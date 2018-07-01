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Стратегия морской безопасности Польши невыполнима

01 июля 2018, 19:09  •  151 • Война
Польше не по силам заблокировать российским ВМС доступ в Атлантику
Подготовленная в 2017 г. Бюро национальной безопасности Польши «Стратегия морской безопасности Республики Польша» невыполнима, заявили польские эксперты. Документ признан чрезмерно амбициозным при недостаточном уровне финансирования заложенных в нем задач.
В частности, в документе в зону стратегических интересов Польши были включены не только Балтийское море, но и Чёрное, Северное, Средиземное, Норвежское моря, а также Датские проливы. Предполагалось усиление в них присутствия ВМС Польши с целью заблокировать российским ВМС доступ в Атлантику и превратить Польши в морскую державу уровня Канады или Австралии.
Однако Варшава переоценила свои силы. Денег на покупку новых кораблей нет, а нынешние находятся в строю по тридцать лет. 8 июня был спущен флаг на подлодке «Сокол» выпуска 1966 года по причине её старости. Подлодка «Орёл» после серии поломок и пожара вообще не выходит в море. Сейчас Варшава просит Австралию продать ей подержанные фрегаты.
Амбициозный план бывшего министра обороны Антония Мачеревича по закупке современных подводных судов так и остался на бумаге. На запрос журналистов в министерстве обороны ответили, что план до сих пор находится на стадии «концептуально-аналитического рассмотрения».
Так же на бумаге остался план по созданию сил обороны побережья, в состав которых должны войти морская авиация, береговые ракетные комплексы, три противоминных тральщика и четыре подводных лодки. Лодки предполагали купить у союзников по НАТО. Не получилось.
Президент Анджей Дуда в 2017 г. на «Стратегии морской безопасности» начертал собственной рукой: «Неполное использование Польшей своего потенциала, связанного с её расположением на Балтике, привело к ослаблению её Военно-морского флота».
Путь военного противостояния с Россией ложится тяжким бременем на экономику Польши. Видимо, в следующей редакции «Стратегии морской безопасности» будут обозначены более скромные задачи.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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