Стратегия национальной обороны США в условиях исчезновения глобального лидера

Администрация Трампа сосредоточивается на противостоянии с Россией

19 января 2018 года в США была опубликована новая Стратегия национальной обороны (National Defense Strategy, NDS). Обнародован лишь несекретный краткий обзор концептуального документа министерства обороны. Пентагону предстоит внести в Стратегию коррективы, а также разработать и принять секретные директивы, которые станут основой для применения Соединёнными Штатами военной силы.

В новой Стратегии национальной обороны (СНО) главной миссией Вооружённых сил США названо поддержание боеготовности на уровне, позволяющем «сдерживать войну и защищать безопасность нации». Если сдерживание потерпит неудачу, то Америка намерена «побеждать», говорится в СНО-2018. Пентагон заявляет о выходе Соединённых Штатов из «периода стратегической атрофии» (имеется в виду правление предыдущих президентов), когда якобы военное преимущество Америки было разрушено. Теперь же, обещают американские генералы, военные сделают всё, чтобы президент и дипломаты могли разговаривать с остальным миром языком силы. Понять, кто имеется в виду, несложно: изложенный в СНО перечень американских противников включает Китай, Россию, Северную Корею и Иран. Эти страны обвиняются в международных неудачах Вашингтона. Оказывается, до прихода в Белый дом нынешней администрации мир был погружён в «глобальный беспорядок», создававший угрозы международной безопасности, а Америка была втянута в «самый продолжительный и непрерывный период вооружённых конфликтов в истории». В итоге глобальное влияние США снижается, сплочённость в рядах американских союзников и партнёров размывается, доступ Америки на международные рынки сокращается, падает уровень благосостояния граждан страны, указывается в СНО. Чтобы выйти из этого состояния, Пентагон предлагает значительно увеличить расходы на оборону.

В оборонной доктрине президента Обамы, принятой в 2012 году, предусматривались сокращение военного бюджета и отказ от участия в вооружённых конфликтах. Тогда разработчики СНО по-другому представляли стратегическую среду начала XXI и иначе ранжировали угрозы национальной безопасности США. Главной целью Соединённых Штатов провозглашалась борьба с международным терроризмом, допускалось взаимодействие с Россией в областях, представляющих взаимный интерес, предусматривалась возможность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы за столом переговоров. Не отказываясь от претензий на глобальное лидерство, администрация Обамы не делала акцент на подготовке вооружённых сил к крупномасштабным операциям против Китая и России. В администрации Трампа подобный подход назвали пораженческим.

В новой Стратегии национальной обороны главным вызовом процветанию и безопасности США названо «возрождение долгосрочной стратегической конкуренции» со стороны «ревизионистских держав», как именуются Россия и Китай. Их «ревизионизм» заключается в том, что, отвергая глобальную гегемонию США, они хотят «сформировать мир, соответствующий их авторитарной модели». При этом составители СНО оперируют термином «конкуренция», а не «война». Вместо привычного для военных стратегий понятия «вероятный противник» в документе используются архаические клише «ревизионисты» и «оппортунисты» в отношении Китая и России.

Что касается угроз со стороны России, то, оказывается, Москва стремится к власти над странами своей периферии (имеются в виду республики бывшего СССР), пытается разрушить НАТО, ухудшить условия европейской безопасности, подорвать экономическую структуру Европы, изменить ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Кремль обвиняется в «подрыве международного порядка изнутри системы» и в несоблюдении «дорожных правил» при проведении своей внешней политики. Всё это – вызовы «военному достоинству» Америки. Раньше так не было, констатируют стратеги из Пентагона: «Мы могли развернуть наши силы, когда хотели, собрать их там, где мы хотели, и действовать, как мы хотели».

Сейчас безусловное глобальное лидерство Америкой утрачено. И, как отмечает СНО, «сегодня каждая сфера оспаривается – воздух, земля, море, космос и киберпространство».

Опубликованный текст СНО больше напоминает не изложение оборонной стратегии, а попытку американских генералов превратить интригу «Америка прежде всего» во внешнеполитическую доктрину. Однако, если администрация США будет демонстрировать самоубийственное упрямство в международных делах, она обречена терпеть дипломатические поражения, как это было в декабре 2017 – январе 2018 года.

Самой безрассудной инициативой первого года президентства Трампа стало подписание им декларации, признающей Иерусалим столицей Израиля. Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря 2017 года приняла резолюцию, постановившую считать признание Иерусалима израильской столицей недействительным и не имеющим юридической силы. Позицию США поддержали лишь Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Против США проголосовали 128 стран, большинство европейских и латиноамериканских государств, страны арабо-мусульманского мира.

5 января 2018 года по требованию США состоялось заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения беспорядков в Иране. Здесь Соединённым Штатам было отказано в поддержке не только Россией и Китаем, но и Францией. Может быть, теперь советники президента США внесут в список «оппортунистов» Пятую республику и обвинят в «ревизионизме» ООН?

Сейчас Турция решительно противодействует планам США по созданию в Сирии зоны пограничной безопасности под контролем проамериканских формирований курдов из Сирийских демократических сил (СДС). Как считают в НАТО, отказываясь учитывать интересы Анкары в Сирии, Вашингтон наносит серьёзный ущерб единству альянса.

С тем что Москва пытается изменить ситуацию на Ближнем Востоке, спорить не станем. В Сирии Россия выступает против американской политики, не отвечающей интересам установления там мира. Кстати, о Сирии в новой американской стратегии нет ни слова. Как и о борьбе с международным терроризмом – об этом США, похоже, вообще забыли.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон, выступая 17 января 2017 года в Институте Гувера при Стэнфордском университете, сказал, что администрация Трампа не настроена повторять «ошибку» президента Барака Обамы, который вывел американские войска из Ирака в 2011 году. Тиллерсон заявил , что США останутся в Сирии, поскольку президент Трамп определил стратегические цели США в этой стране: заставить президента Башара Асада оставить власть, избавить Сирию от влияния Ирана, уничтожить в Сирии оружие массового поражения (???).