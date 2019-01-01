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Стратегическое командование США пообещало "уронить" две бомбы на Таймс-сквер, а затем извинилось за это
01 января 2019, 13:54 • 134 • Политика
Американское стратегическое командование, отвечающее за ядерные силы США, "поздравило" американцев, пообещав уронить на Таймс-сквер в Нью-Йорке две бомбы. После возмущения в соцсетях военным пришлось извиняться за это видео.
Стратегическое командование армии США, ответственное за ядерные силы, "поздравило" американцев с Новым годом, пообещав уронить на Таймс-сквер в Нью-Йорке "что-нибудь посущественнее" традиционного новогоднего шара. Обещание сопровождалось видеозаписью бомбардировщиков B-2, сбрасывающих две бомбы.
После того как поздравление вызвало шквал возмущения в соцсетях, командование извинилось за это видео и объяснило, что оно являлось частью обзора, посвящённого приоритетам подразделения.
Огромный шар, который символизирует и наступление Нового года, и нью-йоркское "большое яблоко", ежегодно "роняют" на площади Таймс-сквер. Для того чтобы понаблюдать за праздничной церемонией, на площади собираются тысячи людей.
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