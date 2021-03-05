|
Стратегический промах Польши: Возврат к топливу из России неизбежен
05 марта 2021, 06:50 • 465 • В мире
Крупные польские компании остались с начала этого года без поставок нефти из России. В правительстве страны считают, что стремление к диверсификации стало стратегическим промахом и больно ударит по экономике, а возврат к топливу из РФ неизбежен.
С начала этого года польские компании ощутили на себе отсутствие российской нефти. Варшава опасается, что это приведёт к спаду экономики. Власти уверены, что возврат к топливу из России неизбежен.
Ранее компания "Роснефть" приостановила экспорт энергоносителей двум главным польским нефтяным гигантам - Orlen и Lotos, передаёт РИА Новости. Виной тому стала польская сторона, которая решила не продлевать контракты. В Варшаве намеревались диверсифицировать поставки и сократить зависимость от российской нефти.
Вернуться к российской нефти Польшу подвигло то, что она стала пользоваться сырьём, завозимым из Саудовской Аравии, которое обходится стране гораздо дороже.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
465
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2021, 13:55
|
28 февраля 2021, 21:15
|
02 марта 2021, 14:40
|
27 февраля 2021, 20:15
|
26 февраля 2021, 12:05
|
26 февраля 2021, 23:05
|
27 февраля 2021, 04:35