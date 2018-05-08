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"Стратегическое" планирование

08 мая 2018, 13:39  •  132 • Карикатуры

В конгрессе США, согласно проекту военного бюджета на 2019 финансовый год, планируют выделить Украине 50 миллионов долларов на летальные вооружения.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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