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"Стратегическое" планирование
08 мая 2018, 13:39 • 132 • Карикатуры
В конгрессе США, согласно проекту военного бюджета на 2019 финансовый год, планируют выделить Украине 50 миллионов долларов на летальные вооружения.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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