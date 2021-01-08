Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
Главная / Аналитика

Стратегическое партнёрство между «Сбером» и Merlion слишком похоже на подготовку к поглощению

08 января 2021, 18:10  •  94 • Аналитика
Источники, близкие к набсовету «Сбера», рассказали агентству «Рейтер», что госбанк пока не планирует входить в капитал компании. Однако вряд ли кто-то удивится, если именно это произойдёт в наступившем 2021 году. «Мы не умеем работать в партнерстве, просто сжираем компании», – сказал журналистам один из менеджеров банка. Что, если уголовное дело против Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова может быть связано с непубличным предложением, от которого невозможно отказаться?
Явка с повинной, подписанная неизвестным пока ветераном войны на Донбассе, появилась чуть ли не одновременно с интересом к «Мерлион» со стороны «Сбера». Летом минувшего года госбанк разошёлся с «Яндексом» и начал искать нового партнёра по электронной коммерции. «Считаем, что партнёрство с компанией Merlion, о котором мы уже длительное время вели переговоры, откроет широкий спектр новых возможностей для наших розничных и корпоративных клиентов», – заявил в конце декабря первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Руководство банка, по всей видимости, избегает публичных комментариев по поводу уголовного дела в отношении новых партнёров. Да и в отличие от сотрудничества с «Яндексом», условия работы с Merlion не выглядят прозрачными. На данный момент известно лишь, что возможности компании будут интегрированы в новую экосистему, которую строит финансовый конгломерат. В конце ноября «Сбер» представил стратегию до 2023 года. Согласно документу, к этому сроку доля нефинансовых сервисов в выручке должна увеличиться до 5%. К 2030-му госбанк планирует получать от электронной коммерции, развлечений, облачных технологий и услуг в сфере кибербезопасности до 30% своей выручки.
И вот, незадолго до презентации новой стратегии «Сбера» в центральном офисе «Мерлион» в Красногорске прошли обыски, а газеты запестрили заголовками о громких арестах. Троим совладельцам компании Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову вменяют ст 105 и 167 УК РФ (покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества). По этому же делу был задержан Борис Левин, бывший вице-президент «Евросети». Сейчас он является членом совета директоров банка «Реалист». Топ-менеджеры Merlion владеют этим банком через подконтрольную фирму.
Таинственный свидетель
Основанием для возбуждения дела стали показания участника боевых действий на Донбассе, чьё имя не раскрывается в интересах следствия. Якобы в 2015 году к бойцу обратился Борис Левин, желавший «наказать» своего то ли коллегу, то ли партнёра по работе в Merlion. Участник «Русской весны» (тогда ещё будущий) привлёк к делу своего знакомого. Они забросали дом потенциальной жертвы бутылками с зажигательной смесью. Сжечь здание им не удалось, пострадавших в результате нападения тоже не было. Видимо, поэтому местная полиция поначалу и прекратила уголовное дело.
Довольно странно, что пять лет спустя один из бойцов внезапно решил дать показания, которые, вполне возможно, и самого его могут упрятать за решётку. К слову, второй из нападавших до возбуждения нового дела не дожил. Как пишет «Коммерсант», он то ли умер своей смертью, то ли погиб во время боевых действий на востоке Украины. Чудеса, да и только. Тем не менее, явки с повинной оказалось достаточно для начала уголовного преследования собственников крупной компании.
6 ноября суд продлил срок ареста всем четырём фигурантам уголовного дела. Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Борис Левин останутся под стражей до 6 февраля 2021 года. Некоторые источники считают, что если расследование затянется, это может повлечь не только серьёзные проблемы в бизнесе ИТ-дистрибутора, но и смену акционеров компании.
Зачем это «Сберу»?
Под руководством Германа Грефа «Сбер» последовательно усиливает свое влияние на российском ИТ-рынке. Возможное поглощение Merlion позволит ему активно распространять свои продукты через новые каналы. Ранее госбанк выкупил долю Александра Мамута в медиахолдинге Rambler, став его единственным владельцем. В конце 2019 года Сбербанк и Mail.Ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта. По слухам, теперь компании обсуждают раздел активов этого СП, так как у них могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия». Но в целом тенденция налицо.
Некоторые наблюдатели считают, что интерес «Сбера» к компании «Мерлион» может напоминать ситуацию вокруг розничной сети «Магнит». Основатель сети Сергей Галицкий всюду выступал в поддержку частного предпринимательства, однако в 2018 году он продал ВТБ свой пакет акций (29%) за 138 млрд рублей. На пресс-конференции, где было объявлено об этом решении, миллиардер едва сдерживал слёзы, что лишь усилило слухи о неких обстоятельствах, подтолкнувших его к сделке с госбанком.
События вокруг компании «Мерлион» вполне вписываются в закреплённую на государственном уровне максиму «ИТ – новая нефть». Согласование рекордных бюджетов на цифровизацию госструктур проходит на фоне серии уголовных дел и обысков в крупных IT-компаниях, которые могли бы претендовать на эти подряды. Но вместо них на перспективный рынок пробиваются госкорпорации и частные компании с государственным участием, которые, помимо прочего, претендуют на обладание гигантским массивом пользовательских данных.
СПРАВКА
Компания Merlion приобрела широкую известность в первой половине 2000-х. На данный момент она является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором компьютерной техники, программного обеспечения и сетевого оборудования, офисной мебели и канцелярских товаров. Наиболее известные активы: интернет-магазин электроники «Ситилинк», который насчитывает более 650 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов; более 170 магазинов электроники «Позитроника»; «Сеть компьютерных клиник», которая занимается сервисным обслуживанием компьютеров; производитель компьютерной техники iRU и многое другое. В 2019 году суммарный оборот компании составил 331,5 млрд рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 08:45
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
07 января 2021, 09:10
Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить
07 января 2021, 09:10
Россия — змея. Как с ней бороться, неизвестно
06 января 2021, 10:15
Час иноагента: чего они боятся
05 января 2021, 09:30
В 2021 году самодостаточные государства-семьи станут сильнее
07 января 2021, 18:20
Американцы восстали против режима
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2021, 11:50
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
02 января 2021, 08:10
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года
05 января 2021, 21:25
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ Баранца
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
06 января 2021, 14:50
Украина пожаловалась на новое решение "Газпрома" по газу
03 января 2021, 01:35
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.