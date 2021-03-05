Стратегический промах Польши: Возврат к топливу из России неизбежен

Крупные польские компании остались с начала этого года без поставок нефти из России. В правительстве страны считают, что стремление к диверсификации стало стратегическим промахом и больно ударит по экономике, а возврат к топливу из РФ неизбежен.

С начала этого года польские компании ощутили на себе отсутствие российской нефти. Варшава опасается, что это приведёт к спаду экономики. Власти уверены, что возврат к топливу из России неизбежен.

Ранее компания "Роснефть" приостановила экспорт энергоносителей двум главным польским нефтяным гигантам - Orlen и Lotos, передаёт РИА Новости. Виной тому стала польская сторона, которая решила не продлевать контракты. В Варшаве намеревались диверсифицировать поставки и сократить зависимость от российской нефти.

Вернуться к российской нефти Польшу подвигло то, что она стала пользоваться сырьём, завозимым из Саудовской Аравии, которое обходится стране гораздо дороже.