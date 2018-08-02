Стратегия барьеров: сможет ли стена на американо-мексиканской границе сократить нелегальную миграцию в США

Дональд Трамп объявил своим соратникам по Республиканской партии о начале строительства стены на границе с Мексикой. На эти цели Белый дом пока рассчитывает потратить $1,6 млрд. Все работы могут обойтись почти в $70 млрд, однако такие средства конгресс выделять отказывается. По словам президента США, мигранты отнимают рабочие места у американцев и являются потенциальными преступниками, но эти аргументы не убеждают конгрессменов. RT разбирался, смогут ли Соединённые Штаты отгородиться от нелегальных мигрантов.

Строительство стены на границе Мексики и США уже начато — об этом сообщил Дональд Трамп, выступая перед активистами-республиканцами в штате Флорида. Возведение заградительных сооружений является требованием национальной безопасности, добавил глава Белого дома.

«Многие не знают о том, что мы уже начали строительство: мы ассигновали $1,6 млрд и сооружаем большие участки этой стены, но нам необходимы дополнительные средства», — подчеркнул Трамп.

Президент готов пойти на «достаточно радикальные меры», чтобы добиться выделения недостающих для строительства ассигнований. В чём именно могут заключаться эти меры, политик не уточнил. Однако накануне, 29 июля, Трамп написал в своём Twitter о намерении приостановить работу федерального правительства в том случае, если конгресс снова откажется поддержать законопроект об охране национальных границ. В числе прочих мер документ подразумевает строительство стены на границе с Мексикой.

Дорогое удовольствие

По мнению экспертов, Трамп акцентирует внимание на строительстве стены во многом из популистских соображений. Как пояснил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, возводить стену на границе с Мексикой начал ещё Джордж Буш — младший. Протяжённость сооружений — 1000 км, свободными остались участки со сложным рельефом, где строительство будет стоить очень дорого.

«В большей степени требования Трампа носят символический характер, хотя эта «символика» может обойтись в миллиарды долларов», — отмечает политолог.

По мнению экспертов, не исключено, что американские конгрессмены руководствуются сейчас похожими доводами, поскольку законопроект об охране национальных границ был отклонён нижней палатой американского парламента 27 июля. Против проголосовал 301 конгрессмен, за — только 121. Чтобы законопроект был принят, он должен получить 218 голосов. Документом предлагается закрепить ряд инициатив Дональда Трампа в миграционной сфере: отменить визовую лотерею и выделить $25 млрд на возведение стены на мексиканской границе. Включены в законопроект и требования оппонентов Трампа, например запрет на разлучение детей нелегальных мигрантов с родителями после ареста.

Конгресс США

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© D. Myles Cullen

В частности, демократы считают, что возведение стены на южной границе США обернётся непомерными расходами для бюджета. В апреле сенаторы-демократы из комитета по национальной безопасности подсчитали, что проект Белого дома обойдётся примерно в $66,9 млрд.

«Таким образом, каждый мужчина, женщина и ребёнок в США заплатят более $200 за строительство стены», — говорилось в распространённом сенаторами отчёте.

Кроме того, ежегодно на обслуживание стены потребуется около $150 млн, считают в Демократической партии. Аргументы демократов разделяют и многие республиканцы.

В беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков заявил, что политическая жизнь Соединённых Штатов из-за предстоящих выборов в конгресс находится в режиме stand by (ожидания). В такой ситуации, как правило, не принимают радикальные меры и спорные законопроекты.

«Гипотетически у Трампа есть время, чтобы попытаться продавить свои требования, но в реальности маловероятно, что конгресс согласится выделить дополнительные средства на строительство стены. Причём в случае победы демократов план президента по возведению заграждений будет однозначно обречён», — сказал Судаков.

По мнению эксперта, Трамп не отважится реализовать обещанные «радикальные меры», в частности приостановить деятельность правительства. Сбой в работе исполнительной власти может привести к срыву выполнения социальных обязательств государства.

«Угрозы Трампа, так и останутся угрозами. По всей видимости, на грядущих выборах победу будут праздновать демократы. В итоге глава Белого дома окажется в очень уязвимом положении и не сможет проводить в жизнь свои инициативы», — прогнозирует Судаков.

«Религиозные и тихие люди»

Пока на усиление пограничного контроля с Мексикой Белый дом может использовать только $1,6 млрд — такой размер финансирования был заложен в бюджет на 2018 год.

Между тем именно отделение от Мексики стеной было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. В целом, политик много говорил о планах ввести жёсткие меры против нелегальной миграции в случае своей победы.

Во время предвыборной кампании Трамп называл себя «величайшим строителем», который возведёт самую большую стену в истории.

«И знаете, кто заплатит за это? Мексика», — добавлял политик.

Дональд Трамп

Reuters

Указ о возведении стены на южной границе США политик подписал буквально в одним из первых — всего через несколько дней после своей инаугурации.

Однако когда Трамп попытался потребовать от властей Мексики взять на себя расходы на строительство пограничных сооружений, он получил категорический отказ. Отношения между странами претерпевают период охлаждения — Мехико приходилось даже направлять американским властям ноту протеста из-за грубых высказываний Трампа в адрес мексиканцев.

Ещё до выборов Трамп не раз повторял, что из Мексики в США попадают «самые худшие элементы», и сравнивал мексиканских мигрантов с «инфекционным заболеванием».

По мнению Трампа, из Мексики в США приезжают потенциальные преступники.

«Одной из причин, по которой нам нужны особые меры безопасности на границе, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году вырос на 27%, до 31 174 погибших, — это рекорд!» — написал американский лидер в своём Twitter 31 июля.

Впрочем, эксперты считают, что подавляющее большинство въезжающих в США мексиканцев сами спасаются от преступности и безработицы и не являются выходцами из криминальных кругов.

«В основной своей массе мигранты просто бегут от нищеты, а преступность в США высокая и без мексиканцев. В целом, латиноамериканцы — религиозные и тихие люди, не склонные к агрессии», — пояснил Рогулёв.

Борьба за рабочие места

Однако нерегулируемый наплыв трудовых мигрантов может оказывать негативное влияние на экономику, считают эксперты. Миграция обусловлена спросом на дешёвую рабочую силу со стороны американского бизнеса. Например, именно мексиканские трудовые мигранты выполняют значительную часть сезонных работ: в 2016 году властями было выдано 165 741 виза для временных работ в аграрном секторе.

Чтобы трудиться в США на легальных началах, мигранты могут воспользоваться специальной правительственной программой. Однако работодатели недовольны дополнительными тратами: приглашая легальных гастарбайтеров, компания обязана оплатить им транспорт, питание и проживание. Неудивительно, что многие компании прибегают к труду нелегалов, — если бы в США не было спроса на их услуги, незаконная миграция пошла бы на спад естественным образом.

Наплыв иностранных работников способен вызвать раздражение у тех американцев, которые страдают от безработицы. Например, на начало 2014 года её уровень, по данным Бюро статистики труда США, достигал 6,7%. Правда, в последующие годы занятость в стране начала расти — по итогам 2016 года этот показатель составил 4,7%.

«Конечно, присутствие в обществе около 12 млн нелегалов создаёт проблемы — в первую очередь это тянет вниз заработную плату, ведь эти люди работают за зарплаты, только немного превышающие минимальную ставку, не говоря уже о неуплате налогов, — подчеркнул Рогулёв. — Мексиканцы работают не только в сельском хозяйстве, но и в ряде других сфер — обслуживания, торговли и т. д. И бизнесу эта ситуация очень выгодна».

Экономика может нуждаться в мигрантах, но их приток должен регулироваться государством, чтобы он приносил пользу не только отдельным бизнесменам, но и всему обществу, пояснил эксперт.

Мексиканские работники, штат Флорида, США

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Дональд Трамп, назвавший одной из своих ключевых целей борьбу с безработицей, тоже увязывает это явление с миграцией, повторяя расхожий тезис о том, что мигранты «отбирают рабочие места» у граждан США.

Таким образом, заявления Трампа отвечают настроениям беднейших слоёв американского общества, представители которых недовольны необходимостью конкурировать на рынке труда с мигрантами. Однако мер в отношении американских компаний, нанимающих нелегалов, Белым домом анонсировано не было.

«Стихийная, а уж тем более нелегальная миграция приводит только к негативным последствиям для экономики. Но регулировать миграцию через ограничения для корпораций Трамп не хочет, он обходит этот вопрос стороной. Никто не желает заниматься и обустройством уже живущих в стране нелегалов — ведь это требует больших усилий, а самый простой путь — запреты и «огораживание», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Защитник «белой Америки»

По мнению Брутера, главная причина антимиграционной политики Трампа — не борьба за рабочие места и не страх перед преступностью. За этой риторикой стоит страх белого населения США утратить большинство и быть отодвинутыми на второй план мигрантами.

«Дело в том, что Трамп позиционирует себя как защитника «белой Америки», которая голосовала за него на выборах, — пояснил эксперт в интервью RT. — По данным Национального бюро по статистике в сфере здравоохранения, белое население США очень быстро сокращается, и уже через 15 лет в стране будет менее 50% белых американцев».

Правозащитники считают, что за последние годы в США действительно наблюдается рост межэтнической напряжённости. Большой резонанс в прошлом году произвели события в городке Шарлотсвилль — в августе там произошла ожесточённая стычка правых активистов и сторонников сноса памятника генералу Роберту Ли, командующему армией южан во время Гражданской войны. Впоследствии группа экспертов Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) оценила эти события как проявление расизма и ксенофобии. Похожую точку зрения высказали многие американские СМИ. После этой истории в США участились случаи ложных сообщений о правонарушениях на почве ненависти — некоторые люди заявляли, что подверглись атакам неонацистов. Однако далеко не всегда эти сообщения были правдивы, отмечают эксперты.

Какими бы мотивами ни руководствовался сегодня Белый дом, принимаемые против миграции меры, по мнению экспертов, носят скорее декларативный характер. По словам Брутера, даже если стена будет построена, она не остановит мигрантов.

«Задача перед Трампом стоит сложная, а от её решения зависит его политическое будущее. Сейчас Трамп скорее изображает усилия по решению проблемы. Если Вашингтон хочет упорядочить миграцию, то нужно не строить стену, а открывать офисы найма иностранцев по патентной системе, чтобы они трудились легально и потом возвращались домой. Стена на границе говорит мигрантам только о том, что для них нет обратной дороги домой», — подвёл итог Брутер.