за Конституцию, как же её одобрили?»

Нам кажется, что все кругом либо «нет войне», либо «давайте танки на Киев».

— Назовите, пожалуйста, самые популярные запросы украинского сегмента.

— Несмотря на весь ад, который творился в отношениях (между странами. — RT) все эти годы, Россия, Украина и Белоруссия оставались, с точки зрения интернет-пространства, единым славянским братством.

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В конце каждого года я исследую Google-тренды и Яндекс-итоги года. И как бы мы ни относились друг к другу, мы спрашиваем об одном и том же. Самые популярные темы на Украине в 2021 году были: Евро-2020, «Игра в кальмара», «Холостяк». На втором месте — Алексей Навальный. На третьем месте — певица Максим. На первом месте в запросах об утратах — принц Филипп (скончавшийся в июне 2021 года супруг королевы Великобритании. — RT), на втором — наш режиссёр Владимир Меньшов. На седьмом месте — Андрей Мягков. На девятом месте — Пётр Мамонов.

В 2020-м мы одинаково гуглили истории жизни Михаила Жванецкого, Бориса Клюева, Коби Браянта, Диего Марадоны и ещё доброго десятка людей с глобальной и постсоветской известностью. С точки зрения запросов в Google мы одно пространство. По крайней мере, так было до начала боевых действий за пределами ДНР и ЛНР.

— Выделялись ли в отдельную категорию фейк-новости?

— Конечно. Против нас действительно идёт масштабная война. Она идёт не на земле. Потому что стратегические ядерные силы ограничивают наших недоброжелателей в использовании этих средств.

По сути, Instagram, Facebook, YouTube ведут против нас войну, нарушая нормы этики. Например, на детском YouTube периодически всплывают ролики о войне. Или постоянная навязчивая реклама в Facebook… Вы понимаете, о чём я говорю.

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Украинцы, которые занимаются инфовойной, сменили стратегию. Если в первые дни операции они писали, что «вы все подлецы, путинские прихвостни и пришли нас убивать», то сейчас они стали работать тоньше. Они, в этом я убеждён, солидаризируются с Западом в отношении попытки расколоть российское общество.

Думаю, это станет нашей основной проблемой после подписания мирного соглашения с Украиной — раскол российского общества, который уже наблюдается.

Теперь солдаты инфовойны пишут, что есть быдло, которое поддерживает действующую власть в России, и есть просветлённые носители либеральных ценностей, прозападные граждане. И вы, либеральные жители Москвы и Петербурга, можете выйти. Если выйдет тысяча человек, всех посадят в автозак и увезут. Но если выйдут десятки тысяч, то уже не увезут. И это настоящая смена стратегии информационных ударов, которую мы сейчас наблюдаем.

Это изменилось буквально несколько дней назад, хотя у меня нет данных, чтобы зафиксировать это с точки зрения трафика. Запад будет бить не по правам человека, а внутрь России. Вся западная огромная информационная машина будет работать на раскол российского общества. Попытка разделить нас — их стратегия на ближайшие месяцы и годы.

— Похоже, эта стратегия и раньше была такой?

— Нет, изменения есть. Раньше это не было настолько открыто. В декабре начали появляться ролики в Facebook, снятые по одному лекалу. Например, ролик с заседания Госдумы, на который наложили фейковое сообщение, замаскированное под голос ведущего телеканала «Россия 24»: дескать, мы создали платформу, благодаря которой каждый россиянин получает в день до 10 тыс. рублей. Кликните — переходите на нашу платформу. А там был либо какой-нибудь «троян», либо ссылка для фишинга пароля.

Сейчас новизна заключается в огромном масштабе. Это не только Facebook, это все ресурсы, где есть контекстная реклама, которая направлена на то, чтобы подтвердить тезис: «Россия — агрессор».

Не открывать подобные линки, не доверять многочисленным фейкам, особенно тем, что сразу бьют по эмоциям, проверять информационные вбросы в нескольких источниках, ждать подтверждения любых сообщений в Telegram от официальных лиц — банальное соблюдение информационной гигиены пользователями не менее важно, чем ежедневный душ.