«Стратегический продукт»: эксперты оценили перспективы новых автоматов Калашникова на мировом рынке

Россия намерена продвигать на экспорт автоматы Калашникова 200-й серии. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Новейшие образцы отечественного стрелкового оружия, отличающиеся от предыдущих серий высокой эргономичностью, будут продемонстрированы в середине февраля на международной выставке в Абу-Даби IDEX 2019. Москва обсуждает возможность лицензионного производства АК-203 в Индии.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев сообщил журналистам о намерении корпорации продвигать на мировом рынке автоматы Калашникова 200-й серии. В ближайшее время новые образцы этого стрелкового оружия будут представлены на международной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), которая пройдёт с 17 по 21 февраля.

«На автоматы Калашникова новейшей, 200-й серии оформлены разрешительные экспортные документы. С этого момента «Рособоронэкспорт» может предлагать своим партнёрам модификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205, которые будут впервые показаны за рубежом на выставке IDEX-2019... Мы ожидаем высокий спрос на них на Ближнем Востоке и во всём мире», — сказал Михеев.

Директор кластера «Вооружение» корпорации «Ростех» Сергей Абрамов отметил, что автоматы 200-й серии станут одной из ключевых новинок, которую смогут увидеть посетители IDEX-2019. По его словам, новейшая продукция концерна «Калашников» обладает «широким экспортным потенциалом».

«В настоящее время автоматы 200-й серии поставляются государственным заказчикам в России, а также готовы экспортироваться за рубеж партнёрам, предъявляющим повышенные требования к стрелковому оружию... В рамках IDEX-2019 мы уже запланировали ряд переговоров, где в том числе будем обсуждать новую серию АК», — отметил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Автомат АК-203

© Концерн «Калашников»

Помимо IDEX-2019, «двухсотка» будет продемонстрирована на военно-техническом форуме «Армия-2019», который пройдёт с 25 по 30 июня в парке «Патриот» (Кубинка, Московская область). Ознакомиться с АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205 можно будет в огневом центре концерна «Калашников».

Ранее данные образцы были представлены на выставке «День передовых технологий правоохранительных органов — 2018», которая состоялась 24—26 мая прошлого года на территории учебного центра Отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии (Балашиха, Московская область).

Растущий спрос

Владимир Дмитриев назвал автоматы 200-й серии «стратегическим продуктом нашей работы на экспортном направлении». Первым покупателем «двухсотки» стала Федеральная служба войск национальной гвардии. В сентябре 2018 года Росгвардия разместила на сайте госзакупок заявку на приобретение 476 автоматов АК-200 и 60 АК-205 для нужд своего подразделения, дислоцированного в Ижевске. Стоимость сделки составила более 30 млн рублей.

«Автоматы Калашникова 200-й серии действительно обладают хорошим экспортным потенциалом. Они способны заменить в зарубежных странах автоматы 100-й серии. Также могу однозначно сказать, что перспективы продаж образцов 200-й серии намного выше, чем у АК-12»,— сказал в интервью RT главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв.

С советских времён автоматы Калашникова пользуются огромной популярностью за рубежом благодаря непревзойдённой надёжности и простоте в эксплуатации. С середины 2000-х годов Россия поставляет на экспорт автоматы 100-й серии (АК-101, АК-103). Из-за растущего спроса в иностранных государствах с весны 2017 года предприятия «Калашникова» работают в три смены.

В 2017 году «Рособоронэкспорт» заключил семь контрактов на поставку за рубеж более 100 тыс. автоматов Калашникова различных модификаций. В общей сложности с 2001 года «Рособоронэкспорт» продал иностранным заказчикам более миллиона единиц различных модификаций АК. При этом несколько сотен тысяч автоматов были выпущены на зарубежных предприятиях по лицензии. Основными партнёрами «Калашникова» являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В настоящее время «Рособоронэкспорт» ведёт переговоры о возможном размещении лицензионного производства 200-й серии в Индии. В декабре 2018 года российская делегация, включая руководство «Калашникова», посетила с деловым визитом Нью-Дели. По словам Дмитриева, Минобороны Индии устраивают характеристики автомата АК-203.

Надёжность и эргономика

Разработка автоматов 200-й серии в инициативном порядке стартовала в стенах ОАО «Ижмаш» в 2008—2009 годах, но вскоре проект был приостановлен. В 2015 году работы были возобновлены с учётом опыта создания АК-12 (принят на вооружение ВС РФ). В 2017 году вся линейка «двухсотки» уже была представлена на форуме «Армия».

Образцы 200-й серии отличаются по длине ствола и калибру. Например, длина ствола АК-200, АК-201, АК-203 — 41,5 см, АК-202, АК-204, АК-205 — 31,4 см. АК-200 и АК-205 имеют калибр 5,45 х 39, АК-201 и АК-202 — 5,56 х 45, АК-203 и АК-204 — 7,62 х 39. Темп стрельбы «двухсотки» — 600 выстрелов/мин, ёмкость магазина — 30 патронов, прицельная дальность стрельбы — до 500—800 м.

Автомат АК-200 демонстрируется на стрельбище

РИА Новости

© Евгений Биятов

«200-я серия — это фактически эволюция 100-й серии, которая разрабатывалась на базе АК-74М, основного автомата Вооружённых сил РФ. Её появление вызвано необходимостью смены поколения стрелкового оружия. Напомню, что 100-я серия была разработана в 1990-х годах и начинает постепенно морально устаревать. Главное достоинство «двухсотки» — в эргономике. Именно за счёт этого качества автомат стал более эффективным», — пояснил Дегтярёв.

В материалах «Калашникова» говорится, что автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК — надёжность, долговечность и простоту технического обслуживания. По компоновке, автоматике и устройству основных узлов «двухсотка» не отличается от базовой модели — АК-74М.

Однако новые образцы оснащены более удобным предохранителем (переключение без труда осуществляется указательным пальцем), пистолетной рукоятью и складным телескопическим прикладом, который регулируется по длине. Также он оснащён съёмной щекой, может применяться в рукопашном бою и при стрельбе из подствольного гранатомёта.

«Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по оптимизации органов управления дают возможность пользователям максимально полно реализовать свои стрелковые навыки независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды. Серия АК-200 успешно прошла программу испытаний, соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию», — отмечается на сайте «Калашникова».

Ещё одно преимущество «двухсотки» заключено в возможности установки современных прицельных комплексов, лазерных целеуказателей (ЛЦУ) и фонарей. Крышка ствольной коробки с планкой Пикатинни позволяет надёжно устанавливать любые типы коллиматорных и оптических прицелов.

Помимо этого, линейка 200-й серии оснащена дульным тормозом-компенсатором. Данное устройство уменьшает отдачу, сокращает время для производства следующего выстрела и позволяет избежать демаскировки бойца при стрельбе ночью или в тёмном помещении за счёт функции пламегасителя.

«Если говорить про общевойсковые подразделения, то технические возможности 200-й серии могут показаться избыточными. Например, для бойца в армии не имеет значения возможность установки прицельных комплексов. В полевых условиях на первый план выходит простота конструкции оружия, а прицел создаёт массу неудобств. На мой взгляд, «двухсотка» больше подходит для вооружения спецподразделений, где как раз требуется устанавливать на оружие всевозможное оборудование», — отметил в беседе с RT президент Федерации высокоточной стрельбы России Сергей Сумароков.

Аналогичной точки зрения придерживается обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Александр Бутырин. По его словам, новая линейка АК вряд ли будет принята на вооружение российской армии. Однако эксперт уверен, что 200-я серия обладает серьёзным экспортным потенциалом.

«200-я серия сохранила главные преимущества автоматов Калашникова — надёжность и простоту. Из данных, опубликованных Росгвардией, следует, что стоимость одного автомата составляет примерно тысячу долларов. Это абсолютно адекватная цена. Конечно, экспортный вариант будет чуть дороже. Но по соотношению цены и качества у «двухсотки» очень хорошие шансы за рубежом. Не думаю, что американские санкции как-то повлияют на динамику спроса», — подчеркнул в беседе с RT Бутырин.