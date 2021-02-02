«Стратегическое положение»: как присоединение Курильских островов и Южного Сахалина к СССР укрепило безопасность России

75 лет назад Курильские острова и Южный Сахалин были официально присоединены к Советскому Союзу. СССР получил эти территории в результате войны с Японией. Победа советской стороны, как отмечают эксперты, позволила перейти к мирной жизни и создать фундамент современной системы международных отношений. По мнению аналитиков, СССР вернул ту территорию, которая по разным соглашениям принадлежала России в XIX веке — «восстановил историческую справедливость». Сейчас Курильские острова и Южный Сахалин имеют важное стратегическое положение, поскольку эти территории «превращают Охотское море во внутренний водоём», что обеспечивает защиту российских границ, считают эксперты.

2 февраля 1946 года Курильские острова и Южный Сахалин были официально присоединены к СССР. Это стало возможно после двух успешных военных операций советских войск в рамках войны с Японией, которая началась 9 августа 1945 года.

Ранее во время Ялтинской конференции в феврале того же года Иосиф Сталин пообещал своим союзникам объявить войну японской стороне через несколько месяцев после окончания боевых действий в Европе при условии возвращения Советскому Союзу Курильских островов и Южного Сахалина. Договорённость была закреплена в документах конференции.

Бои за Южный Сахалин длились с 11 по 25 августа. Операция была успешно проведена Северной Тихоокеанской флотилией и 16-й армией под командованием генерал-майора Леонтия Черемисова.

«В связи с успешными наступательными действиями войск Красной армии с утра 11 августа по решению командующего Вторым Дальневосточным фронтом генерала армии Пуркаева перешли в наступление наши части на острове Сахалин», — сообщается в рассекреченном документе Министерства обороны России.

Курильская операция продолжалась с 18 августа по 1 сентября. С островов японцев выбили силы Второго Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота.

К концу августа 1945 года Красной армией был практически окончен процесс разоружения японских соединений. О том, что к этому времени сопротивление неприятеля уже отсутствовало, говорит приказ об отмене с 1 сентября военного положения на Дальнем Востоке, отданный 29 августа маршалом Александром Василевским.

2 сентября того же года Японией был подписан Акт о безоговорочной капитуляции. Советский Союз получил южную половину Сахалина и Курильские острова.

О притязаниях Японии

Стоит отметить, что после окончания Второй мировой войны между Японией и СССР не был заключён мирный договор.

В 1951 году Токио подписал Сан-Францисский мирный договор, закрепляющий утрату японской стороной прав на острова Курильской гряды и части острова Сахалин. Однако Советский Союз решил не подписывать этот документ, поскольку в нём не был прописан вопрос о выводе иностранных войск из Японии. Кроме того, не пояснялось, в чью пользу Токио отказывается от островных территорий.

В 1956 году стороны подписали декларацию, которая предполагала поэтапное развитие отношений и заключение мирного договора.

На сегодняшний день Токио официально заявляет, что суверенитет Японии должен распространяться на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые входят в состав Российской Федерации. При этом японская сторона аргументирует свою позицию условиями Симодского трактата 1855 года, согласно которому Россия уступила Японии острова Курильской гряды в обмен на торговые преференции. Однако данный договор давно не имеет юридической силы.

Высадка советского десанта на остров Шумшу

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О подписании мирного договора Москва и Токио вновь заговорили после распада Советского Союза. В 2001 году президент России Владимир Путин и Ёсиро Мори, занимавший тогда пост премьер-министра Японии, договорились о проведении дальнейших переговоров о заключении мирного договора путём «решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи», чтобы достичь «полной нормализации двусторонних отношений».

Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению по вопросу принятия такого документа. Между тем Токио регулярно напоминает о своих притязаниях на Курильские острова. Так, на официальном сайте Олимпийских игр «Токио-2020» появилась карта с маршрутом олимпийского огня, на которой южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были обозначены как часть японской префектуры Хоккайдо.

В МИД России назвали такой шаг «неправомочным». Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, действия японской стороны не могут изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над островами.

Кроме того, в обновлённой Белой книге Минобороны Японии — оборонном докладе, опубликованном Токио летом прошлого года, острова Курильской гряды японская сторона называет «северными территориями» и «исконными территориями Японии».

«Претензии абсолютно необоснованны»

Как отметил в беседе с RT военный историк Борис Юлин, официальное присоединение Курильских островов и Южного Сахалина к СССР 2 февраля 1946 года стало фиксацией со стороны Советского Союза договорённостей с союзниками о том, что освобождённый район становится советской территорией. Кроме того, Юлин подчеркнул, что «претензии Японии к России абсолютно необоснованны».

«Симодский трактат давно утратил силу — все пограничные условия несколько раз пересматривались. Они, в частности, были перечёркнуты со стороны Японии Портсмутским мирным договором, по которому после Русско-японской войны Токио забрал себе Южный Сахалин», — отметил он.

Как напомнил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, антигитлеровская коалиция, в которую входил и СССР, была направлена не только против Гитлера, но и против его основного союзника — Японии.

«Поэтому СССР с союзными государствами приняли решение, что Япония будет наказана за агрессию в Азии и на Тихом океане. В отношении военных операций Япония подверглась полной и безоговорочной капитуляции. Это означает, что государство как субъект международного права исчезает. И вместо него возникает другая страна», — заявил эксперт.

Ким также рассказал, что победа СССР в войне с Японией позволила перейти к мирной жизни и создать фундамент современной системы международных отношений, в центре которой находится Организация Объединённых Наций.

«В Уставе ООН зафиксировано: всё, что после Второй мировой войны было решено победителями — учредителями этой организации, не подлежит пересмотру. Каждое государство, которое вступало в ООН, подписывало его устав с этим положением. В том числе и поэтому Токио не может распространить свой суверенитет на те острова, которые перешли Советскому Союзу», — отметил он.

С точки зрения геополитики СССР вернул ту территорию, которая по разным соглашениям принадлежала России в XIX веке, сообщил Ким.

«Советский Союз восстановил историческую справедливость. Сейчас Курильские острова и Южный Сахалин имеют важное стратегическое положение, поскольку они фактически превращают Охотское море во внутренний водоём. Россия не позволяет появляться там иностранным военным судам. РФ обеспечивает защиту своих границ и стратегических интересов государства», — подчеркнул он.

Как уточнил Юлин, то, что Охотское море оказалось полностью внутри советских территорий, важно как в геостратегическом, так и в экономическом отношении.

Советские транспортные суда на пути к Южному Сахалину

РИА Новости

«Во-первых, это улучшило базирование нашего Тихоокеанского флота, повысило безопасность страны, во-вторых — в этих водах очень много рыбы», — пояснил эксперт.

При этом Ким заявил, что Россия «не намерена идти на провокации японской стороны, которая всё время хочет присвоить себе чужие территории».

«У Токио есть территориальные претензии и к другим соседям, например к Корее и Китаю», — напомнил Юлин.

Эксперты также отметили, что Япония «может сколько угодно выставлять претензии России», однако согласно Конституции РФ, принятой всенародным голосованием, запрещено вести даже переговоры о передаче российских территорий.

«Это уже приравнено к экстремизму с соответствующим наказанием. И ни один президент России никогда не пойдёт на то, чтобы уступить какие-либо российские земли. Это запрещено Конституцией страны», — заключил Ким.