Стратегическое поражение НАТО от COVID-19

Североатлантический Акела промахнулся

4 апреля исполнилась 71-я годовщина образования самого мощного в истории военно-политического блока НАТО. Достигнув столь почтенного возраста, эта организация демонстрирует очевидную несостоятельность по отношению к угрозам, вставшим перед входящими в неё странами.

Танки, самолёты, ракеты не могут защитить от врага незримого. Американский центр СЕРА, занимающийся Восточной Европой, констатировал , что на фоне распространения коронавирусной инфекции НАТО «практически не видно». Эта огромная машина давно обслуживает сама себя, а не потребности людей и их безопасность. Этот военный блок напоминает киплинговского героя из «Маугли» волка Акелу, по причине старости промахнувшегося во время охоты и ставшего ненужным в стае.

Никому не нужный Акела грустит о былых временах

Целей «сдерживания советской угрозы», ради которых когда-то формально создавался Североатлантический альянс, давно не существует, но остались огромный военно-административный аппарат и интересы западного ВПК. В этой сфере в год вращается свыше $1 трлн, и отказываться от этих денег или переквалифицироваться во врачей и производителей мирной продукции никто из руководителей НАТО не собирается. Придумываются нелепые истории о том, что на страны-члены альянса вот-вот нападёт Россия. То, что военный бюджет России раз в 20 меньше, чем у натовских стран, вместе взятых, делает подобное предположение смехотворным, но на волчьем аппетите это не сказывается. Акела, хоть и старый, хочет кушать.

В текущем году с марта по май должны были проводиться крупнейшие за четверть века учения блока «Защитник Европы – 2020» (Defender Europe 2020) по переброске поближе к российским границам десятков тысяч американских и иных военных под лозунгами «Спасай Балтию», «Спасай Восточную Европу». Однако вместо русских в Европу пришёл коронавирус. Натовские учения провалились, толком и не начавшись. Организация Североатлантического договора уступила территорию иному противнику, нежели тот, к схватке с которым она готовилась. И уже не приходится говорить о солидарности стран-членов альянса. Кражи союзниками друг у друга масок и иного медицинского оборудования (преимущественно китайского производства) прокатились волной по всему миру. А европейцы всё громче стали задавать вопрос, зачем вообще нужны дорогостоящее громыхание оружием вроде Defender Europe 2020 и само НАТО, если огромные средства тратятся на сдерживание фантомных угроз. Ведь даже малой доли военных бюджетов натовских стран хватило бы на то, чтобы пресечь распространение вирусной инфекции в зародыше.

Сигнал к отступлению – «Вирус идёт»

Руководство НАТО решило срочно дать отчёт о своих действиях по борьбе с вирусом на проведенной накануне годовщины образования блока «первой видеоконференции» глав МИД стран НАТО, но этот отчёт обернулся полным фиаско.

Й. Столтенберг ведёт видеоконференцию глав МИД стран НАТО: каждый за себя

Кроме общих фраз и призывов к солидарности, которая в ходе вирусно-экономического кризиса растаяла, как дым, руководству блока отчитаться было нечем. Заявление Й. Столтенберга о том, что «НАТО было создано для борьбы с кризисами, поэтому мы можем помочь, и наш альянс играет свою роль», прозвучало голословно. Запомнилась видеоконференция скандалом между греческим и турецким участниками; если бы не видеорежим, этот скандал мог бы перерасти в потасовку. Турок и грек обвиняли друг друга в убийствах мигрантов на границе, и турецкий министр в конце концов «в гневе покинул конференцию», то есть выключился из видеорежима.

После такой «исторической встречи» Столтенберг провёл опять-таки первую в истории НАТО видео-пресс-конференцию, попытавшись уточнить, как альянс видит своё участие в усилиях по прекращению распространения вирусной инфекции. Оказывается, НАТО будет заниматься «определением пропускной способности воздушного транспорта для обеспечения доставки предметов медицинского назначения», «проводить координацию по любым избыточным мощностям или запасам», а также «сочетать просьбы о поддержке с предложениями от союзников и партнеров».

«Пресс-конференция» Столтенберга: себя он защитил, а остальных?

Ещё НАТО упростит процедуры воздушных перевозок в координации с Евроконтролем, позволит использовать свои позывные для военных спасательных полётов и обеспечит заинтересованные страны «транспарентной и своевременной информацией для преодоления глобальной пандемии и борьбы с дезинформацией о ней». И это всё!

Помилуйте, воздушные перевозки может производить любая транспортная компания, для этого не требуется НАТО, не нужны особые «военные позывные». А где военная медицина блока? Нет? Оказывается, всё просто: никто не хочет делиться с союзниками своими наработками в этой области; особенно «богатые» не хотят делиться с «бедными». Ну а борьба с «дезинформацией» предполагает, прежде всего, сокрытие собственной несостоятельности и дискредитацию шагов, предпринимаемых другими. Не потому ли так бесит натовское руководство участие российских военных вирусологов в операциях спасения в Италии и Сербии? Не случайно после общения с коллегами «прогнулся» итальянский министр иностранных дел, взявший под защиту принадлежащую околонатовским кругам из Нидерландов газету La Stampa, пренебрежительно отозвавшуюся о помощи Италии из России.

Вместо того чтобы сделать выводы о размерах опасности и отчитаться перед общественностью своих стран, руководство блока, не предлагая ничего нового в борьбе с эпидемией, вновь говорит о расширении альянса. Приняв в состав НАТО очередного члена в лице Северной Македонии, в Брюсселе и в Вашингтоне сообщили о намерении в недалёком будущем затащить туда и Украину с Грузией. Для чего? Чтобы переключить ресурс этих стран на достижение целей, далёких от потребностей их населения, ничего не давая взамен?

Флаги Северной Македонии и НАТО

НАТО на своём сайте с гордостью сообщает о помощи Северной Македонии в ответ на просьбу последней помочь в борьбе с вирусом. Так, Венгрия выделила македонцам 100 тыс. защитных масок и 5 тыс. костюмов. Ещё 100 тыс. масок направила им Словения, а Норвегия – медикаменты на сумму в 180 тыс. евро. И США обещали перечислить 1,1 млн долл. Всё это капля в море даже для такой небольшой страны, как Македония и к тому же могло быть предоставлено ей на двусторонней основе без всякого НАТО. Того увеличения военных расходов, которое взвалило на себя Скопье, вступая в альянс, с лихвой хватило бы на все закупки, необходимые для преодоления вирусной инфекции.

А ведь когда-нибудь настанет «послевирусный день» переосмысления многих явлений нашей эпохи. Тогда политики и все граждане стран-членов альянса спросят его руководителей: а чем вы помогли в трудную минуту? И кому оно вообще надо это НАТО?