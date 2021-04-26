«Стратегия малых шагов»: почему в Германии призвали избегать политизации строительства «Северного потока — 2»

Увязывать реализацию проекта «Северный поток — 2» с ситуацией вокруг Алексея Навального и другими отдельными случаями неправильно. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. В то же время он выступил за то, чтобы обеспечить соблюдение интересов Киева после того, как газопровод будет введён в строй. Ранее премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер заявил в интервью RT DE о необходимости наладить связи между Россией и Евросоюзом, призвав «покончить с темой Украины». Аналитики констатируют, что всё больше представителей германского истеблишмента поддерживают стабилизацию отношений между Москвой и Берлином, несмотря на давление со стороны Вашингтона и сложную геополитическую обстановку. Эксперты ожидают, что Германия будет стремиться защитить собственные экономические интересы, создавая почву для конструктивного диалога с РФ.

Увязывать строительство проекта «Северный поток — 2» с делом Алексея Навального и другими вопросами неправильно. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Нам не стоит увязывать доведение до конца «Северного потока — 2» с делом Навального. Мы должны оценивать и принимать решение по строительству и завершению газопровода независимо от отдельных дел», — приводит его слова ТАСС.

По словам Альтмайера, за 50-летнюю историю поставок газа в Европу они не становились политическим оружием в отношениях между Западом и Россией. По словам немецкого министра, это обеспечивает безопасность газоснабжения Германии, и прежде чем отойти от этой линии, нужно всё тщательно взвесить.

Кроме того, решение о реализации проекта «Северный поток — 2» было принято давно, а проект был одобрен властями ряда европейских стран в соответствии с законодательством, напомнил Петер Альтмайер.

При этом он считает, что после завершения строительства газопровода необходимо соблюсти интересы Украины в вопросе транзита газа через её территорию. Также строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа обеспечит независимость от поставок по «Северному потоку — 2», если в этом возникнет необходимость, полагает Альтмайер.

Транзитный вопрос

Вопрос сохранения транзита газа из России через украинскую территорию — один из камней преткновения в дискуссии вокруг «Северного потока — 2». Киев опасается потери этой статьи дохода и поэтому последовательно выступает против реализации проекта.

Так, в начале апреля глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал транзит газа элементом энергетической безопасности страны и призвал не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».

По его словам, Россия сократила транзит в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию после ввода в эксплуатацию «Турецкого потока», а после начала работы нового газопровода он прекратится совсем. В своём Facebook он отметил, что поставки газа через территорию Украины — это важный элемент энергетической и военной безопасности республики.

Напомним, ранее, в феврале, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба совместно с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау опубликовали в издании Politico открытое письмо, в котором призвали президента США Джо Байдена всеми доступными средствами помешать реализации «Северного потока — 2».

Однако, несмотря на противодействие со стороны Украины, Польши, стран Прибалтики и в особенности США, Германия не намерена отказываться от проекта.

Об этом, в частности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на недавнем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что «Северный поток — 2» оказался в центре масштабных разногласий между Россией и странами Европы, превратившись в элемент политической борьбы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Reuters

© John MacDougall

Меркель напомнила, что российский газопровод «Северный поток — 1», проходящий по дну Балтийского моря, уже поставляет газ в Европу.

«Я знаю, что вокруг «Северного потока — 2» существует много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны-члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который ещё не пошёл по «Северному потоку — 2», но уже идёт по «Северному потоку — 1», не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию», — отметила канцлер.

Меркель также напомнила участникам сессии ПАСЕ, что, согласно принятой в 2019 году газовой директиве ЕС, каждый член союза может самостоятельно определять, попадает ли под её ограничения новый российский газопровод.

Кроме того, канцлер ФРГ отметила, что критика «Северного потока — 2» заставляет её задуматься о том, что речь идёт о поддержании торговых связей с Москвой.

«У нас много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Тем не менее мы должны разговаривать», — подчеркнула Ангела Меркель.

«Покончим с темой Украины»

Стоит отметить, что призывы нормализовать отношения с Россией, несмотря на текущие разногласия, включая украинскую проблематику, звучат среди германского истеблишмента всё чаще. Так, об этом заявил премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер в интервью RT DE.

«Я воспринимаю Россию как страну, которая в значительной своей части живёт в рамках европейских ценностей и европейской культуры. Таково моё восприятие уже в течение многих лет, те же чувства я испытываю и сейчас. Я считаю, что мы не должны позволить разделить нас. Европейский союз и Россия — это два партнёра, которые живут на одном общем континенте, которые всегда будут связаны друг с другом, будут зависеть друг от друга», — рассказал Кречмер журналистам RT.

Он отметил, что конфликты на востоке Украины должны быть разрешены, чтобы эта тема была закрыта и не становилась препятствием для ещё более обширного и интенсивного сотрудничества.

«Люди в России и Европе хотят мира, безопасности, возможности строить свою собственную жизнь, работать друг с другом в благополучии — в этом у нас столько общего. Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет ещё больше», — считает премьер Саксонии.

Аналитики, в свою очередь, отмечают, что призывы ряда немецких политиков разделить геополитику и экономику при выстраивании диалога с Россией прежде всего направлены на защиту национальных интересов.

Так, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT напомнил, что строительство «Северного потока — 2» было одобрено именно потому, что этот проект носит исключительно коммерческий характер.

«Если бы это был политический проект, то он бы никогда не состоялся, потому что никто не дал бы зелёный свет на его строительство. Именно благодаря тому, что он экономический, его строительство активно продолжается, и есть все шансы для того, чтобы он успешно завершился», — пояснил Брутер.

Зона берегового пересечения вблизи Любмина, Германия

© www.nord-stream2.com//Axel Schmidt

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин также с оптимизмом смотрит на ход реализации «Северного потока — 2». По его мнению, текущие заявления немецких политиков, выступающих против политизации этого проекта, говорят о прямой заинтересованности официального Берлина в нём.

Он отметил, что, несмотря на попытки некоторых проамериканских сил в ФРГ перевести этот вопрос в политическую плоскость, очень многие немецкие госдеятели осознают его важность для будущего республики.

«Германия получит несомненное преимущество: природный газ — это не только топливо, но и основа для производства множества наименований продукции химической отрасли. Безусловно, «Северный поток — 2» крайне необходим ФРГ и Европе в целом. Попытки торпедировать его из-за политической провокации свидетельствуют о недобросовестном влиянии и конкуренции со стороны США», — пояснил Камкин.

Он прогнозирует, что давление на Германию будет продолжаться, однако высказывания Меркель, Альтмайера и Кречмера говорят о наличии у Берлина твёрдой позиции по отстаиванию своих экономических интересов. Это подтверждает и риторика премьера Саксонии по украинскому вопросу, считает политолог.

«Здесь мы видим позицию здравомыслящего крыла немецкого истеблишмента. Тему Украины им активно навязывают определённые политические силы в Брюсселе, Вашингтоне и в восточноевропейских странах в качестве раздражающего фактора в отношениях с Россией», — говорит Камкин.

С его точки зрения, ФРГ сегодня занимается переоценкой своей позиции по Украине.

«Безрезультативная работа нормандского формата, разочарование в эффективности украинского руководства — всё это подталкивает здравомыслящих представителей немецкого истеблишмента как раз к тому, чтобы отходить от увязки возврата к нормальному режиму отношений между Берлином и Москвой с украинским вопросом», — пояснил эксперт.

При этом попытка обязать Россию гарантировать Украине сохранение транзита газа нарушает принцип свободной конкуренции, считает Александр Камкин. Однако, по его мнению, вполне можно ожидать, что Берлин может запустить «стратегию малых шагов» в плане нормализации отношений с Россией.

«Это будет диалог, основанный на минимальном консенсусе и взаимных проектах, таких как «Северный поток — 2». Каких-то прорывов сразу ожидать, конечно, не стоит, но поэтапное выстраивание конструктивных отношений вполне возможно», — заключил эксперт.