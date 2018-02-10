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«Стратегический успех»: сирийская армия полностью освободила от ИГ провинции Хама и Алеппо

10 февраля 2018, 02:54  •  71 • В мире
Правительственные войска Сирии полностью освободили провинции Хама и Алеппо от боевиков «Исламского государства»* и ликвидировали большинство террористов группировки «Джабхат ан-Нусра»**. Об этом сообщили в командовании вооружённых сил САР. В результате боевых действий были уничтожены штабы и тяжёлое оружие исламистов, а также захвачена бронетехника и ракетные пусковые установки. Об успехах сирийской армии и их союзников — в материале RT.
 
Reuters © Sana Sana
 

Сирийские военнослужащие полностью зачистили от боевиков террористической организации «Исламское государство» провинции Хама и Алеппо. Об этом говорится в заявлении командования армии САР.

«Подразделения армии Сирийской арабской республики в сотрудничестве с союзными войсками успешно завершила боевые действия и освободила большое количество городов, деревень и поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб, включая аэродром Абу-Духур», — приводит заявление агентство SANA.

Отмечается, что сирийским военным удалось уничтожить большинство террористов, многие из которых являлись иностранными наёмниками, а также штабы боевиков и их тяжёлое оружие. Бронетехника, транспортные средства, ракетные пусковые установки, оружие и боеприпасов террористов были захвачены.

«Это стратегический успех, поскольку он означает полную зачистку от группировки ИГ провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков «Джабхат ан-Нусры»** на юге провинции Алеппо», — подчеркнули военные.

«Основной источник дестабилизации»

Как отметил на днях официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, основным источником дестабилизации ситуации в Сирии остаётся международная террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра».

«Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции», — отметил он.

  • Бойцы оппозиционной «Свободной сирийской армии» в городе Тадеф провинции Алеппо
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

По словам Конашенкова, наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение террористами «ан-Нусры» переносных зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть применены не только в Сирии и не только для ударов по военным самолётам.

10 января стало известно, что сирийские правительственные войска сумели восстановить контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб.

22 января правительственные войска при содействии ополчения Сирии приступили к ликвидации боевиков «Джабхат ан-Нусры» в восточной части провинции.

«Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окружённой в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра» численностью более 1500 боевиков», — сообщали в Минобороны.

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По данным ведомства, подразделения сирийских войск за сутки продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур.

От боевиков к тому моменту было освобождено 24 населённых пункта.

Тем временем российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. 

«В населённый пункт Абу-Хакфа-эль-Джануби провинции Хомс доставлено около двух тонн продовольствия. В кварталах Аль Касиля и Шахбаджида города Алеппо организована раздача населению одной тонны хлеба. В населённый пункт Эль-Хусейния провинции Дейр эз-Зор доставлена питьевая вода», — говорится в заявлении российских военных.

Разрушение моста в Дейр эз-Зоре

9 февраля стало известно, что в пригороде сирийского Дейр эз-Зора был разрушен построенный российскими военными инженерами мост через реку Евфрат. Причиной стал резкий и неожиданный подъём воды в реке, спровоцированный преднамеренным сбросом воды на плотине ГЭС Табка.

Проведённое сирийскими специалистами расследование показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине Табка, сдерживающей крупнейшее в Сирии водохранилище Аль-Ассад.

Эта дамба, как и гидроэлектростанция к северу от города Табка (провинция Ракка), находятся под контролем формирований, союзных международной коалиции во главе с США.

«Никакой технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было. По оценке экспертов, есть основания полагать, что сброс был организован с какими-то другими целями. Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата, то есть в районах, где США стремятся нарастить собственное влияние», — пишет «Красная звезда», официальный печатный орган Минобороны России.

Мост был установлен российскими военными инженерами в конце сентября 2017 года. Длина конструкции составляла 212 метров, а грузоподъёмность — 60 тонн. Таким образом, сооружение могло выдерживать даже тяжёлую бронетехнику, а его пропускная способность достигала 8 тысяч машин в сутки.

  • Плотина Табка
  • AFP
  • © DELIL SOULEIMAN
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Мост был передан сирийской стороне 1 октября, чтобы обеспечивать переправу людей, транспорта и различных грузов. Это улучшило гуманитарную обстановку в районах на левом берегу Евфрата. До этого переправа позволила сирийским правительственным войскам создать плацдарм на восточном берегу Евфрата в районе Дейр эз-Зора и города Хушам в ходе боёв в сентябре 2017 года.

В Пентагоне поспешили опровергнуть свою причастность к разрушению моста. «Это обвинение абсолютно не соответствует действительности, оно необоснованное и ложное», — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства Эрика Пэхона.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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