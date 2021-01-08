Стратегическое партнёрство между «Сбером» и Merlion слишком похоже на подготовку к поглощению

Источники, близкие к набсовету «Сбера», рассказали агентству «Рейтер», что госбанк пока не планирует входить в капитал компании. Однако вряд ли кто-то удивится, если именно это произойдёт в наступившем 2021 году. «Мы не умеем работать в партнерстве, просто сжираем компании», – сказал журналистам один из менеджеров банка. Что, если уголовное дело против Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова может быть связано с непубличным предложением, от которого невозможно отказаться?

Явка с повинной, подписанная неизвестным пока ветераном войны на Донбассе, появилась чуть ли не одновременно с интересом к «Мерлион» со стороны «Сбера». Летом минувшего года госбанк разошёлся с «Яндексом» и начал искать нового партнёра по электронной коммерции. «Считаем, что партнёрство с компанией Merlion, о котором мы уже длительное время вели переговоры, откроет широкий спектр новых возможностей для наших розничных и корпоративных клиентов», – заявил в конце декабря первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Руководство банка, по всей видимости, избегает публичных комментариев по поводу уголовного дела в отношении новых партнёров. Да и в отличие от сотрудничества с «Яндексом», условия работы с Merlion не выглядят прозрачными. На данный момент известно лишь, что возможности компании будут интегрированы в новую экосистему, которую строит финансовый конгломерат. В конце ноября «Сбер» представил стратегию до 2023 года. Согласно документу, к этому сроку доля нефинансовых сервисов в выручке должна увеличиться до 5%. К 2030-му госбанк планирует получать от электронной коммерции, развлечений, облачных технологий и услуг в сфере кибербезопасности до 30% своей выручки.

И вот, незадолго до презентации новой стратегии «Сбера» в центральном офисе «Мерлион» в Красногорске прошли обыски, а газеты запестрили заголовками о громких арестах. Троим совладельцам компании Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову вменяют ст 105 и 167 УК РФ (покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества). По этому же делу был задержан Борис Левин, бывший вице-президент «Евросети». Сейчас он является членом совета директоров банка «Реалист». Топ-менеджеры Merlion владеют этим банком через подконтрольную фирму.

Таинственный свидетель

Основанием для возбуждения дела стали показания участника боевых действий на Донбассе, чьё имя не раскрывается в интересах следствия. Якобы в 2015 году к бойцу обратился Борис Левин, желавший «наказать» своего то ли коллегу, то ли партнёра по работе в Merlion. Участник «Русской весны» (тогда ещё будущий) привлёк к делу своего знакомого. Они забросали дом потенциальной жертвы бутылками с зажигательной смесью. Сжечь здание им не удалось, пострадавших в результате нападения тоже не было. Видимо, поэтому местная полиция поначалу и прекратила уголовное дело.

Довольно странно, что пять лет спустя один из бойцов внезапно решил дать показания, которые, вполне возможно, и самого его могут упрятать за решётку. К слову, второй из нападавших до возбуждения нового дела не дожил. Как пишет «Коммерсант», он то ли умер своей смертью, то ли погиб во время боевых действий на востоке Украины. Чудеса, да и только. Тем не менее, явки с повинной оказалось достаточно для начала уголовного преследования собственников крупной компании.

6 ноября суд продлил срок ареста всем четырём фигурантам уголовного дела. Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Борис Левин останутся под стражей до 6 февраля 2021 года. Некоторые источники считают, что если расследование затянется, это может повлечь не только серьёзные проблемы в бизнесе ИТ-дистрибутора, но и смену акционеров компании.

Зачем это «Сберу»?

Под руководством Германа Грефа «Сбер» последовательно усиливает свое влияние на российском ИТ-рынке. Возможное поглощение Merlion позволит ему активно распространять свои продукты через новые каналы. Ранее госбанк выкупил долю Александра Мамута в медиахолдинге Rambler, став его единственным владельцем. В конце 2019 года Сбербанк и Mail.Ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта. По слухам, теперь компании обсуждают раздел активов этого СП, так как у них могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия». Но в целом тенденция налицо.

Некоторые наблюдатели считают, что интерес «Сбера» к компании «Мерлион» может напоминать ситуацию вокруг розничной сети «Магнит». Основатель сети Сергей Галицкий всюду выступал в поддержку частного предпринимательства, однако в 2018 году он продал ВТБ свой пакет акций (29%) за 138 млрд рублей. На пресс-конференции, где было объявлено об этом решении, миллиардер едва сдерживал слёзы, что лишь усилило слухи о неких обстоятельствах, подтолкнувших его к сделке с госбанком.

События вокруг компании «Мерлион» вполне вписываются в закреплённую на государственном уровне максиму «ИТ – новая нефть». Согласование рекордных бюджетов на цифровизацию госструктур проходит на фоне серии уголовных дел и обысков в крупных IT-компаниях, которые могли бы претендовать на эти подряды. Но вместо них на перспективный рынок пробиваются госкорпорации и частные компании с государственным участием, которые, помимо прочего, претендуют на обладание гигантским массивом пользовательских данных.