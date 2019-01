Стратегическое командование США пообещало "уронить" две бомбы на Таймс-сквер, а затем извинилось за это

Стратегическое командование армии США, ответственное за ядерные силы, "поздравило" американцев с Новым годом, пообещав уронить на Таймс-сквер в Нью-Йорке "что-нибудь посущественнее" традиционного новогоднего шара. Обещание сопровождалось видеозаписью бомбардировщиков B-2, сбрасывающих две бомбы.

После того как поздравление вызвало шквал возмущения в соцсетях, командование извинилось за это видео и объяснило, что оно являлось частью обзора, посвящённого приоритетам подразделения.

Огромный шар, который символизирует и наступление Нового года, и нью-йоркское "большое яблоко", ежегодно "роняют" на площади Таймс-сквер. Для того чтобы понаблюдать за праздничной церемонией, на площади собираются тысячи людей.

U.S. Strategic Command ‘joke’ about dropping something on New Year’s Eve bombs on Twitter https://t.co/KilDp9Aght pic.twitter.com/DqRaoaDYSq