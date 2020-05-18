Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Главная / Украина

Стратегия Москвы заставила Зеленского изменить свою позицию по Донбассу

18 мая 2020, 09:55  •  77 • Украина

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» 28-летняя Марина Бардина заявила, что Киев начал двигаться по пути выполнения Минских соглашений. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Наш».

Бардина отметила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию урегулирования конфликта на Донбассе и не станет идти по пути своего предшественника Петра Порошенко.

Что сейчас делает Зеленский. Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течение шести лет и не произойдет в дальнейшем. У нас сейчас изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства - сообщила Бардина.

Бардина уточнила, что сейчас самым главным является «предоставление Красному Кресту доступа» на территории Донбасса, неподконтрольные Киеву. Красный Крест увидит всех содержащихся там людей и поможет составить списки для обмена «всех на всех».

Напоминаем, что перед этим Киев дополнительно направил для работы в Трехсторонней контактной группе в Минске представителей правительства в каждую из подгрупп. В ДНР и ЛНР уже заявили, что это лишь привело к пробуксовке переговорного процесса и не даст результатов. Что касается Москвы, то именно ее стратегия заставила Зеленского изменить свою позицию по Донбассу. Ведь Россия уже более пятилетки требует неуклонного выполнения Минских соглашений.

Нужно добавить, что упомянутая Марина Бардина не просто «слуга народа», она политолог, дипломированная «грантоедка», буйная русофобка, активная еврооптимистка и большая специалистка по гендерному равенству. В Раде 9-го созыва она стала заместителем председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Кроме того, она возглавляет подкомитет по вопросам соблюдения Украиной международных обязательств в области прав человека и гендерной политики. А еще она входит в состав Постоянной делегации в ПАСЕ. Своему взлету юное «дарование нации» обязана Сергею Лещенко, помощницей которого она работала в предыдущей Раде 8-го созыва.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
17 мая 2020, 20:55
Украинская армия воюет, как «ИГИЛ»: офицер ВСУ пожаловался на ситуацию с оружием на Донбассе
17 мая 2020, 11:55
Власти Украины решили провести переговоры со своими представителями Донбасса
17 мая 2020, 07:55
Депутат Рады Бардина заявила, что Зеленский меняет стратегию решения конфликта на Донбассе
17 мая 2020, 18:55
Предки современных евреев вышли из Галичины – украинский учебник географии
17 мая 2020, 07:55
Саакашвили назвал задачи, поставленные Зеленским
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза ф...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 00:50
«День ко дню прироста практически нет»: глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
11 мая 2020, 14:55
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
12 мая 2020, 06:55
"Впервые выслушали в Киеве": Поклонская дала интервью журналисту с Украины
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
14 мая 2020, 14:55
"Фсё-е-е... Это конец": Русские в магазинах Риги произвели фурор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.