Стратегический просчет США обернулся сближением России с Китаем – SCMP

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Объединившись, РФ и КНР представляют военную силу, которой нет равных в мире

Расширение военного сотрудничества Москвы и Пекина стало результатом грубого политического просчета Вашингтона. К такому мнению пришли читатели издания South China Morning Post (SCMP) после сообщения Минобороны России о начале совместного с Китаем патрулирования акватории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ранее в интернете появились кадры, как группа военных кораблей РФ и КНР прошла через пролив Цугару, разделяющий острова Хонсю и Хоккайдо, на которых расположена Япония. В Москве пояснили, что цель подобных маневров – поддержание стабильности в АТР, и заявили о намерении и дальше укреплять сотрудничество с Пекином по военной линии.

"Если такое произойдет, это будет грубейший стратегический и геополитический просчет США. В этом случае Америка утратит свое влияние и в Центральной Азии. Не зря Турция в последнее время отдаляется от Европы",

– делает вывод читатель SCMP.

По мнению другого пользователя, Вашингтон "сам создал такую ситуацию", используя НАТО для давления на потенциальных противников. Америка угрожала России и Китаю. Теперь они объединились, поставив США в заведомо проигрышную ситуацию.

"Сейчас в мире есть три военные державы – Китай, Россия и США. Поскольку Россия/Китай противостоят США, Америка осталась одна против них", – пишет MindClarity X, указывая, что союзники США, даже объединившись, не будут равны по силе Москве и Пекину.

При этом некоторых читателей удивляет, почему РФ и КНР до сих пор не заключили официальный договор о совместной обороне. В ответ некоторые высказали предположение, что причина – в военных договорах с другими странами, с которыми нужно согласовывать этот вопрос. Но отсутствие соглашения не помешает им выступить единым фронтом в защиту интересов друг друга, считают китайские пользователи.

Ранее глава ВМС США Карлос дель Торо обвинил Россию и Китай в "сговоре" против остального мира.