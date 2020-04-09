Стратегическое поражение НАТО от COVID-19

Североатлантический Акела промахнулся
4 апреля исполнилась 71-я годовщина образования самого мощного в истории военно-политического блока НАТО. Достигнув столь почтенного возраста, эта организация демонстрирует очевидную несостоятельность по отношению к угрозам, вставшим перед входящими в неё странами.
Танки, самолёты, ракеты не могут защитить от врага незримого. Американский центр СЕРА, занимающийся Восточной Европой, констатировал, что на фоне распространения коронавирусной инфекции НАТО «практически не видно». Эта огромная машина давно обслуживает сама себя, а не потребности людей и их безопасность. Этот военный блок напоминает киплинговского героя из «Маугли» волка Акелу, по причине старости промахнувшегося во время охоты и ставшего ненужным в стае.
Никому не нужный Акела грустит о былых временах
Целей «сдерживания советской угрозы», ради которых когда-то формально создавался Североатлантический альянс, давно не существует, но остались огромный военно-административный аппарат и интересы западного ВПК. В этой сфере в год вращается свыше $1 трлн, и отказываться от этих денег или переквалифицироваться во врачей и производителей мирной продукции никто из руководителей НАТО не собирается. Придумываются нелепые истории о том, что на страны-члены альянса вот-вот нападёт Россия. То, что военный бюджет России раз в 20 меньше, чем у натовских стран, вместе взятых, делает подобное предположение смехотворным, но на волчьем аппетите это не сказывается. Акела, хоть и старый, хочет кушать.
В текущем году с марта по май должны были проводиться крупнейшие за четверть века учения блока «Защитник Европы – 2020» (Defender Europe 2020) по переброске поближе к российским границам десятков тысяч американских и иных военных под лозунгами «Спасай Балтию», «Спасай Восточную Европу». Однако вместо русских в Европу пришёл коронавирус. Натовские учения провалились, толком и не начавшись. Организация Североатлантического договора уступила территорию иному противнику, нежели тот, к схватке с которым она готовилась. И уже не приходится говорить о солидарности стран-членов альянса. Кражи союзниками друг у друга масок и иного медицинского оборудования (преимущественно китайского производства) прокатились волной по всему миру. А европейцы всё громче стали задавать вопрос, зачем вообще нужны дорогостоящее громыхание оружием вроде Defender Europe 2020 и само НАТО, если огромные средства тратятся на сдерживание фантомных угроз. Ведь даже малой доли военных бюджетов натовских стран хватило бы на то, чтобы пресечь распространение вирусной инфекции в зародыше.
Сигнал к отступлению – «Вирус идёт»
Руководство НАТО решило срочно дать отчёт о своих действиях по борьбе с вирусом на проведенной накануне годовщины образования блока «первой видеоконференции» глав МИД стран НАТО, но этот отчёт обернулся полным фиаско.
Й. Столтенберг ведёт видеоконференцию глав МИД стран НАТО: каждый за себя
Кроме общих фраз и призывов к солидарности, которая в ходе вирусно-экономического кризиса растаяла, как дым, руководству блока отчитаться было нечем. Заявление Й. Столтенберга о том, что «НАТО было создано для борьбы с кризисами, поэтому мы можем помочь, и наш альянс играет свою роль», прозвучало голословно. Запомнилась видеоконференция скандалом между греческим и турецким участниками; если бы не видеорежим, этот скандал мог бы перерасти в потасовку. Турок и грек обвиняли друг друга в убийствах мигрантов на границе, и турецкий министр в конце концов «в гневе покинул конференцию», то есть выключился из видеорежима.
После такой «исторической встречи» Столтенберг провёл опять-таки первую в истории НАТО видео-пресс-конференцию, попытавшись уточнить, как альянс видит своё участие в усилиях по прекращению распространения вирусной инфекции. Оказывается, НАТО будет заниматься «определением пропускной способности воздушного транспорта для обеспечения доставки предметов медицинского назначения», «проводить координацию по любым избыточным мощностям или запасам», а также «сочетать просьбы о поддержке с предложениями от союзников и партнеров».
«Пресс-конференция» Столтенберга: себя он защитил, а остальных?
Ещё НАТО упростит процедуры воздушных перевозок в координации с Евроконтролем, позволит использовать свои позывные для военных спасательных полётов и обеспечит заинтересованные страны «транспарентной и своевременной информацией для преодоления глобальной пандемии и борьбы с дезинформацией о ней». И это всё!
Помилуйте, воздушные перевозки может производить любая транспортная компания, для этого не требуется НАТО, не нужны особые «военные позывные». А где военная медицина блока? Нет? Оказывается, всё просто: никто не хочет делиться с союзниками своими наработками в этой области; особенно «богатые» не хотят делиться с «бедными». Ну а борьба с «дезинформацией» предполагает, прежде всего, сокрытие собственной несостоятельности и дискредитацию шагов, предпринимаемых другими. Не потому ли так бесит натовское руководство участие российских военных вирусологов в операциях спасения в Италии и Сербии? Не случайно после общения с коллегами «прогнулся» итальянский министр иностранных дел, взявший под защиту принадлежащую околонатовским кругам из Нидерландов газету La Stampa, пренебрежительно отозвавшуюся о помощи Италии из России.
Вместо того чтобы сделать выводы о размерах опасности и отчитаться перед общественностью своих стран, руководство блока, не предлагая ничего нового в борьбе с эпидемией, вновь говорит о расширении альянса. Приняв в состав НАТО очередного члена в лице Северной Македонии, в Брюсселе и в Вашингтоне сообщили о намерении в недалёком будущем затащить туда и Украину с Грузией. Для чего? Чтобы переключить ресурс этих стран на достижение целей, далёких от потребностей их населения, ничего не давая взамен?
Флаги Северной Македонии и НАТО
НАТО на своём сайте с гордостью сообщает о помощи Северной Македонии в ответ на просьбу последней помочь в борьбе с вирусом. Так, Венгрия выделила македонцам 100 тыс. защитных масок и 5 тыс. костюмов. Ещё 100 тыс. масок направила им Словения, а Норвегия – медикаменты на сумму в 180 тыс. евро. И США обещали перечислить 1,1 млн долл. Всё это капля в море даже для такой небольшой страны, как Македония и к тому же могло быть предоставлено ей на двусторонней основе без всякого НАТО. Того увеличения военных расходов, которое взвалило на себя Скопье, вступая в альянс, с лихвой хватило бы на все закупки, необходимые для преодоления вирусной инфекции.
А ведь когда-нибудь настанет «послевирусный день» переосмысления многих явлений нашей эпохи. Тогда политики и все граждане стран-членов альянса спросят его руководителей: а чем вы помогли в трудную минуту? И кому оно вообще надо это НАТО?
Заглавное фото: REUTERS/Christian Hartmann