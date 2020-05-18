Стратегия Москвы заставила Зеленского изменить свою позицию по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» 28-летняя Марина Бардина заявила, что Киев начал двигаться по пути выполнения Минских соглашений. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Наш».Бардина отметила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию урегулирования конфликта на Донбассе и не станет идти по пути своего предшественника Петра Порошенко.- сообщила Бардина.Бардина уточнила, что сейчас самым главным является «предоставление Красному Кресту доступа» на территории Донбасса, неподконтрольные Киеву. Красный Крест увидит всех содержащихся там людей и поможет составить списки для обмена «всех на всех».Напоминаем, что перед этим Киев дополнительно направил для работы в Трехсторонней контактной группе в Минске представителей правительства в каждую из подгрупп. В ДНР и ЛНР уже заявили, что это лишь привело к пробуксовке переговорного процесса и не даст результатов. Что касается Москвы, то именно ее стратегия заставила Зеленского изменить свою позицию по Донбассу. Ведь Россия уже более пятилетки требует неуклонного выполнения Минских соглашений.Нужно добавить, что упомянутая Марина Бардина не просто «слуга народа», она политолог, дипломированная «грантоедка», буйная русофобка, активная еврооптимистка и большая специалистка по гендерному равенству. В Раде 9-го созыва она стала заместителем председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Кроме того, она возглавляет подкомитет по вопросам соблюдения Украиной международных обязательств в области прав человека и гендерной политики. А еще она входит в состав Постоянной делегации в ПАСЕ. Своему взлету юное «дарование нации» обязана Сергею Лещенко, помощницей которого она работала в предыдущей Раде 8-го созыва.