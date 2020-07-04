Стратегия Навального: проиграл – в отпуск

Помните легендарную фразу: «украл, выпил – в тюрьму?» Вот и у Алексея Навального, похоже, появилась своя традиция. После каждого электорального цикла независимо от результата (хотя, справедливости ради скажем, что победы его не балуют) оппозиционер отправляется отдохнуть. Обычно – к морю.

«Однако, в связи с коронавирусом от турне по Европе ему пришлось отказаться, из-за чего ему пришлось ограничиться поездкой в Калининград. Вместе с политиком на отдых отправилась и его жена», - отмечает агентство «Федерал Пресс» со ссылкой на телеграмм-канал Опер, где размещена фотография узнаваемой парочки из аэропорта Храброво в Калининграде. Есть версия, что они летят в Краснодар.

На фотографиях Алексей Навальный печален. Судя по всему, турне по стране не его не радует. Впрочем, как и минувшее голосование по поправкам в Конституцию, которые он призывал бойкотировать. Однако, произошло ровно наоборот: явка составила 67,97%, изменения поддержали почти 58% россиян или 77,92% проголосовавших. Сколько людей поддержали «стратегию Навального»? Не понятно.

Алексей Навальный с женой в аэропорту КалининградаФото: СОЦСЕТИ

Еще 29 июня, за два дня до завершения голосования по поправкам, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью «КП» сообщил, что стратегия несистемной оппозиции, «если вообще она была», провалилась. Выступающая против поправок часть населения голосует ногами: попросту не идут на участки. Их невозможно посчитать. При этом львиную долю среди тех, кто не придет на участки составляют люди, которым не до того, а не потому что они против поправок. Просто у них есть дела поважнее. Таким образом несистемной оппозиции, которая призывала к бойкоту плебисцита, будет невозможно вычленить свою долю среди общей массы не проголосовавших.

«Гораздо проще в этой связи той оппозиции, типа коммунистов, которые призывали проголосовать против. Они могут спокойно 27-30% голосов записывать в свой актив и это будет для них неплохо», - отметил политолог.

Судя по всему, в Навальном разочаровались даже его сторонники…

«Устроил намеренный раскол в среде оппозиции и уехал на отдых», — агентство Ura.ru цитирует запись в Facebook экс-волонтера президентской кампании Навального Александра Туровского. – «Так он отреагировал на слова блогера, который до этого призвал своих сторонников не протестовать и идти на региональные выборы в сентябре этого года. Бойкот Туровский назвал «дебильным», отметив, что своей стратегией блогер увел от протестного голосования весомую долю оппозиционных активистов и по итогам «затеял внутреннюю грызню».

Оговоримся, что идея отреагировать митингами в среде оппозиции существовала. Даже согласованная акция могла стать индикатором протестных настроений. Но Алексей Навальный их не поддержал. Негативное настроение оппозиции пошло прахом.

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что даже поддержка коммунистов, которые призывали голосовать против поправок, помогла бы противникам изменений набрать больше 21% на голосовании.

«Только идиоты могут записывать Навального и либералов к нам в «союзники». Нам такие «союзники» даром не нужны. И «с приплатой без надобности», — написал он в своем Twitter, сообщает Ura.ru.

«У предателей нет родины», - отвечает ему Анастасия Удальцова (жена и соратник политика Сергея Удальцова).